Si vous souhaitez effectuer des travaux dans votre jardin, profitez-en pour poser du feutre géotextile.

Dans cet article, vous trouverez toutes les étapes à effectuer afin de poser votre géotextile en toute simplicité.

Pourquoi utiliser du feutre géotextile ?

Tout d’abord, le film géotextile, c’est un tissu en polypropylène recyclé non tissé qui est imputrescible (qui ne peut pas pourrir). En plus de ça, il peut laisser passer l’eau tout en empêchant les mauvaises herbes de pousser et de remonter à la surface de votre jardin. Il ressemble à une bâche de paillage, mais contrairement à celle-ci, il est destiné à être recouvert après sa pose.

Quelle est la différence entre une toile de paillage et du géotextile ?

La seule et unique différence entre la toile de paillage et le géotextile, c’est la résistance. Ces deux types de bâches ont un point commun, elles laissent passer l’eau. Par contre, seul le géotextile est capable de résister au passage d’un véhicule ou de séparer plusieurs couches de matériaux. Par conséquent, il est plus résistant et épais, de ce fait, il est souvent utilisé pour le drainage des eaux. La toile de paillage, quant à elle, est utilisée pour le jardinage, par exemple, pour cultiver des plantes à même le sol, la bâche de paillage est bien plus adaptée.

Premièrement, sachez-le, il est préférable d’avoir un terrain non-pentu pour poser du géotextile. Si c’est le cas, à long terme, votre bâche risque de se froncer ou de glisser. Voici les principales étapes afin de poser du géotextile dans votre jardin :

Si vous possédez un sol en terre battue, surtout, ne rajoutez pas de couche de sable avant la pose. Vous devrez simplement dérouler le film géotextile sur la longueur souhaitée en l’étirant bien à plat.

Pour qu’il reste en place, accrochez-le correctement avec des fixations ou des agrafes pour feutre géotextile.

Par la suite, disposez une couche de gravier d’environ 5 centimètres d’épaisseur afin que le tout se tasse et se stabilise correctement.

La matière du feutre géotextile est certes très résistante, voire indéchirable, mais il est préférable de répartir le gravier avec le dos du râteau afin de ne pas accrocher le tissu.

Voilà, c’est fini, vous avez bel et bien posé votre tissu géotextile dans votre jardin.

Quelles sont les autres utilités du géotextile ?

Le feutre géotextile est un matériau très intéressant puisqu’il est utilisable dans de nombreuses situations. Voici un récapitulatif :

Le feutre géotextile pour plantation

Le feutre géotextile, c’est la solution qui permet de planter la végétation de votre choix en choisissant de la bonne terre même si votre sol est trop argileux ou trop alcalin. Si votre sol n’est pas compatible avec vos cultures, c’est simple, voici les étapes :

Vous devez creuser un trou et disposer le feutre géotextile au fond de votre trou.

Par la suite, vous remplissez le trou avec la terre appropriée.

Le géotextile sert donc à laisser passer l’humidité de la terre inférieure, mais en même temps, il fait office de barrière entre les deux. Le géotextile protège aussi vos plantes des racines envahissantes et mauvaises herbes pouvant être présentes dans un massif.

Le feutre le géotextile pour un bassin extérieur

Le feutre géotextile est capable de protéger une bâche de bassin. Voici les étapes :

Vous devez creuser votre bassin et enlever les gros cailloux et les grosses racines.

Ensuite, vous pouvez poser au fond du trou le feutre géotextile.

Par la suite, recouvrez le trou avec la bâche de bassin en PVC.

Le géotextile empêchera les racines et les mauvaises herbes de remonter et de fragiliser la bâche.

Le feutre géotextile spécial drainage

Dernière situation dans laquelle vous pouvez utiliser du feutre géotextile, c’est pour protéger un drain et éviter que ce dernier se bouche avec la terre environnante, voici le déroulement :

Vous devez creuser une tranchée.

Ensuite, vous posez le géotextile au fond en le faisant bien remonter sur les bords.

Par la suite, posez le drain, puis recouvrez-le de gravier.

Le tissu géotextile laisse passer l’eau, mais stoppe les fines particules de terre.

En outre, vous pouvez aussi utiliser cette toile pour la pose de votre piscine ou pour du gazon synthétique, ça marche très bien. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c’est le grammage de votre tissu.

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