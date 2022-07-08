Nos conseils pour choisir une toile de paillage

Si vous souhaitez éliminer les mauvaises herbes de votre jardin, vous pouvez acheter une toile de paillage, c’est très efficace.

Dans cet article, vous découvrirez les toiles de paillage les plus efficaces contre les mauvaises herbes.

Pourquoi utiliser une toile de paillage contre les mauvaises herbes ?

Une toile de paillage, aussi appelée bâche de paillage, permet de lutter contre les mauvaises herbes et réduire les besoins en arrosage en minimisant l’évaporation. Cette bâche s’installe très facilement sur vos potagers, avant la mise en terre de vos plantations.

Au niveau du prix, la toile de paillage ne coûte pas grand-chose. Ses utilisations sont multiples, au-delà de lutter contre les mauvaises herbes, elle permet aussi d’accroître le développement d’arbustes, de plantes vivaces, de haies et de légumes.

En fonction de son grammage, elle apporte de nombreux bénéfices aux plantes. Le film de paillage capte la chaleur solaire afin de la diffuser dans le sol. De ce fait, la température reste constante pendant toute la journée et pendant toute la nuit.

De plus, elle est très résistante, même aux fortes précipitations ou aux chaleurs extrêmes. Enfin, si vous cultivez des fruits et des légumes, la toile empêche vos plantations d’être en contact avec la terre, par conséquent, ils resteront tous propres.

Outre les toiles de paillage, de nos jours, il existe le film géotextile. C’est un tissu à base de polypropylène recyclé et non tissé. Le géotextile a une particularité, c’est qu’il est imputrescible, cela signifie qu’il ne peut pas pourrir. Autre avantage, il laisse passer l’eau et évite la pousse des mauvaises herbes.

En bref, si vous souhaitez seulement désherber votre sol, le meilleur achat que vous pouvez faire, c’est la toile de paillage, elle permettra de faire un désherbage et retirer les mauvaises herbes en règle.

Avant d’acheter une bâche de paillage, il est primordial de vérifier le type de paillage ainsi que le grammage de votre toile, voici un récapitulatif :

Le type de toile

La toile de paillage, c’est l’ennemi numéro 1 des mauvaises herbes. Une toile de paillage synthétique est fabriquée en polypropylène et c’est le type de bâche le plus populaire, en particulier grâce à sa longue durée de vie et à sa résistance. Une fois installées, les toiles de paillage peuvent rester en place pendant plus de 15 ans dans votre jardin.

Outre le paillage synthétique, il existe aussi la toile organique, ou biodégradable, malheureusement, elle doit être remplacée bien plus rapidement, car elle se désagrège en quelques années.

Le grammage

Le grammage d’une toile de paillage est indiqué en micron, qui représente son épaisseur. Cela impacte sur sa résistance et son utilisation, voici un récapitulatif :

20 et 25 microns : idéal pour la croissance des végétaux.

90 microns : idéal pour un sol peu fréquenté.

100 microns : idéal pour un sol moyennement fréquenté.

130 microns : idéal pour un sol très fréquenté.

Vous pouvez aussi choisir la couleur de votre toile de paillage, elle est généralement vendue en noir, marron ou vert. La couleur de votre toile de paillage dépend aussi de votre utilisation.

La meilleure toile de paillage en 2022

Lorsque vous achetez une toile de paillage, il est préférable de choisir une qualité supérieure, cela vous garantit son efficacité.

GardenMate Rouleau Toile Anti-Mauvaises Herbes, bac à Sable 1x50m = 50 m2 – résistante aux UV

Tout d’abord, GardenMate, c’est une marque reconnue et appréciée aussi bien par des professionnels, que des amateurs. GardenMate propose des outils et des ustensiles de jardinage de très grande qualité.

Cette toile tissée est perméable à l’eau, à l’air et aux nutriments, mais imperméable aux rayons du soleil. De ce fait, elle permet à votre sol de respirer tout en empêchant la croissance de mauvaises herbes.

La toile de paillage GardenMate est composée de polypropylène 100g/m2, elle possède donc un grammage tout à fait satisfaisant si vous souhaitez acheter une bâche résistante et qui dure longtemps.

C’est une solution écologique, avec la toile de paillage GardenMate, vous n’aurez plus besoin d’herbicide ou de désherbant chimique.

Cette toile de paillage est disponible sur Internet, en particulier sur Amazon, vous pourrez la trouver à partir de 57,06 eur pour 50 m2, soit 1,14 eur par m2. Gros avantage, avec Amazon, la livraison est gratuite à partir de 25 eur d’achat. GardenMate propose donc une toile de paillage de qualité à très bon prix.