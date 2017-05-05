Vous appréciez la lampe à sel pour ses vertus apaisantes, décoratives, peut-être même mystiques.

Pour un cadeau ou pour soi, c’est un objet de décoration rare et chaleureux. Sur une table basse ou une table de chevet, la lampe en cristal de sel créera l’ambiance enchantée idéale pour une session de méditation ou de yoga.

Des formes les plus classiques aux plus travaillées, voici 7 lampes en cristal de sel originales, à commander pour soi, pour offrir ou même pour le bureau !

1. La lampe en cristal de sel avec variateur

Commençons par le grand classique. Cette lampe en cristal de sel de la marque the BODY source est le standard des lampes de sel. Élegante sur son socle en bois, elle permet de s’intégrer facilement dans une pièce pour contribuer à un environnement relaxant.

Ses points forts :

un certificat d’authenticité qui atteste que le cristal de sel provient bien de l’Himalaya et que ce n’est pas une contrefaçon chinoise

Un variateur permet de moduler l’intensité de l’ampoule pour offrir la luminosité la plus adaptée à la pièce et au moment de la journée

Une ampoule 15W supplémentaire offerte

Elle existe en plusieurs dimensions. Attention toutefois : la version la plus grande pèse jusqu’à 7 kg !

2. La lampe en cubes acrylique

Amateurs de Rubik’s Cube, attention : ces cubes ne se tournent pas !

Cette lampe originale utilise les propriétés de l’acrylique pour diffracter les rayons lumineux émis par la lampe. Cela permet de créer une atmosphère élégante et raffinée pour un bureau, une chambre ou une bibliothèque.

Selon la manière dont les cristaux sont arrangés, les effets de lumière ne sont pas les mêmes : vous devrez procéder par petites touches pour arriver au meilleur résultat et créer une lampe sublime, originale et unique au monde.

Un emballage luxueux en fait un cadeau idéal pour vos proches.

3. La lampe au cristal taillé en pyramide

Nous rentrons ici dans les cristaux taillés.

Inutile de rappeler les croyances mystiques qui tournent autour de la forme pyramidale !

Les faces étant plates, la lampe peut arriver légèrement humide. C’est tout à fait normal et cela n’est pas un dysfonctionnement. Pour la sécher, il suffit de la brancher et de la laisser éclairer quelques heures : le sel absorbera l’humidité (en savoir plus ? allez voir mon article sur les lampes qui coulent).

Cette lampe est assez lourde (4 à 5 kg), ce qui peut désarçonner pour une taille de 20-25 cm de haut.

Grâce au variateur d’intensité, il est possible d’obtenir des teintes orangées et roses, avec de chaleureuses nuances de feu de bois et de lave en fusion.

4. La lampe en cristal en forme de sphère

Avec son allure de planète, cette lampe semble concentrer toute l’énergie cosmique en un cercle rose et feu apaisant.

Cette lampe sphérique a un diamètre d’environ 20 cm.

Elle se branche sur secteur et est munie d’un interrupteur (attention, pas de variateur sur ce modèle)

La boule est très lourde mais magnifique, elle évoque Jupiter (elle pourra alors compléter la Lampe-Lune pour faire une lampe de sel clair de lune !)

Éteinte, elle intrigue ; une fois allumée, elle épate. Elle semble sortir d’un roman de Fantasy.

Attention, pas de variateur sur ce modèle : la lumière est donc d’intensité constante.

5. Les bougeoirs photophores en cristal de sel

Quittons un instant le domaine des lampes électriques pour entrer dans celui des bougeoirs.

Ici, c’est la version la plus écologique et la plus frugale, car il n’y a juste à mettre un chauffe plat, pas besoin de source électrique.

Fabriqués à la main, chaque modèle est unique et peut illuminer une table pour un dîner romantique par exemple. Les flammes vacillantes d’une bougie chauffe-plat éclaireront de l’intérieur ces cristaux aux nuances irrégulières, projetant dans la pièce une ambiance de feu de cheminée, de caverne mystique ou de chaleur magique.

6. La coupe en cristal de sel

[hélas, elle est indisponible]

C’est le modèle qui est repris en image d’entête de cet article.

Je trouve qu’elle évoque un brasero magique dans lequel on pourrait enchanter des objets.

Sur son socle en bois repose une coupe en cristal qui contient les cristaux.

De très bonne finition, elle est idéale pour reposer sur un petit meuble ou dans une bibliothèque, dans une chambre zen où l’on aime se relaxer confortablement dans un fauteuil pour méditer et s’assoupir paisiblement.

7. La lampe de sel « Pierre de lune »

La Pierre de Lune désigne la sélénite, une variété du gypse, en forme de cristal.

J’ai dédié un article spécifique à la lampe en cristal de sélénite, si vous souhaitez une teinte plus diaphane.

Il ne faut pas confondre cette lampe avec la lampe clair de lune à propos de laquelle j’ai aussi écrit un article 🙂

Et vous, quelle est votre lampe de cristal préférée ?

Avez-vous repéré d’autres modèles originaux ?

J’attends vos commentaires !