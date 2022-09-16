Pour les amateurs de camping et de sorties en pleine nature, le générateur solaire portable est l’une des meilleures solutions disponibles pour bénéficier d’une source d’énergie propre et renouvelable. Ces petits modules sont faciles à transporter, brancher et utiliser pour l’alimentation de différents appareils électroniques, une vraie aubaine pour les amoureux de la nature.

Il convient cependant de préciser qu’il n’est pas toujours simple de se retrouver au milieu des différentes offres sur le marché, de nombreux fabricants proposent des générateurs très performants à des prix assez attractifs. Vous désirez acquérir un générateur solaire portable 220 V ? Voici nos astuces pour choisir le meilleur module.

Contrairement aux générateurs qui fonctionnent à l’aide de l’énergie fossile (carburant, diesel…), le générateur solaire a pour but de produire de l’électricité à partir de l’énergie captée par le silicium des panneaux photovoltaïques. Cette source d’énergie est parfaitement propre et permet aux utilisateurs des générateurs solaires d’en profiter, et ce, où qu’ils soient et à n’importe quel moment de la journée.

Cette électricité sera ensuite stockée dans une batterie pour pouvoir alimenter différents appareils électroniques, même les petits électroménagers installés sur un van ou un camping-car. C’est un avantage de taille pour les grands aventuriers, surtout ceux qui optent pour un mode de vie écoresponsable, et qui adorent vivre en nomade. Le générateur solaire vous permet de continuer à utiliser vos appareils, même lorsque vous n’êtes pas branché au réseau public.

Il est important de préciser que le générateur solaire portable 220 v n’est pas uniquement un petit appareil, mais c’est tout un système complet qui est constitué de plusieurs éléments, à savoir :

Des panneaux solaires chargés de capter les photons ;

Un onduleur de courant ;

Un moniteur et un régulateur de charge ;

Des câbles de branchement et de liaison ;

Une batterie de stockage.

Quel modèle de générateur solaire portable 220 V choisir ?

Comme nous l’avons précisé plus haut, il est parfois très difficile de choisir un générateur solaire portable 220 V en raison de la variété de modèles disponibles sur le marché, c’est d’autant plus compliqué lorsque vous faites votre achat pour la première fois. Cependant, vous pouvez faire le tri des offres en ligne en vous basant sur un certain nombre de critères pertinents, cela vous aidera à trouver le module le mieux adapté à vos besoins.

La capacité de stockage de la batterie

Lorsque vous désirez installer un générateur solaire portable 220 V sur votre camping-car, il est important de choisir une batterie qui convient parfaitement à votre utilisation quotidienne. Cette dernière doit être en mesure de stocker l’énergie captée par vos panneaux photovoltaïques, ce qui vous permettra par la suite de brancher plusieurs appareils à la fois pour les utiliser proprement.

Il n’existe pas de modèle parfait, mais chaque modèle convient à une utilisation donnée, il faut donc connaître avec précision vos besoins en énergie durant la journée.

La puissance de l’onduleur de courant

L’onduleur est, lui aussi, l’un des éléments les plus importants de votre système de générateur solaire portable, car c’est lui qui se chargera de libérer la puissance de courant nécessaire pour l’allumage de vos appareils. Dans certains cas, notamment avec des installations de petits électroménagers, certains onduleurs ne libèrent pas assez de puissance de courant pour le bon fonctionnement des appareils.

De cette manière, vous risquez d’endommager rapidement vos installations en optant pour un onduleur trop faible. Là aussi, vous devez choisir votre onduleur de courant en fonction du nombre d’appareils que vous utilisez et de leur puissance.

Les dimensions du générateur

L’aspect pratique d’un générateur solaire portable 22****0 V est très important, car vous devez lui trouver une place dans votre camping-car. Pour la plupart des modèles, il n’est pas très difficile de les fourrer, puisqu’ils sont souvent assez petits et faciles à ranger, mais ce n’est pas toujours le cas. Ceci n’est pas anodin, les modèles de générateurs solaires les plus imposants sont généralement les plus performants.

Il faut donc bien étudier l’emplacement du générateur solaire avant de passer à l’achat pour que vous puissiez profiter au maximum de tous les espaces disponibles, même les plus petits.

Le poids du générateur

N’oubliez pas que le générateur solaire portable 220 V est d’abord fait pour être pratique et facilement transportable, même en pleine nature, un modèle trop lourd est assez pénible à transporter et par conséquent, pas très pratique.

Mais il existe certaines solutions pour remédier à ce problème, vous pouvez par exemple :

Choisir un modèle à roulettes : cela vous facilitera le transport de votre module lors des randonnées ;

Opter pour une batterie en lithium : comme la batterie est l’élément le plus imposant de votre système, cela vous permettra de réduire le poids du générateur, tout en gardant le même niveau de performance.

En faisant attention à tous ces éléments et en adaptant le budget à vos besoins, vous pourrez aisément trouver le générateur solaire portable 220 v adéquat.

Toutes ces stations fournissent du 230 V (prises secteur) et sont en stock sur Amazon.fr : Pour comparer les modèles en détail, voir le comparatif des stations électriques portables sur Autonomie-solaire.fr.

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