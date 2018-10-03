Vous lui avez promis de décrocher la Lune ? Voici le cadeau idéal.

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Votre petit ami rêve d’aller sur la Lune ?

Votre enfant veut devenir astronaute ?

Vous rêvez d’un dîner au clair de lune mais il fait froid dehors ?

Vous cherchez à (symboliquement) décrocher la Lune pour votre bien-aimé(e) ?

Vous souhaitez toucher la Lune ?

Pour toutes ces occasions, le cadeau idéal c’est la Lampe-Lune !

Une reproduction parfaite de la Lune

Pourquoi parle-t-on de lampe Lune 3D ? Car cette lampe est la reproduction parfaite du paysage lunaire réalisée grâce à l’impression 3D.

Et quand on dit parfaite, c’est parfaite : les cratères, les reliefs, la face cachée, tout y est !

Déjà, en soi, c’est un bel objet. Mais c’est aussi et surtout une lampe veilleuse idéale pour un fan d’astronomie !

Une lampe sans fil, qui se charge en USB

Cette lampe lunaire est illuminée grâce à des ampoules LED base consommation. En conséquence, vous pouvez la prendre en main sans vous brûler car elle ne chauffe pas.

Elle est en plastique souple : elle ne casse pas et est donc sans danger pour les enfants. Cela en fait une veilleuse idéale que vous pourrez éteindre grâce à la télécommande (fournie).

Elle n’a pas de fil lorsqu’elle est utilisée mais elle n’a pas besoin de piles non plus car elle se charge en USB. Vous pouvez la laisser branchée tout le temps ou l’utiliser débranchée puisqu’elle fonctionne sur batterie.

Sa batterie au Lithium a une autonomie de 8 à 30 heures (selon l’intensité lumineuse choisie : 8 heures c’est lorsqu’elle est utilisée à fond, mais si vous optez pour une lumière douce pour une lampe d’appoint vous aurez davantage d’autonomie évidemment).

Dimensions et matière de la lampe lunaire

La lampe Lune est une sphère de 15 cm de diamètre. Elle pèse environ 280 grammes : c’est donc une petite lampe.

Elle est vendue sur un joli socle en bois de forme géométrique. Lampe de table, lampe de chevet, lampe à poser, il est aussi possible de l’installer dans un filet (non fourni) afin de la faire flotter en l’air, pour un effet encore plus cosmique 🙂

La lampe Lune est tactile et peut changer de couleur !

Oui, vous pouvez changer la couleur et régler l’intensité de la lampe, pour chacune des couleurs !

Pour cela deux solutions. La lampe Lune est réglable tactilement : vous pouvez simplement la toucher du doigt pour moduler l’intensité. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande fournie pour changer les couleurs et augmenter/diminuer la luminosité.

Les couleurs vous permettent de créer de multiples ambiances :

Lunaire et spatiale avec une lumière blanche nette

Une forêt féerique avec une teinte verte

Les enfers avec un rouge vif

Les fonds sous-marins avec un bleu profond…

Bref, tout est histoire d’imagination !

Vous pouvez même en acheter plusieurs, les poser au sol, en accrocher en l’air et combiner les ambiances avec des couleurs différentes et créer des décors merveilleux, idéal pour un spectacle pour enfants par exemple (rappel : la lampe n’a pas besoin de prise électrique).

Où acheter la lampe Lune ?

Vous l’avez peut-être vue en boutique Nature et Découvertes ou dans les magasins Habitat au rayon des luminaires…

C’est généralement le même modèle. Allez vérifier sur ce TOP3 des meilleures ventes Amazon 🙂

La seule différence est que certaines sont vendues avec un filet pour pouvoir la suspendre, tandis que d’autres n’ont que le pied.

Un cadeau pour un observateur d’étoiles

Enfin, si vous voulez faire un cadeau à quelqu’un qui observe les étoiles, les vraies, pensez au gilet chauffant. La nuit, immobile, on a souvent froid et ce n’est pas très pratique d’avoir une doudoune et une couverture quand on veut sortir regarder le ciel.