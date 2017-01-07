Infirmerie

Peut-on perdre du poids grâce aux aliments fermentés ?

Issus d’un processus biologique où des micro-organismes transforment les composants des aliments, les aliments fermentés refont surface avec une vigueur…

15 octobre 2024

Infirmerie

Redécouvrir la saveur du pain : cuire son pain en cocotte au feu de bois

Le pain maison a un goût inégalé, et cuire son propre pain est une expérience gratifiante. Pour obtenir une croûte croustillante et une mie moelleuse, la…

27 septembre 2024

Infirmerie

Combien de kilos peut-on perdre sans manger pendant 3 jours ?

Entre les régimes à la mode et les recommandations pour une alimentation équilibrée, il est parfois difficile de s’y retrouver.

6 avril 2024

Infirmerie

Découvrez le fauteuil tantra : confort et érotisme pour couples aventuriers

Découvrez le fauteuil tantra : confort et érotisme pour couples aventuriers Le fauteuil tantra, bien plus qu’un simple meuble pour faire l’amour, est une…

6 mars 2024

Infirmerie

Le CBD et la méditation : une alliance pour le bien-être

La méditation est une pratique ancestrale qui permet de se recentrer, réduire le stress et améliorer le bien-être physique et mental.

26 décembre 2023

Infirmerie

Comment se soigner avec des plantes ?

Les remèdes naturels attirent de plus en plus les populations. En effet, les plantes médicinales offrent une alternative douce, mais efficace pour traiter…

29 novembre 2023

Infirmerie

Les serpents venimeux en france, comment les reconnaitre lors de vos randonnés

En France, les serpents sont souvent mal aimés et peuvent susciter la peur chez certaines personnes.

27 juin 2023

Infirmerie

Jeune intermittent : pour ou contre ?

Alterner des périodes de jeûne avec des périodes de consommation normale d’aliments, une bonne pratique ?

17 juin 2023

Infirmerie

Certaines personnes attirent les moustiques : vrai ou faux ?

Vous avez forcément remarqué que, lors d’une soirée d’été en plein air, certaines personnes se faisaient piquer voire dévorer par les moustiques, tandis…

17 juin 2023

Infirmerie

Boire un café après le repas : une mauvaise idée ?

Imaginez cette scène : vous avez terminé votre déjeuner et une petite somnolence commence à vous envahir. Que faites-vous ?

16 juin 2023

Infirmerie

Le bubble tea, pas si sain !

Le bubble tea est une boisson asiatique qui a envahi les rues de France ces dernières années.

15 juin 2023

Infirmerie

Ces plantes faciles à cultiver repoussent les moustiques : n’hésitez pas !

Vous en avez assez des moustiques qui envahissent votre jardin ou votre intérieur ? Ne vous inquiétez plus, nous avons la solution pour vous !

14 juin 2023

Infirmerie

Pourquoi scrolle-t-on sans fin le soir, selon la science ?

Ah, les joies de scroller sans fin sur nos écrans avant de dormir… Nous sommes nombreux à pratiquer ce rituel nocturne, pourtant peu propice à un sommeil…

13 juin 2023

Infirmerie

6 conseils de dermatologues pour préserver sa peau en été au soleil

L’été arrive ! C’est le moment de profiter du soleil et de la chaleur pour se détendre à la plage ou au bord de la piscine.

12 juin 2023

Infirmerie

Interdiction du HHC et des produits à base d’hexahydrocannabinol en France à partir de mardi 13 juin 2023

Cannabis : le HHC interdit en France à partir de mardi. Le HHC, un cannabis de synthèse aux effets psychoactifs similaires à ceux du THC, est apparu sur…

12 juin 2023

Infirmerie

Tuer la gale avec du vinaigre

La gale est une affection de la peau très désagréable causée par des acariens microscopiques.

2 juin 2023

Infirmerie

Pourquoi je suis tout le temps fatigué ? Fatigue chronique et épuisement

Vous êtes toujours fatigué ? Vous n’arrivez pas à trouver de solutions pour combattre cette fatigue ?

4 janvier 2023

Infirmerie

Quelle huile de CBD pour dormir ?

Est-ce qu’il vous arrive souvent de perdre le sommeil au milieu de la nuit ? Conclusion, vous vous retrouvez à compter les moutons, mais là encore, il…

5 octobre 2022

Infirmerie

Et si vous osiez la retraite spirituelle athée ?

Contrairement à ce que l’on peut penser, une retraite spirituelle n’est pas forcément liée à une quelconque croyance religieuse.

18 août 2022

Infirmerie

Comment cultiver du yerba maté bio ?

En Amérique du Sud, la yerba mate est une culture très populaire. Cependant, rares sont ceux qui osent l’avoir dans leur jardin à la maison car c’est une…

21 août 2021

Infirmerie

La spiruline : composition, bienfaits, utilisations et contre-indications

La spiruline est une algue bleu-vert, vivant en eau saumâtre et appartenant à la famille des cyanobactéries.

2 juillet 2021

Infirmerie

Pailles naturelles en bambou : pour boire son mojito en mode « zéro déchet plastique »

L’interdiction de la vaisselle en plastique (assiettes, pailles, couverts…) : enfin ! La fin des pailles en plastique Depuis le 1er janvier 2020 en…

20 avril 2020

Infirmerie

Les différentes applications cliniques de la luminothérapie

La thérapie par la lumière du jour : 3000 ans d’histoire L’histoire de la luminothérapie remonte à plus de 3 000 ans, en Inde, où la lumière du soleil…

3 avril 2020

Infirmerie

Prébiotiques, probiotiques, symbiotiques : comprendre les compléments bien-être

Les trois termes, probiotiques, prébiotiques, symbiotiques sont largement utilisés, mais souvent de manière inappropriée, sans avoir une idée claire de…

3 avril 2020

Infirmerie

Les vestes et gilets chauffants : ma sélection

Un gilet chauffant électrique, pour quoi faire ? Qui a envie d’avoir chaud en hiver (mais pas forcément en hiver ?) : Bref, le gilet chauffant, ou veste…

27 février 2020

Infirmerie

Pourquoi déprime-t-on plus facilement en hiver ? Quelques solutions simples

La dépression saisonnière est un phénomène récurrent en hiver. Pour certaines personnes elle survient dès le mois d’octobre voire avant (les mauvaises…

29 juillet 2019

Infirmerie

La couverture lestée pour mieux dormir, vous connaissez ?

Vous êtes-vous déjà endormi avec un chien ou un chat sur vous ? Avez-vous ressenti le confort d’une petite présence chaude et lourde sur votre corps au…

26 février 2019

Infirmerie

Le masque de luminothérapie Neutrogena anti-acné : avis négatif pour raisons écologiques

[no_toc]On a déjà parlé de luminothérapie sur ce blog. En fouillant, il est assez simple de trouver divers avis sur la luminothérapie, qui reviennent…

17 janvier 2019

Infirmerie

Avis sur le Dodow, l’appareil pour mieux s’endormir

Dodow, c’est un petit appareil qui n’a qu’une vocation : vous aider à mieux vous endormir ! Particulièrement si vous souffrez de troubles à…

19 novembre 2018

Infirmerie

Huile de ricin : origine, vertus, propriétés, bienfaits et dangers : on vous dit tout !

Aujourd’hui nous parlons de l’huile de ricin : origine, vertus, propriétés, bienfaits et dangers vous saurez tout ! C’est quoi l’huile de ricin ?

27 septembre 2018

Infirmerie

La lumière bleue des écrans : danger ! Comment s’en protéger

Qu’est-ce que la lumière bleue ? La lumière bleue est une partie du spectre lumineux visible, correspondant aux longueurs d’ondes comprises entre 400 et…

28 août 2018

Infirmerie

Lampe de luminothérapie : choisir la meilleure (Philips Energy Up, Beurer…)

Une lampe de luminothérapie est idéale pour mieux supporter le passage à l’heure d’hiver. Utilisée quotidiennement, elle peut vous redonner de l’énergie,…

18 août 2018

Infirmerie

Luminothérapie : des bienfaits ? Démêlons le vrai du faux !

Impossible de rentrer dans un magasin Nature et Découvertes, Boulanger, Fnac, Darty… sans tomber sur l’une de ces lampes de luminothérapie à la lumière…

23 juillet 2018

Infirmerie

Sel rose de l’Himalaya dans l’alimentation : STOP !

Le sel de l’Himalaya est paré de nombreux bienfaits… On vous parle d’incroyables vertus… D’un sel qui a des effets bénéfiques sur la santé… De propriétés…

21 juin 2018

Infirmerie

Lampe en cristal de sélénite : la pierre de lune

En vous renseignant sur les lampes de sel (ou lampes en cristal de sel), vous êtes peut-être tombés sur l’expression « Sélénite ».

20 mars 2018

Infirmerie

Le Gravity Cake (gâteau suspendu) : comment ça marche ? (spoiler : il y a un support)

[no_toc] Connaissez-vous les Gravity Cakes, ou gâteaux suspendus ? Lisez ce qui suit, cela va vous surprendre ! La gravité est démodée.

7 janvier 2017