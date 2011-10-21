267 pistes
Le carnet complet
Tout ce qui a été écrit depuis le premier bivouac, année par année.
2026
- Arnaque à la rénovation énergétique : les signes qui ne trompent pas (et que faire)Braises
- Peut-on brûler du papier dans un incinérateur de jardin ? Ce que dit la loiAbri
- Dureté de l’eau en France : la carte par département et que faire du calcaireAbri
- Groupe électrogène ou station solaire portable : que choisir pour une coupure de courant ?Soleil
- Que faire du papier broyé ? 6 usages (et ce qu’il ne faut pas en faire)Abri
- Production solaire par département : combien produit une installation chez vous ?Soleil
2025
- Rénovation de toiture avec panneaux solairesAbri
- Pot à réserve d’eau avec mèche hydrophile : Irrigation idéale pour vos plantes d’intérieurPotager
- Quel travaux avec une défonceuse ?Potager
- Réparation taille haie stihPotager
- Réparation de taille haie thermique : suivez le guidePotager
- Isolation des combles : conseils pour demander des devis en évitant les arnaquesAbri
- Comment constituer un stock alimentaire de survie progressivementTerrain
- Minimalisme et liberté : l’essor des micro-maisons mobilesAbri
2024
- Peut-on perdre du poids grâce aux aliments fermentés ?Infirmerie
- Redécouvrir la saveur du pain : cuire son pain en cocotte au feu de boisInfirmerie
- Eco tourisme : voyager en vélo électriqueTerrain
- Comment optimiser la production de ses panneaux solaires ?Soleil
- La synergie entre protection pare-balles et technologies médicales pour une résilience optimaleTerrain
- Le Vélo Cargo : Conseils pour AcheterBraises
- Combien de kilos peut-on perdre sans manger pendant 3 jours ?Infirmerie
- Découvrez le fauteuil tantra : confort et érotisme pour couples aventuriersInfirmerie
2023
- Le CBD et la méditation : une alliance pour le bien-êtreInfirmerie
- Comment se soigner avec des plantes ?Infirmerie
- Panneaux solaires : installer pour l’autoconsommationSoleil
- Kit arrosage goutte à goutte avec programmateur : la solution idéale pour un jardin bien entretenuPotager
- Le semoir petite graine électrique : Une innovation pour vos culturesAbri
- Les serpents venimeux en france, comment les reconnaitre lors de vos randonnésInfirmerie
- Les animaux lumineux solaires, une déco écolo pour vos jardins et terrasses.Potager
- Les meilleures astuces pour éloigner les guêpes naturellementPotager
- 7 destinations peu connues pour des vacances en été en Auvergne sans touristesPaquetage
- 7 destinations peu connues en France pour des vacances en été dans le Jura sans touristesPaquetage
- Balcon et jardinière : ces plantes supportent bien la sécheresseAbri
- Les meilleures astuces pour repousser les fourmis naturellementAbri
- 7 destinations peu connues des vacances en été en Bretagne sans touristesPaquetage
- Jeune intermittent : pour ou contre ?Infirmerie
- Certaines personnes attirent les moustiques : vrai ou faux ?Infirmerie
- Remise en route de la piscine : la checklist après l’hivernage pour ne rien oublierAbri
- Boire un café après le repas : une mauvaise idée ?Infirmerie
- Bien organiser sa valise en voyage : un pro vous conseillePaquetage
- Avec du basilic : recettes qui sortent de l’ordinaireAbri
- Vœux Parcoursup : les meilleures formations pour survivre à une possible apocalypse zombieTerrain
- Le bubble tea, pas si sain !Infirmerie
- Cultiver soi même sans jardin? Le guide de l’autosuffisance alimentaire pour citadinPotager
- Faire des glaces sans sorbetière : mode d’emploiPaquetage
- Ces plantes faciles à cultiver repoussent les moustiques : n’hésitez pas !Infirmerie
- Refroidir une pièce en été : toutes les astucesBraises
- 8 astuces pour gagner de la place dans sa valise selon Marie KondoPaquetage
- Matériel Bushcraft : la tendance de l’étéTerrain
- Les meilleurs destructeurs de documents papier pour particuliers : comparatif 2023Paquetage
- Pourquoi scrolle-t-on sans fin le soir, selon la science ?Infirmerie
- Bagage cabine : 4 astuces que les compagnies aériennes vous cachentPaquetage
- 6 conseils de dermatologues pour préserver sa peau en été au soleilInfirmerie
- Interdiction du HHC et des produits à base d’hexahydrocannabinol en France à partir de mardi 13 juin 2023Infirmerie
- Moustique et moustique-tigre : l’été 2023 sera-t-il piquant ?Paquetage
- Economiser pendant les vacances d’été sans se priver : 12 conseils de frugalistePaquetage
- Les avantages et inconvénients de l’installation d’une pompe à chaleur chez soiBraises
- Comment choisir le couteau parfait pour vos aventures en BushcraftTerrain
- Tuer la gale avec du vinaigreInfirmerie
- La pêche en float tube, un loisir écoloTerrain
- Les avantages de l’installation d’un thermostat programmable pour économiser de l’énergieBraises
- Les avantages et les inconvénients des panneaux solaires pour économiser de l’énergieBraises
- Comment réduire votre facture d’électricité grâce à l’isolation thermiqueBraises
- Les 10 meilleures astuces pour économiser de l’énergie chez soiBraises
- Typologies de crédit pour l’achat d’une voiture 4×4 pour des activités outdoorPaquetage
- Fontaine solaire pour votre bassin : comment ça marche ?Braises
- Pompe solaire pour votre bassin : et si vous vous y mettiez ?Braises
- Pourquoi et comment l’utiliser l’energie solaire ?Soleil
- Générateur éolien portatifBraises
- La location de panneaux solaires sur le toit : une solution écologique et économiqueSoleil
- Palmier : feuilles jaunes, marron et sèches… que faire ?Potager
- Plantes d’extérieur pour toute l’année : guide des meilleures variétésPotager
- Qu’est ce que la méthode ACV ?Paquetage
- Location toilettes sèches pour festival | louez des toilettes sèches pour votre festivalPaquetage
- Microscope pendant une sortie plein air : un outil pas si bête !Terrain
- 10 idées pour aménager votre rez-de-jardinPotager
- Comment habiller un mur extérieur avec un parement facilement et rapidementPaquetage
- Comment utiliser la phacélie comme engrais vert pour votre jardinPotager
- Comment utiliser un semoir pour semer des graines facilement et rapidementPotager
- Le tontinage au jardin : découvrez en quoi consiste cette pratiquePotager
- Méthode RRRR : Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler.Paquetage
- Mesurer la quantité de pluie tombée dans le jardin avec un pluviomètrePotager
- Comment choisir le meilleur pulvérisateur de jardin pour vos besoins ?Potager
- Comment utiliser un rateau pour enlever les feuilles mortes de votre jardinPotager
- Outils pour aérer le sol : serfouette, grelinette…Potager
- Terrarium humide fermé : petit écosystèmePotager
- Thermomètre de sol pour jardin: mesurez la température du sol facilementPotager
- Tracker solaire pour panneaux photovoltaïques : découvrez leurs avantages et utilitésSoleil
- Frugalité financière : apprendre à économiser au quotidienBraises
- Connaissez-vous Hamac del Sol ?Couchage
- Exemples de panneaux solaires nouvelle génération : bifacial, pérovskite, organique, hybride, tuiles solaires…Soleil
- Tuiles solaires : fonctionnement, avantages, rendement et prixSoleil
- Brouette pour le jardin : choisir la bonnePotager
- Tondeuse à gazon électrique : pourquoi choisir l’électriquePotager
- Le Paracorde paracord 550 pour des bracelets uniques et robustesTerrain
- Pourquoi je suis tout le temps fatigué ? Fatigue chronique et épuisementInfirmerie
- Permaculture : Comment aménager l’intérieur d’une serre de jardin ?Potager
2022
- Briquet solaire – Allume feu solaire : comment ça marche et où en acheter ?Soleil
- Comment se débarrasser naturellement des orties au jardin ?Potager
- Trous dans le jardin : savoir quel animal est responsable ?Potager
- Bûches de bois compressées : une bonne alternative aux bûches traditionnelles pour se chauffer au bois ?Braises
- Un voile d’hivernage : quand et comment le mettre ?Potager
- Lampe champignon vintage en pâte de verre : la tendance de l’hiverAbri
- Barbecue kamado au charbon de boisAbri
- Arroser son jardin grâce aux Ollas : comment ça marche ?Potager
- Câble solaire photovoltaïque : choisir le bonAbri
- Comment chauffer un petit bassin extérieur ?Potager
- Quel est le meilleur kit solaire autonome 3000 W ?Soleil
- Fauteuil relax de jardin : choisir le bonPotager
- Serre de jardin pop-up : qu’est-ce que c’est ?Potager
- Souffleur de feuilles mortes : l’indispensable de l’automnePotager
- Débroussailleuse électrique : le modèle qu’il vous fautPotager
- Le paillage du sol : quelques inconvénients à ne pas négligerPotager
- Comment utiliser une batterie solaire Ecoflow ?Soleil
- Centrale électrique solaire EcoFlow : la référence en matière de qualitéSoleil
- Quelle huile de CBD pour dormir ?Infirmerie
- Sapin de Noël en bois : la tendance écolo des idées déco de NoëlBraises
- Prêt écologique – Crédit auto voiture électriqueBraises
- Filtre à eau par gravité : comment ça marche ?Abri
- Le générateur solaire portable 1000 W / Centrale électrique 1000 WattsSoleil
- Comment choisir un générateur solaire portable 2000 W ?Soleil
- Le guide d’achat d’un générateur solaire portable 220 V !Soleil
- Qu’est-ce qu’un générateur solaire portable ?Soleil
- Générateur solaire portatif de 300 W à 5000 W pour autoconsommationSoleil
- Groupe électrogène solaire avec batterie rechargeable : une solution écologique et économique pour l’énergie de secoursSoleil
- Pourquoi opter pour un groupe électrogène solaire 10 000 w ?Soleil
- Comment choisir un groupe électrogène solaire 6 000 W ?Soleil
- Groupe électrogène solaire pour alimenter une maison : la centrale solaire idéale pour la résilience énergétiqueSoleil
- Utilité et comment bien choisir un groupe électrogène solaireSoleil
- Générateur d’énergie solaire autonome : choisissez le bonSoleil
- Et si vous osiez la retraite spirituelle athée ?Infirmerie
- Pipi debout pour les femmes avec cet urinoir portableTerrain
- Comment bien choisir sa balancelle de jardin ?Couchage
- Où acheter une balancelle en forme d’oeuf pour son jardin ?Potager
- Tout sur le barbecue avec four à pizza extérieurPotager
- Quelles sont les utilisations du brasero grill ?Potager
- Qu’est-ce qu’un carré potager en bois sur pied et comment l’utiliser ?Potager
- Comment trouver le meilleur fauteuil relax d’extérieur ?Potager
- Comment bien choisir les galets blancs pour son jardin ?Potager
- Lampe de jardin solaire : écolo et esthétiqueSoleil
- Comment bien choisir son pot de fleur de jardin ?Potager
- Comment choisir un beau salon de 5 places pour son jardin ?Potager
- Quelle est l’utilité de la suspension solaire de jardin ?Potager
- A quoi sert une torche de jardin ?Potager
- Pourquoi acheter un transat en bois de jardin ?Potager
- Quel est le meilleur paillage contre les mauvaises herbes ?Abri
- Comment poser du géotextile dans mon jardin ?Potager
- Nos conseils de toile de paillage pour retirer les mauvaises herbesPotager
- Quelle bâche utiliser pour le désherbage ?Potager
- 12 conseils pour faire un pas de plus vers le zéro déchetBraises
- Comment faire un piège à moustique naturel efficace?Potager
- Ration de survie : le guide complet !Terrain
- Bug Out Bag – Kit de survie : comment le préparer ?Terrain
- Récepteur radio de survie : pourquoi et comment le choisir ?Terrain
- Robot tondeuse pour le jardin : choisir le robot adaptéPotager
2021
- Concilier rénovation énergétique et travauxBraises
- Comment cultiver du yerba maté bio ?Infirmerie
- Comment se passe le recyclage des capsules Nespresso ?Braises
- La spiruline : composition, bienfaits, utilisations et contre-indicationsInfirmerie
- 3 randonnées incontournables dans la Vallée de ChamonixTerrain
- Le recyclage du Tyvek en circuit courtBraises
- Aménager un jardin écolo : 8 conseilsBraises
- 8 millions de tonnes de plastique par an dans les océans : n’ajoutez pas votre brosse à dents et vos cotons tiges !Braises
- 5 idées pour consommer moins d’électricité ou de gaz à la cuisineBraises
2020
- Liste d’outils de jardinPotager
- Les produits ménagers écologiques : préserver les milieux aquatiques (et sa santé)Abri
- Acheter des livres d’occasion : mon avis sur Livrenpoche.comBraises
- Famille toxique, amour toxique : comment en sortir ?Abri
- Tout ce qu’il faut pour un pique-nique écologique !Potager
- Chiner sur Emmaüs en ligne, revendre ou donner solidaireAbri
- Le refroidissement adiabatique : en quoi consiste cette forme de climatisation ?Braises
- Comment la mésaventure Boucle Verte m’a fait reconsidérer le recyclageBraises
- Pailles naturelles en bambou : pour boire son mojito en mode « zéro déchet plastique »Infirmerie
- Les différentes applications cliniques de la luminothérapieInfirmerie
- Prébiotiques, probiotiques, symbiotiques : comprendre les compléments bien-êtreInfirmerie
- L’avis d’Hannibal sur le hamac Amazonas AZ-1018150 Barbados (coloris Grenadine)Couchage
- Le hamac est-il bon ou mauvais pour le dos ?Couchage
- Les vestes et gilets chauffants : ma sélectionInfirmerie
- Décontaminer son eau grâce à un filtre purificateurTerrain
- Le Street Art à Paris 13 : une balade culturelle sympa (et gratuite !)Paquetage
2019
- Une déco autour des plantes, c’est chez Plante Ta Déco :)Abri
- Fruits, feu, eau… Plus de 10 techniques pour recharger un téléphone sans électricitéBraises
- Gourdes et pailles filtrantes : Lifestraw, Katadyn… les purificateurs d’eau par filtrationTerrain
- Le hamac pour chien de voiture : pour transporter votre chien en sécuritéCouchage
- La fontaine atmosphérique : la solution aux problèmes d’accès à l’eau dans le monde ?Abri
- Les boules et balles de lavage (céramique, magnétique, anti-poils…), ça marche ?Braises
- Kit solaire pour camping-car ou caravane : choisir le bon !Soleil
- Une péniche écolo quasiment autosuffisante… belle inspiration !Soleil
- Les noix de lavage, votre avis ?Braises
- Chargeur solaire de téléphone portable et tablette : mon choix pour la randonnée et le camping : le Sunslice Fusion Flex 12Soleil
- Électricité photovoltaïque, panneaux solaires… le jargon pour les nulsSoleil
- Une ambiance zen et feng shui au bureau : mode d’emploiAbri
- 10 idées pour la décoration de votre chambre zenAbri
- Faire son eau gazeuse maison : économique et écologiqueAbri
- Mes astuces frugales pour dépenser moins et tout payer moins cherBraises
- Collecteurs d’eau de pluie : comparatif des cuves et citernes de jardinBraises
- Pourquoi déprime-t-on plus facilement en hiver ? Quelques solutions simplesInfirmerie
- Pour une vie frugale : 4 dépenses à bannir et 4 dépenses à éviterAbri
- La pêche à l’aimant (magnet fishing) : mi-écologique, mi-destructrice de l’environnementAbri
- Peut-on isoler ses combles soi-même ? Quelles aides ? Crédits d’impôts ?Braises
- Mon comparatif des lombricomposteurs-vermicomposteurs : Ecoworms, Wormbox, Urbalive…Braises
- Dans votre composteur, ne confondez pas lombrics et vers de compostage !Abri
- Lombricompostage maison : suivez le guide !Braises
- Canicule : comment rafraîchir une pièce sans climatiseur ? 11 (+1) conseilsBraises
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- Le TOP4 des germoirs pour vos graines germées : les meilleurs germoirs manuels et automatiquesBraises
- Zéro déchet : voici comment faire vos premiers pas facilementBraises
- 3 recettes de lessive maison écologique : pour ne plus jamais acheter de lessive !Braises
- 26 idées cadeaux bio, écolo, frugaux de A à Z – de 0,50 € à 5000 €, pour tous les budgets !Abri
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- Que veut dire frugal ? Quelle différence entre radin et frugal ?Paquetage
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- Le masque de luminothérapie Neutrogena anti-acné : avis négatif pour raisons écologiquesInfirmerie
2018
- Avis sur le Dodow, l’appareil pour mieux s’endormirInfirmerie
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- La lumière bleue des écrans : danger ! Comment s’en protégerInfirmerie
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- Luminothérapie : des bienfaits ? Démêlons le vrai du faux !Infirmerie
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- Fatboy Lamzac, Trono, Airnap… ? Le meilleur des canapés et fauteuils gonflablesCouchage
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- Sel rose de l’Himalaya dans l’alimentation : STOP !Infirmerie
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- Isolation des combles à 1 € : l’offre n’existe plus, comment isoler sans arnaque (mise à jour 2026)Braises
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- Le fauteuil suspendu (hamac chaise) : comme un hamac, en plus pratiqueCouchage
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- Tri sélectif des déchets en cuisine : tout est affaire de poubelles !Abri
- Lampe en cristal de sélénite : la pierre de luneInfirmerie
- Hamac, amaque, hammac, amache, amaque ? Étymologie et orthographe du hamac !Couchage
- Éteindre la lumière en quittant une pièce : des vraies économies ? Pas forcément.Braises
- Les supports pour hamac (ou pieds pour hamac) en métal : comparatif 2022Couchage
- Le hamac/lit pour bébé Koala Amazonas : confort et qualitéCouchage
2017
- Ecosia, Lilo, Ecogine… : que valent ces moteurs de recherche écolo, solidaires ou respectueux de la vie privée ? Vrai au faux ?Braises
- Les lampes en cristal de sel viennent-elles toutes de l’Himalaya ?Abri
- Lampe de cristal de sel qui coule : que faire ?Abri
- 1001 façons de réutiliser le marc de caféBraises
- Et si vous capturiez le soleil dans un bocal ? La lampe-bocal SonnenglasPotager
- De belles idées de décoration frugales pour l’automne !Abri
- 49 idées pour économiser de l’argent en automne-hiverBraises
- Mal de dos pendant l’allaitement ? Outre le coussin de maternité, avez-vous pensé au hamac ?Couchage
- Les meilleurs hamacs avec support (sur pied) : comparatifCouchage
- Ces 7 lampes en cristal de sel enchanteront votre intérieurAbri
- 5 conseils pour bien dormir dans un hamacCouchage
- Comment devenir formateur ou formatrice en développement personnel ?Abri
- Le hamac : la solution pour ne pas se faire piquer par les insectes en étéCouchage
- Comment fêter la Saint-Valentin sans dépenser beaucoup d’argent ?Braises
- Comment recycler ou détruire ses papiers personnels (administratifs ou confidentiels) ?Paquetage
- Le Gravity Cake (gâteau suspendu) : comment ça marche ? (spoiler : il y a un support)Infirmerie
2016
- 9 activités de couple frugales pour l’hiverBraises
- Les produits Seb réparables 10 ans : geste citoyen ou greenwashing ?Braises
- Recycler ses vêtements en évitant les points de collecte douteuxBraises
- Comment choisir son hamac ?Couchage
- La lampe en cristal de sel de l’Himalaya : vérités, mensonges, dangers et charlatanismeAbri
- Dormir tous les jours dans un hamac, c’est comment ?Couchage