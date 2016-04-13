Couchage

Connaissez-vous Hamac del Sol ?

J’ai eu le plaisir d’être contacté par le gérant de Hamac del Sol, une entreprise en ligne qui propose des hamacs artisanaux en provenance d’Amérique…

17 février 2023

Couchage

Comment bien choisir sa balancelle de jardin ?

Quand on envisage de décorer son jardin, on pense directement à une balancelle de jardin confortable.

20 juillet 2022

Couchage

L’avis d’Hannibal sur le hamac Amazonas AZ-1018150 Barbados (coloris Grenadine)

Si vous avez lu mes articles précédents, vous êtes maintenant convaincus que c’est une excellente idée de dormir dans un hamac, que ce soit en vacances ou…

29 mars 2020

Couchage

Le hamac est-il bon ou mauvais pour le dos ?

Utilisé depuis la nuit des temps par les civilisations sud-américaines, le hamac est un outil simple et pratique pour dormir ou passer un bon moment.

5 mars 2020

Couchage

Le hamac pour chien de voiture : pour transporter votre chien en sécurité

Pour des voyages en voiture plus faciles, plus sûrs et plus agréables avec votre chien ! Le hamac pour chien est un moyen facile, pas cher, de rendre les…

15 novembre 2019

Couchage

Hamac XXL de l’été : la sélection

Hamac simple ou hamac double : quelles différences ? Un hamac double, hamac familial ou XXL est un hamac fait pour deux personnes… ou une personne et un…

26 mars 2019

Couchage

Fatboy Lamzac, Trono, Airnap… ? Le meilleur des canapés et fauteuils gonflables

[no_toc] Hamacs gonflables, sièges gonflables, air sofas et poufs gonflables : les stars de l’été (mise à jour été 2022) La tendance est au gonflable !

2 juillet 2018

Couchage

Le fauteuil suspendu (hamac chaise) : comme un hamac, en plus pratique

Envie d’un hamac, mais pas de quoi l’attacher entre deux branches ? Avez-vous pensé au fauteuil suspendu ?

28 mai 2018

Couchage

Hamac, amaque, hammac, amache, amaque ? Étymologie et orthographe du hamac !

La bonne orthographe en français est : « Hamac » (nom masculin) D’où vient le mot hamac ? Avant de parler de l’étymologie du hamac, voyons comment on dit…

15 mars 2018

Couchage

Les supports pour hamac (ou pieds pour hamac) en métal : comparatif 2022

Les supports de hamac, porte-hamac ou pied de hamac : lorsque l’on a pas d’arbre ! Un hamac est en général vendu seul, c’est à dire uniquement sous forme…

6 février 2018

Couchage

Le hamac/lit pour bébé Koala Amazonas : confort et qualité

Savez vous qu’au Brésil, on met les bébés prématurés dans un hamac ? Les bébés très prématurés y dormiraient mieux grâce au balancement, et les côtés du…

12 janvier 2018

Couchage

Mal de dos pendant l’allaitement ? Outre le coussin de maternité, avez-vous pensé au hamac ?

Mamans qui allaitent, avez-vous envisagé d’allaiter dans un hamac ? Pour allaiter, il est difficile de trouver une position confortable.

19 juin 2017

Couchage

Les meilleurs hamacs avec support (sur pied) : comparatif

Pourquoi un hamac avec support ? Un hamac sur pied, ou hamac avec support, est un hamac qui est vendu avec son propre support.

9 mai 2017

Couchage

5 conseils pour bien dormir dans un hamac

[no_toc] Peut-être que, cet été vous allez passer une nuit dans un hamac, voire plusieurs nuits ou toutes vos vacances !

19 avril 2017

Couchage

Le hamac : la solution pour ne pas se faire piquer par les insectes en été

Malgré le beau temps, certaines personnes renoncent à paresser dans l’herbe Les beaux jours reviennent.

6 avril 2017

Couchage

Comment choisir son hamac ?

[no_toc] Quel hamac choisir ? C’est la question que s’est posée toute personne qui rêve de s’envoyer en l’air toute la nuit !

17 avril 2016

Couchage

Dormir tous les jours dans un hamac, c’est comment ?

Pourquoi dormir quotidiennement dans un hamac ? J’ai beau m’appeler Hannibal, frugal et spartiate, j’attache quand même de l’importance à l’endroit où je…

13 avril 2016