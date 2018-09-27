Aujourd’hui nous parlons de l’huile de ricin : origine, vertus, propriétés, bienfaits et dangers vous saurez tout !

C’est quoi l’huile de ricin ?

L’huile de ricin est une huile végétale que les humains utilisent depuis des siècles.

Elle est produite en extrayant l’huile des graines de ricine (Ricinus Communis).

Des graines de ricin.

By Schnobby – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19032039

Ces graines contiennent une enzyme toxique nommée ricine. C’est un poison violent. Cependant, le processus de fabrication d’huile de ricine chauffe les graines à haute température, ce qui rend l’huile sûre et inoffensive.

Utilisations de l’huile de ricin

L’huile de ricin a des usages médicinaux, industriels et pharmaceutiques et cosmétiques.

On en trouve souvent comme additif dans la nourriture, dans les produits pour la peau, ainsi que dans les lubrifiants industriels.

Dans l’Égypte antique, l’huile de Ricin était brûlée dans les lampes à huile, utilisée pour traiter les irritations oculaires, et même pour stimuler le travail des femmes qui accouchent.

Concentrons-nous d’abord sur ses usages cosmétiques avant de passer aux usages médicaux.

Les usages cosmétiques

Pour garder ses cheveux et son cuir chevelu en bonne santé

C’est l’usage principal de l’huile de ricin : les cheveux. Les cheveux secs ou fragiles ont un intérêt particulier pour l’huile de ricin. Contre la sécheresse capillaire, évitez les shampooings dégraissants et optez pour un soin gras : beurre de karité, huile de palme ou… huile de ricin !

Appliquez le soin sur cheveux mouillés après les avoir lavés, et laissez reposer dans une serviette tiède pendant au moins 20 minutes. Ces soins renforcent l’écaille du cheveux et sa souplesse.

L’huile de ricin est l’une des huiles végétales les plus efficaces contre les pellicules et pour hydrater les peaux sèches : appliquer de l’huile sur le cuir chevelu et sur la peau sèche et irritée peut aider à réduire la peau qui pèle et limiter les démangeaisons.

Pour stimuler la croissance des cheveux

L’huile de ricin peut-elle accélérer la pousse des cheveux ?

Certaines personnes l’utilisent contre l’alopécie (calvitie précoce). En réalité, aucune preuve n’a été apportée de la contribution de l’huile de ricin à la repousse des cheveux. Les témoignages ne sont que des anecdotes qui ne passent pas le test de la méthode scientifique.

Autrement dit, cela peut fonctionner pour vous ou pas, mais cela peut aussi dépendre d’autres facteurs.

En revanche, elle joue certainement un rôle dans la brillance de la chevelure, ou pour regraisser des pointes trop sèches grâce à son pouvoir hydratant. Elle s’applique alors après un shampooing.

Pour les ongles

Parmi les vertus de l’huile de ricin, on avance souvent ses propriétés sur les ongles.

C’est un remède de grand-mère qui permet d’avoir des ongles plus solides, moins cassants et qui s’abîment moins.

L’huile est censée agir à la fois sur l’ongle, pour le rendre plus brillant et solide, sur la cuticule, la peau qui entoure l’ongle, mais aussi sur les champignons et bactéries qui résident en permanence dans ce petit lieu discret (eh oui, on en récolte des choses avec nos doigts… et ce n’est pas un lavage des mains superficiel qui déloge ce beau monde!).

En réalité, le seul effet sur les ongles a avoir été prouvé est celui contre les champignons et bactéries, grâce aux propriétés antibactériennes de l’huile de ricin. Les autres vertus (solidifier les ongles et les faire pousser) ne sont pas prouvées.

Pour les mains

L’huile de ricin purifie, nourrit et protège la peau des mains. Corps gras, elle est utile contre les mains sèches. Elle peut même prévenir l’acné grâce à son action antibactérienne, et pourrait aussi éliminer les taches brunes (même si ce dernier point est encore en débat)

Pour les cils

L’huile de ricin fait pousser, épaissit et protège les cils. Ici, c’est l’effet gras qui compte.

En réalité, l’huile de ricin est l’un des composants de certains mascara. Inutile de chercher à appliquer soi-même l’huile sur les cils.

Sur la peau (visage, muscles)

Pour utiliser l’huile de ricin en masque ou en application cutanée directe, il faut prendre quelques précautions.

En effet, l’huile est très grasse et pénètre rapidement : elle peut avoir tendance à faire un peu gonfler la peau.

En massage, elle peut soulager les crampes, faciliter la circulation et adoucir les articulations. Masser en général est bon, de toutes façons !

Les usages pharmaceutiques

Contre la constipation

L’huile de ricin est un laxatif, dans le sens où il stimule la digestion. En effet, lorsqu’elle est ingérée, l’huile de ricin se dissout dans le petit intestin, laissant s’échapper les molécules d’acide ricinoléique, qui stimulent les mouvements de l’intestin.

Elle permet donc de lutter contre la constipation. Attention toutefois : si elle est disponible en vente libre sans prescription, ce n’est pas pour autant qu’il faut en abuser.

À haute dose, elle peut entraîner des crampes intestinales est des vomissements. Il ne faut pas l’utiliser contre la constipation chronique.

Comme anti inflammatoire, contre les douleurs musculaires et articulaires

Les douleurs musculaires et articulaires peuvent être soulagées par l’huile de ricin.

Les douleurs musculaires peuvent être causées par une activité physique intense, le stress ou une forte tension. En cas de blessure, consultez évidemment un médecin. Quant aux douleurs articulaires, elles peuvent être provoquées par des rhumatismes ou de l’arthrose.

Dans les deux cas, l’huile de ricin peut être appliquée chaude, en massage ou dans un cataplasme. C’est un moyen peu onéreux de soulager ces douleurs. Testez, vous ne risquez rien !

Contre l’acné

L’huile de ricin a certaines propriétés qui peuvent lutter contre l’acné. L’acné se caractérise par des boutons sur la peau, principalement sur le visage. Elle est caractéristique chez les adolescents et les jeunes adultes, et a des effets négatifs sur l’estime de soi.

L’inflammation est l’un des facteurs qui favorise l’acné. L’acné est aussi prévalente lorsqu’il y a un déséquilibre dans la flore bactérienne qui vit sur la peau, notamment une présence accrue de staphylocoques dorés.

Les effets anti-inflammatoires et anti-bactériens de l’huile de ricin peuvent donc réduire l’apparition de l’acné.

Huile de ricin / Huile de castor (castor oil) ?

En anglais, l’huile de ricin s’appelle castor oil. Pourquoi ce nom ? Rassurez-vous, le ricin anglais n’est pas prélevé sur les castors… Cette appellation cocasse vient uniquement… d’une erreur de traduction !

Rassure-toi petit castor, l’huile de ricin te veut du bien ! – Photo by Colton Sturgeon on Unsplash

En effet, l’huile de ricin a remplacé petit à petit le Castoréum, qui est une sécrétion huileuse produite par des glandes du castor situées entre l’anus et le pénis. On parlait alors réellement d’huile de castor. Par abus de langage, on a d’abord employé indifféremment les termes huiles de castor et huile de ricin. Le français a évolué mais pas l’anglais, qui est resté sur castor oil pour désigner les deux. En anglais il n’y a pas de confusion possible car castor se dit beaver.

Bref, si vous trouvez de l’huile de castor dans la liste des ingrédients d’un cosmétique (en général dans les listes en anglais), pas de panique… il ne s’agit que d’huile de ricin, aucun castor n’a été blessé lors de la fabrication du produit !

Cependant, on trouve toujours de l’huile de castor dans certains parfums, notamment pour évoquer le cuir ou la fourrure. Il est de moins en moins utilisé car son extraction nécessite de tuer l’animal…

Mais revenons à l’huile de ricin.

Choisir la bonne huile de ricin

L’efficacité d’une huile dépendra de sa pénétration, sa viscosité, et de sa teneur en acides gras mono insaturés. Pour cela, vous devez choisir une huile peu raffinée, c’est à dire :

extraite à froid (40 degrés). Évitez les huiles ayant subi un passage à chaud (80-120 degrés). L’extraction à chaud permet d’obtenir un meilleur rendement, mais en sacrifiant des vitamines et acides gras essentiels

sans traitement chimique additionnel (qui ajouterait des composés indésirables dans l’huile)

Quelques précautions à prendre avec le ricin

L’huile de ricin est un produit considéré comme sûr et en vente libre.

Si l’effet « poison » de la ricine est totalement absent de l’huile de ricin, il faut toutefois prendre quelques précautions. Chaque produit, naturel ou chimique, vient avec ses vertus et ses contre-indications, qui sont souvent le contrecoup de ses bienfaits.

L’huile de ricin, ingérée ou appliquée sur la peau :

peut déclencher le travail d’une femme enceinte. L’huile de ricin est utilisée pour déclencher le travail pendant les accouchements difficiles. Quel que soit son nombre de semaines de grossesse, une femme enceinte ne doit pas consommer de l’huile de ricin

peut causer des diarrhées : si vous mangez déjà trop de légumes, abstenez-vous. La diarrhée, outre l’effet pas terrible aux toilettes, entraîne aussi une déshydratation

peut causer des réactions allergiques chez certaines personnes. Pour tester, appliquez un peu d’huile sur une petite zone de votre peau pour voir comment votre corps réagit.

Elle ne se périme pas vraiment, mais si elle devient rance (vous le sentirez immédiatement), elle sera désagréable à utiliser. Elle ne vous rendra pas aveugle si vous en mettez autour des yeux, et ce n’est pas grave s’il y en a un peu qui tombe dans l’œil. Votre œil saura s’en débarrasser. Mais me le faites pas volontairement pour changer la couleur de vos yeux évidemment…

Enfin, si l’huile de ricin fait bien pousser les poils, cils et cheveux, ne cherchez pas à vous en servir pour agrandir votre pénis… Elle ne sera d’aucune utilité pour cela, même si cela sera sans danger ! (oui, c’est une question que certains se posent au vu des recherches menant à cet article : il faut donc y répondre !)

Huile de ricin : quels sont les vrais dangers ?

L’huile de ricin n’est pas anodine, surtout quand on l’avale. Voici les trois questions qui reviennent le plus souvent.

Peut-on avaler de l’huile de ricin ?

L’huile de ricin est un laxatif puissant, et les pharmaciens déconseillent de la prendre par voie orale sans avis médical : c’est l’objet d’un article de Paris Match Belgique où une pharmacienne met en garde contre les cures « détox » vues sur les réseaux sociaux. L’huile elle-même ne contient pas de ricine, le poison de la graine, mais ses effets purgatifs peuvent provoquer nausées, crampes et diarrhées, avec le risque de déshydratation que j’évoquais plus haut. Pour un usage cosmétique, restez sur l’application externe.

L’huile de ricin sur les cils est-elle dangereuse ?

Pas dangereuse en soi, mais son efficacité n’est pas démontrée : les affirmations du type « elle fait repousser les cils » reposent surtout sur des témoignages, pas sur des études solides. Les risques sont surtout l’irritation et l’allergie : faites un test sur une petite zone de peau avant de l’appliquer près des yeux, évitez qu’elle y pénètre volontairement et, en cas de rougeur ou de gêne, arrêtez et demandez conseil à un pharmacien.

Huile de ricin, grossesse et enfants

Elle est déconseillée aux femmes enceintes, comme indiqué plus haut, car elle peut déclencher les contractions, et elle est également déconseillée aux jeunes enfants. En cas de doute, demandez l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien plus qu’à un blog, y compris celui-ci.

On récapitule ?

Source : https:// naturafro.fr/huile-beurre-vegetal/9-huile-de-ricin-cheveux.html

Où acheter de l’huile de ricin ?

Où trouver l’huile de ricin ? C’est assez simple en réalité.

En pharmacie

En parapharmacie

En boutique physique spécialisée (type Biocoop, Naturalia)

Mais également sur amazon ou des sites spécialisés d’huile de ricin), qui sont les endroits les moins chers où acheter l’huile de ricin.

Comme l’huile sert à tout, le bon plan est d’acheter une bouteille ou un flacon avec pipette munie d’une brosse et d’un pinceau pour pouvoir l’utiliser de toutes les façons possibles !

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