Mise à jour de novembre 2026 : l’offre d’isolation des combles « à 1 € » du coup de pouce a pris fin, et le ministère de l’Économie rappelle que le démarchage pour la rénovation énergétique est interdit. Les passages ci-dessous racontent l’histoire du dispositif et les arnaques qu’il a suscitées. Pour les aides qui existent encore, lisez la section « Où en est l’isolation à 1 € aujourd’hui ? » et passez par le simulateur de France Rénov’.

Isolation à un euro : un peu d’histoire…

Pour bien comprendre le programme de l’isolation à 1 € et les arnaques nées de cette opération, il faut revenir un peu en arrière. En 2005 pour être précis. C’est la loi POPE de 2005 qui a donné les prémisses de ce système d’isolation à 1 euro.

A cette époque, le gouvernement a eu une idée originale : inciter les distributeurs d’énergie à financer les travaux d’isolation de leurs clients. Le programme a ensuite subi de multiples modifications.

En 2013 naît le programme « Pacte Énergie Solidarité », sous l’impulsion du Ministère de l’Écologie, et les premiers principes de « l’isolation à 1 euro ». Il s’agit d’aider les ménages modestes à réaliser leurs travaux d’économie d’énergie, et plus particulièrement les travaux d’isolation prioritaires : isoler les combles perdus à moindre coût et en fonction des ressources du foyer.

Le Pacte Énergie Solidarité est à ce jour le seul programme existant validé par l’État pour ce type de travaux d’isolation.

En 2019 et 2020, il a été renforcé par une opération dite « Coup de pouce », qui

élargit les conditions d’accès aux programmes et augmente les primes : tous les ménages ont désormais accès au programme

crée deux dispositifs incitatifs : « Coup de pouce isolation » et « Coup de pouce chauffage », ouverts à tous les ménages et non uniquement les ménages modestes.

Isoler les combles et la toiture pour gagner 3-4 degrés en hiver

L’isolation intérieure du toit d’une maison est primordiale lorsque l’on sait que 30 % des pertes de chaleur dans l’habitat proviennent de la toiture.

Isoler les combles du toit permettrait d’après l’ADEME une amélioration des performances thermiques de 25 à 30 % en gagnant entre 3 à 4 degrés en hiver.

Combien coûte l’isolation des combles ? Le tarif en détail

On parle souvent d’isolation des combles pour 1 euro.

Paye-t-on réellement un euro ? C’est à dire que c’est gratuit ?

Oui et non.

La plupart des gens payeront 1 euro, mais vous comprenez bien que si vous avez un château à isoler, personne ne s’y retrouve si vous ne payez qu’un euro. Il est possible de se retrouver à payer plus qu’un euro, tout dépend de l’ampleur des travaux à réaliser.

Le calcul est nécessairement plus complexe.

La charte « Coup de pouce Isolation » prévoit des primes d’au moins :

Isolation des combles et toiture Isolation de planchers bas Prime pour les ménages modestes 20 €/m² d’isolant posé 30 €/m² d’isolant posé Prime pour les autres ménages 10 €/m² d’isolant posé 20 €/m² d’isolant posé

Ces dispositifs complètent les précédents, comme le Pacte Énergie Solidarité qui permet d’isoler les combles pour 1 € TTC jusqu’à 50 m² et pour 14 € TTC par m² supplémentaire au-delà de 50 m². Par exemple, pour une surface à isoler de 80 m², le prix sera : 1 € + 30* 14 € = 421 €.

Dans tous les cas :

c’est le devis de l’artisan qui fera foi

vous payerez un prix dérisoire comparé au coût réel du travail de l’ artisan

vous réaliserez des économies d’énergie sur la consommation de gaz ou d’électricité en hiver !

Qui peut bénéficier de l’offre « Coup de pouce » pour l’isolation des combles/des planchers bas ? Qui paye ?

Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre. Les montants de primes attribués seront cependant différenciés en fonction de leurs niveaux de ressources. Les ménages les plus modestes bénéficieront de primes plus importantes.

Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) 1 24 918 18 960 2 36 572 27 729 3 43 924 33 346 4 51 289 38 958 5 58 674 44 592 Par personne supplémentaire + 7 377 + 5 617

Une maison individuelle

Des combles perdus non isolés ou une isolation vieillissante (plus de 15 ans)

Propriétaire (résidence principale) ou locataire. Dans le cas de l’immobilier locatif, ce sont les revenus du locataire qui sont pris en compte.

En revanche, certains travaux n’entrent pas dans le périmètre. Le sarking par exemple, isolation des combles « par l’extérieur », qui revient en quelque sorte à réhausser la toiture en créant un second toit, n’est pas concerné par l’isolation à 1€. Et on le comprend bien : le sarking est une opération lourde qui demande de mettre la charpente à nu et déposer la toiture, elle revient donc bien plus cher que les méthodes d’isolation traditionnelle des combles perdus.

La méthode la plus classique d’isolation des combles perdus ou des combles aménageables faite par l’intérieur, par la technique du soufflage de laine de roche.

Pourquoi les artisans acceptent d’être payés 1 euro ?

On l’a vu plus haut, dans le cadre du Pacte Energie Solidarité, les fournisseurs sont dans l’obligation de financer les travaux de maîtrise de l’énergie. Une part de ce financement doit être consacrée aux ménages souhaitant réaliser des économies d’énergie.

L’État oblige les fournisseurs d’énergie appelés aussi « les obligés » (fournisseurs d’électricité, gaz, fioul, carburant automobile, etc.) à financer des travaux énergétiques pour les incités (ménages les plus modestes mais pas que : particuliers, entreprises, collectivités territoriales…).

Ces obligés ont la liberté de choisir les actions qu’ils souhaitent pour atteindre leurs obligations sous quotas de certificats à produire pendant 3 années. Mais une chose est sûre : s’ils n’atteignent pas les quotas, les sanctions financières sont lourdes.

C’est le principe des certificats d’économie d’énergie.

Autrement dit, EDF, Engie, etc. sont obligés de financer des travaux de rénovation énergétique. Pour chaque programme qu’ils financent, ils gagnent un certificat, sorte de « bon point » qui leur permet d’atteindre un objectif.

Et la manière la plus simple et la moins coûteuse qu’ils ont trouvée pour répondre aux quotas sans que cela leur coûte trop cher est… l’isolation des combles des ménages modestes !

C’est grâce à ce système que vous pouvez faire isoler vos combles en ne payant qu’un euro au prestataire qui réalisera les travaux. Le restes est payé par les fournisseurs d’énergie !

Aides des entreprises de fourniture d’énergie (CEE)

Dans le cadre des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Engie, Total…) proposent des aides pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie sous réserve qu’ils soient effectués par un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE).

En contrepartie des aides versées, les entreprises CEE obtiennent des certificats leur permettant d’attester auprès de l’État qu’elles ont bien rempli leur obligation d’inciter les consommateurs à réaliser des économies d’énergie.

Aide pour les propriétaires et les locataires

Pour qui ?

Tous propriétaires ou locataires.

Pour quel logement ?

Le logement peut être une habitation principale ou secondaire.

De quel type d’aides s’agit-il ?

Les aides des entreprises de fourniture d’énergie (CEE) peuvent prendre plusieurs formes :

diagnostics – conseils ;

mise en relation avec un réseau qualifié d’artisans ;

prêt à taux bonifié ;

prime (par exemple remise sur votre facture d’énergie, bons d’achat dans votre magasin…).

Ce sont les fournisseurs qui choisissent, parmi les travaux et équipements éligibles, ceux qu’ils soutiennent et la nature des aides susceptibles d’être débloquées.

Il existe aussi une prime aussi pour changer de chaudière : « Coup de pouce chauffage »

Le coup de pouce se décline aussi en « Coup de pouce Chauffage » :

En 2019 et 2020, dans le cadre du dispositif « Coup de pouce », vous pouvez bénéficier d’une prime si vous changez de chaudière et passez d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, autres qu’à condensation, vers une chaudière plus performante énergétiquement et écologiquement.

La prime, de 600€ à 4000€, est versée sous conditions de ressources, mais les ménages aisés ne sont pas disqualifiés (de 600€ à 2500 € selon le type de chaudière).

En fonction du revenu des ménages et du type d’équipement à remplacer, la charte « Coup de pouce Chauffage » prévoit des primes d’au moins :

Pour le remplacement d’une chaudière* par :

Chaudière biomasse performante Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau Pompe à chaleur hybride Raccordement à un réseau de chaleur EnR&R** Chaudière au gaz à très haute performance énergétique Prime pour les ménages modestes 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 700 € 1200 € Prime pour les autres ménages 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 450 € 600 €

* individuelle (ou collective dans le cas d’un raccordement à un réseau de chaleur) au charbon, au fioul ou au gaz, autres qu’à condensation

** Réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération

Pour le remplacement d’un équipement de chauffage au charbon par un appareil de chauffage au bois très performant, « Coup de pouce Chauffage » prévoit des primes d’au moins :

Prime pour les ménages modestes 800 € Prime pour les autres ménages 500 €

En 2020, Ma Prime Renov’ fait son apparition

Pour compliquer davantage les choses, le CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique), une aide plus large, laisse place à Ma Prime Rénov’, qui permet aussi de bénéficier de subventions lors de travaux d’isolation.

Ce n’est pas spécifiquement de l’isolation de combles à 1 €, c’est un système de prime lorsque des travaux sont engagés. J’ai expliqué le détail de ce nouveau mécanisme dans l’article dédié sur Ma Prime Rénov.

À partir du 1er janvier 2021, les entreprises doivent obligatoirement être labellisées RGE si lorsqu’elles réalisent des travaux éligibles aux aides à la rénovation énergétique dans les catégories suivantes, qui concernent la pose ou l’installation :

De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;

D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;

D’appareils hydrauliques de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

D’appareils indépendants de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;

De pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ;

D’émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;

D’équipements de ventilation mécanique ;

De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en toiture ;

De matériaux d’isolation thermique, par l’intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;

De matériaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur ;

De matériaux d’isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l’extérieur ;

De matériaux d’isolation thermique des planchers de combles perdus ;

De matériaux d’isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;

De l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l’exception des capteurs horizontaux ;

D’équipements et matériaux au titre de la réalisation d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du logement.

Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Où en est l’isolation à 1 € aujourd’hui ?

Le « coup de pouce » qui permettait d’isoler ses combles pour 1 € a été arrêté à partir de 2021 pour freiner les dérives, avec une prolongation jusqu’au 30 juin 2022 pour les chantiers déjà engagés (communiqué du ministère de la Transition écologique). Une offre « à 1 € » qui vous est proposée aujourd’hui ne vient donc pas de ce programme.

Les aides qui existent encore

Il reste les certificats d’économies d’énergie (CEE), des primes versées par les fournisseurs d’énergie, et MaPrimeRénov’, gérée par l’Anah. Les montants et les conditions changent régulièrement : le mode d’emploi MaPrimeRénov’ de l’Anah est mis à jour, la version consultée datait de septembre 2026. Plutôt que de vous fier à un tarif lu dans un vieil article (y compris celui-ci), faites une simulation sur France Rénov’.

Ce que disent les contrôles de l’État

Dans son enquête sur l’isolation à 1 €, la DGCCRF a relevé des anomalies chez 54 % des professionnels contrôlés (détail de l’enquête). Le ministère de l’Économie rappelle que le démarchage pour la rénovation énergétique est interdit, que ce soit par téléphone, SMS, e-mail ou réseaux sociaux, règle renforcée par une loi du 30 juin 2025, et qu’un service public ne vous démarche jamais (ses conseils pour éviter les arnaques).

Si on vous propose malgré tout une isolation « gratuite » ou « à 1 € » : ne signez rien, signalez l’appel sur SignalConso, et si vous avez déjà signé à domicile, rappelez-vous que vous disposez de 14 jours pour vous rétracter.

Les arnaques et les précautions à prendre

Voilà comment vous pouvez faire isoler vos combles pour 1 euro.

Mais cette manne peut entraîner de nombreux abus : vous avez sans doute déjà connu du démarchage téléphonique pour des offres d’isolation, quand ce n’est pas du harcèlement….

La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) dénonce de nombreuses arnaques à l’isolation à 1 euro.

Dans un communiqué, le préfet du Tarn précise : « Nous rappelons que l’isolation des combles à 1 euro est une offre commerciale, proposée par des entreprises signataires d’une charte avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, dans le cadre du dispositif « coup de pouce économies d’énergie », valable jusqu’au mois de décembre 2020. Ce dispositif permet des aides bonifiées pour plusieurs types de travaux, notamment pour isoler son plancher de combles perdus ou ses rampants de toitures (combles aménagés ou aménageables). C’est dans ce cadre qu’il est possible de bénéficier de l’isolation des combles à 1 euro. »

Alors, comment éviter de se faire arnaquer ?

Le principal risque est de tomber sur un artisan qui fait un travail bâclé uniquement pour répondre aux obligations…

Il faudra alors ensuite chercher un nouvel artisan plus sérieux qui démontera le travail réalisé pour le premier pour le refaire, cette fois que l’on payera au prix normal car on ne peut faire isoler ses combles pour un euro qu’une seule fois…

Voilà un des types d’arnaques à la rénovation énergétique qu’a repéré la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.

Dans les cas les plus critiques, l’isolation présente un danger pour le logement : laine de verre posée contre un conduit de cheminée et qui peut s’enflammer par exemple.

Dans Le Parisien, la DGCRFF détaille le résultat de son enquête de qualité. Elle fait état d’une hausse de ces fraudes de 20% sur les 12 derniers mois. Ainsi sur 469 établissements contrôlés, c’est plus de la moitié, 56%, chez qui des anomalies ont été constatées. Bien souvent de « petites structures, mobiles et éphémères, comptant parfois dans leurs équipes plus de commerciaux que d’ouvriers », a détaillé le porte-parole de la répression des fraudes.

La DGCCRF a par ailleurs annoncé renforcer ses contrôles, tandis que Par ailleurs, le ministère de l’Économie et du Logement va rencontrer des associations de consommateurs pour trouver comment mieux protéger les particuliers des sociétés de travaux peu scrupuleuses.

Toutes les fraudes sont invitées à être remontées au CAPEB et une ligne téléphonique spécialement est mise en place : 03.84.75.98.25 (communication locale non surtaxée). La CAPEB demande notamment le retrait des qualifications RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) aux entreprises contrevenantes.

Ne pas faire :

Répondre aux sollicitations commerciales par téléphone ou par email (spam)

Verser d’acompte (il ne faut pas verser d’acompte)

Chercher sur Google : car vous trouverez en premier ceux qui ont payé le plus cher pour de la publicité ou un référencement optimisé. Méfiez-vous surtout des sites qui vous indiquent qu’il existe un artisan pile dans votre ville : il existe des techniques pour créer des centaines de pages à la chaîne et tromper les visiteurs. Ce n’est pas signe d’une arnaque, mais cela doit être un point d’attention.

Faire :

Choisir un fournisseur répertorié « Coup de pouce isolation 1 euro » sur la page dédiée du site de Ministère de l’écologie. Cette page présente la liste des prestataires signataires d’une charte de bonne conduite, dont le travail est régulièrement contrôlé par les services publics après les chantiers.

Vous pouvez aussi trouver un professionnel référencé sur le site gouvernemental « Renovation Info Service ».

Demander conseil aux syndics de votre ville pour savoir avec quels artisans fiables ils travaillent. Vous habitez dans une maison ? Demandez à vos voisins en immeuble et en copropriété ! Les syndics seront d’abord réticents à vous donner des noms (les bons artisans sont rares et ils préfèrent les garder pour eux) mais en leur expliquant que vous chercher à éviter une arnaque, ils seront peut-être plus réceptifs. C’est dans l’intérêt de tous de faire travailler les bons artisans et de dénoncer les escroqueries.

Utiliser le délai de rétractation légal des 14 jours au moindre doute

Utiliser un prestataire ayant pignon sur rue

Même si l’isolation des combles n’est pas un travail très complexe, vous devez choisir un professionnel du bâtiment qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) : cela atteste qu’il a été formé à l’efficacité énergétique par en suivant un cursus spécialisé.

Cette mention RGE est certifiée par les organismes suivants : Qualibat, Eco Artisan, Les professionnels de la Performance Énergétique… Les professionnels RGE sont référencés sur le portail Faire mis en place par les services publics. Enfin, certains artisans en profitent pour vendre leurs propres prestations en complément. Ce n’est pas une arnaque, mais une simple proposition. Pourquoi pas, tant qu’ils ne bâclent pas le chantier et facturent le reste en supplément !

Combien de temps prend un chantier d’isolation de combles ?

Réalisé par un professionnel, un chantier de 100 m² prend environ 3 heures.

Voilà, c’est tout pour l’instant ! N’hésitez pas à poser vos questions ou à échanger dans les commentaires sur les propositions commerciales que vous recevez, les commentaires servent aussi à ça !

À lire aussi : Peut-on isoler ses combles soi-même ? Quelles aides ? Crédits d’impôts ? · Comment réduire votre facture d’électricité grâce à l’isolation thermique · Isolation des combles : conseils pour demander des devis en évitant les arnaques

Questions fréquentes

Existe-t-il encore une isolation des combles à 1 € ?

Le dispositif du coup de pouce qui la permettait a été arrêté. Une offre qui se présente aujourd’hui comme « à 1 € » ou « gratuite » doit éveiller la méfiance : vérifiez qui la propose et ne signez rien lors d’un démarchage, qui est de toute façon interdit pour la rénovation énergétique.

L’isolation des combles à 1 € était-elle une arnaque ?

Le principe, financé par les primes des fournisseurs d’énergie, était légal, mais il a donné lieu à de nombreux abus. La DGCCRF a relevé des anomalies chez 54 % des professionnels contrôlés lors de son enquête : travail bâclé, fausses allégations sur le statut de l’entreprise, démarchage abusif.

Quelles aides pour isoler ses combles aujourd’hui ?

Les primes CEE des fournisseurs d’énergie et MaPrimeRénov’ de l’Anah, selon vos revenus et votre logement. Le simulateur de France Rénov’ donne les montants à jour.

Quel professionnel choisir pour isoler ses combles ?

Un artisan qualifié RGE, trouvé via France Rénov’ ou recommandé par des proches plutôt que par une publicité ou un appel. Comparez plusieurs devis et ne versez pas d’acompte avant d’avoir tout vérifié.

À lire aussi : Arnaque à la rénovation énergétique : les signes qui ne trompent pas (et que faire)