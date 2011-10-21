Potager

Pot à réserve d’eau avec mèche hydrophile : Irrigation idéale pour vos plantes d’intérieur

Pot à réserve d’eau et mèche hydrophile : l’arrosage autonome des plantes d’intérieur Avez-vous déjà entendu parler du pot à réserve d’eau et de la mèche…

3 octobre 2025

Potager

Quel travaux avec une défonceuse ?

En menuiserie, la défonceuse s’impose comme l’un des outils les plus polyvalents. Ce joyau de l’atelier, vénéré par les passionnés du travail du bois, se…

3 octobre 2025

Potager

Réparation taille haie stih

Dans l’univers du jardinage, où chaque détail compte et chaque geste peut sublimer votre espace vert, le taille-haie se révèle être un allié…

3 octobre 2025

Potager

Réparation de taille haie thermique : suivez le guide

Les taille-haies thermiques sont des outils indispensables pour maintenir votre jardin bien entretenu, mais comme tout appareil, ils peuvent rencontrer…

3 octobre 2025

Potager

Kit arrosage goutte à goutte avec programmateur : la solution idéale pour un jardin bien entretenu

Vous êtes passionné de jardinage et vous recherchez une solution efficace et écologique pour arroser vos plantes ?

23 août 2023

Potager

Les animaux lumineux solaires, une déco écolo pour vos jardins et terrasses.

Vous êtes à la recherche d’idées pour donner une touche d’originalité à votre jardin ou votre terrasse ? Optez pour les animaux lumineux solaires !

21 juin 2023

Potager

Les meilleures astuces pour éloigner les guêpes naturellement

Marre des guêpes en été ? Voici pour les éloigner naturellement, vous pouvez utiliser le café, les clous de girofle, le citron, les huiles essentielles……

20 juin 2023

Potager

Cultiver soi même sans jardin? Le guide de l’autosuffisance alimentaire pour citadin

Dans un monde où l’autonomie alimentaire devient un enjeu majeur, il est important de se tourner vers des solutions durables et respectueuses de…

15 juin 2023

Potager

Palmier : feuilles jaunes, marron et sèches… que faire ?

Les palmiers sont des plantes très sensibles au manque d’eau. Lorsque leurs feuilles deviennent jaunes, marron et sèches, cela peut être le signe d’une…

24 mars 2023

Potager

Plantes d’extérieur pour toute l’année : guide des meilleures variétés

Les plantes d’extérieur sont l’une des meilleures façons d’égayer votre jardin. Elles sont variées, durables et fournissent des couleurs et des textures…

23 mars 2023

Potager

10 idées pour aménager votre rez-de-jardin

Comment aménager un rez-de-jardin à moindre coût ? Pour aménager votre rez-de-jardin ou un fond de jardin sans trop dépenser, optez pour le mobilier, la…

16 mars 2023

Potager

Comment utiliser la phacélie comme engrais vert pour votre jardin

Avoir un jardin luxuriant et verdoyant est le rêve de tout jardinier. La phacélie est un excellent moyen pour y parvenir.

16 mars 2023

Potager

Comment utiliser un semoir pour semer des graines facilement et rapidement

Faire pousser des graines n’a jamais été aussi facile et rapide avec un semoir. Qu’il s’agisse d’une petite ou grande parcelle de terrain, l’utilisation…

16 mars 2023

Potager

Le tontinage au jardin : découvrez en quoi consiste cette pratique

Le tontinage est une pratique ancestrale qui consiste à partager les légumes produits en commun au jardin.

6 mars 2023

Potager

Mesurer la quantité de pluie tombée dans le jardin avec un pluviomètre

Le pluviomètre est un dispositif très utile pour mesurer la quantité de pluie tombée dans un jardin.

3 mars 2023

Potager

Comment choisir le meilleur pulvérisateur de jardin pour vos besoins ?

Choisir le meilleur pulvérisateur de jardin pour vos besoins requiert une attention particulière.

3 mars 2023

Potager

Comment utiliser un rateau pour enlever les feuilles mortes de votre jardin

Le jardinage peut être une activité gratifiante, mais il faut se rappeler de prendre soin de la pelouse et du jardin.

3 mars 2023

Potager

Outils pour aérer le sol : serfouette, grelinette…

Afin d’aérer le sol de votre jardin, il est important de utiliser une serfouette. La serfouette est l’outil idéal pour aérer le sol de votre jardin.

3 mars 2023

Potager

Terrarium humide fermé : petit écosystème

Un terrarium humide fermé est un petit écosystème qui réunit les processus écologiques et biologiques essentiels à l’équilibre et à la survie d’un certain…

3 mars 2023

Potager

Thermomètre de sol pour jardin: mesurez la température du sol facilement

Le thermomètre de sol est un outil très pratique pour mesurer la température du sol en jardin ou en extérieur.

3 mars 2023

Potager

Brouette pour le jardin : choisir la bonne

Une brouette est l’outil de jardin idéal pour déplacer facilement et en toute sécurité des charges lourdes et volumineuses.

8 février 2023

Potager

Tondeuse à gazon électrique : pourquoi choisir l’électrique

Les avantages d’une tondeuse à gazon électrique Vous recherchez une solution simple et efficace pour entretenir votre jardin ?

16 janvier 2023

Potager

Permaculture : Comment aménager l’intérieur d’une serre de jardin ?

Vous désirez découvrir comment aménager l’intérieur d’une serre de jardin ? Dans cet article, vous trouverez des informations sur la permaculture et ses…

2 janvier 2023

Potager

Comment se débarrasser naturellement des orties au jardin ?

Vous rêvez d’un jardin sans orties ? Découvrez comment vous en débarrasser naturellement. Nous vous présentons différentes méthodes pour éliminer les…

27 décembre 2022

Potager

Trous dans le jardin : savoir quel animal est responsable ?

Vous remarquez des trous dans votre jardin et vous ne savez pas quel animal en est responsable ?

27 décembre 2022

Potager

Un voile d’hivernage : quand et comment le mettre ?

Lorsque l’hiver approche à grands pas et il est temps de penser à la protection de vos plantes contre le froid.

1 décembre 2022

Potager

Arroser son jardin grâce aux Ollas : comment ça marche ?

Arroser son jardin grâce aux ollas est la meilleure méthode pour arroser votre jardin. Les ollas sont un type de pot en terre cuite qui peut être enterré…

21 novembre 2022

Potager

Comment chauffer un petit bassin extérieur ?

Chauffage de bassin ou d’étang l’hiver : les solutions Faites défiler le carrousel pour voir l’intégralité des offres Comment chauffer un bassin ?

14 novembre 2022

Potager

Fauteuil relax de jardin : choisir le bon

Fauteuil relax, chaise longue pliante : voici ma sélection Comment choisir le bon fauteuil de jardin ?

8 novembre 2022

Potager

Serre de jardin pop-up : qu’est-ce que c’est ?

La serre de jardin, ou tente de jardin, est un abri de jardin utile pour protéger vos plantations du froid, de la pluie, du gel… et qui laisse passer la…

22 octobre 2022

Potager

Souffleur de feuilles mortes : l’indispensable de l’automne

L’automne est une saison magnifique. Les arbres prennent des couleurs vives et les journées sont encore agréables.

20 octobre 2022

Potager

Débroussailleuse électrique : le modèle qu’il vous faut

Une débroussailleuse électrique est un outil très pratique pour nettoyer votre jardin ou votre terrain.

18 octobre 2022

Potager

Le paillage du sol : quelques inconvénients à ne pas négliger

Vous avez certainement entendu parler des nombreux avantages du paillage du sol. Cependant, il existe également des inconvénients à ne pas négliger.

12 octobre 2022

Potager

Où acheter une balancelle en forme d’oeuf pour son jardin ?

Les beaux jours sont enfin arrivés! Toute personne ayant la chance d’avoir un extérieur ou un jardin peut enfin en profiter pleinement.

20 juillet 2022

Potager

Tout sur le barbecue avec four à pizza extérieur

Qui dit été, dit : déjeuner en famille, soirées conviviales, après-midi pizza, etc. Pleines d’activités autour de ce qui se cuisine dehors dans votre…

20 juillet 2022

Potager

Quelles sont les utilisations du brasero grill ?

Faire un barbecue dans son jardin est toujours une bonne façon pour passer du temps en famille sous le soleil.

20 juillet 2022

Potager

Qu’est-ce qu’un carré potager en bois sur pied et comment l’utiliser ?

Si vous habitez dans un appartement et que vous n’avez pas à votre disposition un jardin potager, ou si vous avez un petit espace en rez-de-jardin, le…

20 juillet 2022

Potager

Comment trouver le meilleur fauteuil relax d’extérieur ?

Pour optimiser l’utilisation de votre jardin, il existe plusieurs dispositifs que vous pouvez ajouter comme un fauteuil ou une chaise d’extérieur qui vous…

20 juillet 2022

Potager

Comment bien choisir les galets blancs pour son jardin ?

L’un des éléments les plus prisés dans la décoration des jardins est le galet blanc. Le galet blanc se pose au pied des arbres et des arbustes, sur les…

20 juillet 2022

Potager

Comment bien choisir son pot de fleur de jardin ?

Les pots de fleurs ne sont pas seulement utiles pour y mettre de la terre et des plantes. En effet, il doit s’adapter le plus possible à cette plante.

20 juillet 2022

Potager

Comment choisir un beau salon de 5 places pour son jardin ?

Qui n’a pas envie de profiter de sa cour ou de sa terrasse, notamment lorsqu’il fait beau ? Rester assis pendant des heures et respirer un air frais ne…

20 juillet 2022

Potager

Quelle est l’utilité de la suspension solaire de jardin ?

Pour éclairer un jardin, vous avez aujourd’hui le choix entre de nombreux dispositifs qui diffèrent en fonction de l’énergie utilisée, la forme,…

20 juillet 2022

Potager

A quoi sert une torche de jardin ?

La décoration d’un jardin n’est pas toujours une mission facile, puisqu’il existe plusieurs dispositifs que vous pouvez ajouter à votre espace vert, il…

20 juillet 2022

Potager

Pourquoi acheter un transat en bois de jardin ?

Le jardin est un lieu idéal pour se détendre sans avoir à faire un long déplacement pour profiter de l’air frais, des rayons solaires et de la verdure,…

20 juillet 2022

Potager

Comment poser du géotextile dans mon jardin ?

Si vous souhaitez effectuer des travaux dans votre jardin, profitez-en pour poser du feutre géotextile.

8 juillet 2022

Potager

Nos conseils de toile de paillage pour retirer les mauvaises herbes

Meilleure alliée du jardinage, la toile de paillage empêche la prolifération des mauvaises herbes pour un aménagement réussi.

7 juillet 2022

Potager

Quelle bâche utiliser pour le désherbage ?

Si vous avez quelques problèmes avec les mauvaises herbes, vous pouvez utiliser une toile spéciale afin de désherber rapidement.

6 juillet 2022

Potager

Comment faire un piège à moustique naturel efficace?

Vous prévoyez un voyage en zone tropicale? Votre maison est envahie par les moustiques et vous souhaitez-vous en débarrasser ?

15 avril 2022

Potager

Robot tondeuse pour le jardin : choisir le robot adapté

Robot tondeuse automatique : les meilleures ventes Comment choisir le bon robot tondeuse pour votre jardin Il est important de choisir le bon robot…

21 février 2022

Potager

Liste d’outils de jardin

A ranger dans votre cabanon de jardin ! Les outils de jardin électriques Souvent moins bruyants que les outils thermiques (à essence) et plus faciles à…

12 décembre 2020

Potager

Tout ce qu’il faut pour un pique-nique écologique !

Organiser un pique-nique, c’est toujours une bonne idée, que ce soit en famille ou entre amis.

25 juillet 2020

Potager

8 hamacs pour chat qui vous donneront envie d’être réincarné en chat

[no_toc] Fini l’arbre à chat, place au hamac de radiateur ! Jusqu’à présent, j’ai beaucoup parlé des hamacs pour humains mais j’ai négligé les chats :…

11 mars 2019

Potager

Et si vous capturiez le soleil dans un bocal ? La lampe-bocal Sonnenglas

Aujourd’hui je veux vous parler de la Sonnenglas. Eh oui, après la lampe-lune, voici la lampe-soleil ! La Sonnenglas, c’est quoi ?

1 décembre 2017

Potager

Taille haies sans fil : choisir le bon

Il est important de tailler régulièrement vos haies afin qu’elles conservent leur forme et ne deviennent pas un danger pour les passants.

21 octobre 2011