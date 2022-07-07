Meilleure alliée du jardinage, la toile de paillage empêche la prolifération des mauvaises herbes pour un aménagement réussi.

Découvrez tous nos conseils pour choisir le modèle qui vous conviendra au mieux.

Une toile de paillage, qu’est-ce que c’est ?

La toile de paillage, ou paillis, est une bâche qui aide à contrôler l’apparition des mauvaises herbes. La toile est également capable de réduire la fréquence d’arrosage car elle est perméable. La toile de paillage convient à différents types de végétaux : arbustes, plantes, légumes ou même haies ; ses utilisations sont nombreuses.

Avec son petit prix aux mètres et facile à mettre en place, l’entretien de votre jardin est simplifié, sans mauvaises herbes, adieu la corvée du désherbage quotidien.

Traitée contre les ultraviolets, la toile de paillage permet de diffuser la chaleur émise par le soleil dans le sol. Vos fleurs comme vos légumes bénéficient ainsi d’une température constante, de jour comme de nuit. Autre avantage : sa grande résistance aux aléas climatiques.

Mieux, certains modèles de toile de paillage disposent de trous dans le film avec une largeur plus ou moins importante pour y planter les racines des végétaux. Les trous sont d’ailleurs espacés pour éviter que vos plants soient trop rapprochés.

Le choix de la toile de paillage selon sa catégorie

Vous l’aurez compris, il existe une grande variété de toiles de paillage adaptée à vos différentes plantes. Vous devez donc choisir celle qui s’adapte à vos besoins et déterminer le type de film parmi le film synthétique et le film organique.

La toile de paillage synthétique est capable d’étouffer les mauvaises herbes. Fabriquée à partir de polypropylène, elle présente l’avantage d’avoir une grande durée de vie et d’être particulièrement résistante puisqu’elles peuvent être utilisées pendant plus d’une dizaine d’années sans souffrir des affres du temps.

De son côté, la toile organique est biodégradable. Elle se détériore donc progressivement si bien qu’elle doit être remplacée petit à petit tout en éliminant chaque mauvaise herbe. Ce type de toile est réalisée à partir de matières naturelles comme la toile de jute.

Elle présente l’avantage d’améliorer la qualité et le drainage des sols lors de sa décomposition. La toile de paillage biodégradable est toutefois déconseillée pour les végétaux qui ont un développement assez lent. Le tissu pourrait se désagréger plus rapidement que la pousse des végétaux.

Le choix de la toile de paillage selon son grammage

Le grammage est également un critère essentiel pour choisir sa toile de paillage. Son épaisseur est représentée en microns qui ont un impact plus ou moins important sur la résistance et la durée de vie du film :

20 à 25 microns, dès 4,10 eur le rouleau : ce grammage de la toile de paillage est idéal pour la culture potagère, car il est adapté au développement des végétaux. La toile est tissée très finement et elle est opaque.

90 microns, dès 26 eur le rouleau : ce grammage de la toile de paillage est perméable, car il est tissé assez large. Il convient donc parfaitement aux zones qui ont de faibles précipitations. L’utilisation de ce film convient pour les haies et les massifs.

100 microns, dès 18,20 eur le rouleau : ce grammage de la toile de paillage est perméable, car il n’absorbe pas beaucoup l’eau si bien qu’il permet l’irrigation des sols tout en étant particulièrement solide.

130 microns, dès 35,90 eur le rouleau : ce grammage de la toile de paillage est le plus résistant, car son épaisseur étouffe les mauvaises herbes. L’utilisation de ce film convient dans des zones passantes car il est tissé finement.

Le choix de la toile de paillage selon sa couleur

Si ce choix peut sembler purement esthétique, en réalité, le film de paillage stimule la croissance des plants selon sa couleur. Le rouge est ainsi recommandé pour les tomates et les fraises par exemple. Si vous souhaitez un rendu discret, ajoutez des copeaux.

Il vous est également possible de choisir une toile de paillage plus discrète comme le marron, le noir ou le vert. Quelle que soit la couleur, la toile de paillage bloquera toujours l’apparition de mauvaises herbes.

Les différences entre toile de paillage et feutre géotextile

Le feutre géotextile est un autre type de bâche utilisé pour l’aménagement du jardin. Il vous est donc tout à fait possible de vous en servir pour vos végétaux au même titre que la toile de paillage. La grande différence entre ces deux types de bâche est leur résistance car le feutre géotextile offre une meilleure protection des sols.

En effet, le feutre géotextile est bien plus résistant que la toile de paillage, son épaisseur ne laisse aucune chance aux mauvaises herbes !

Où trouver une toile de paillage ?

La toile de paillage peut se trouver facilement dans les magasins dédiés au jardinage et dans des revendeurs comme Amazon. Les marques Gardenmate, Vilmorin et Haga sont très populaires pour leurs modèles de toile de paillage et accessoires pour le jardin.

Assurez-vous de choisir correctement le nombre de mètres avant de faire l’achat d’un lot.