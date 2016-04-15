Hamacs, vie frugale, économie d’énergie, lampes…

Carnet de résilience · frugalité · survie
Franchir les Alpes avec un sac léger.
Énergie, abri, potager, sommeil, terrain : des guides concrets pour vivre mieux avec moins, et tenir quand ça se complique.
Huit camps
Où dormir ce soir ?
Chaque rubrique est un camp : un thème, ses guides, ses retours de terrain.
TerrainSurvie - Outdoor
Dehors, sans filet : s’équiper, s’orienter, tenir.29 pistes
SoleilSolaire
Aller chercher l’énergie là où elle tombe du ciel.56 pistes
BraisesEconomies d'énergie
Garder la chaleur, couper les fuites, payer moins.40 pistes
AbriMaison
Un toit, des murs, de l’air sain. Le reste est du confort.54 pistes
PotagerJardin
Produire, composter, accueillir le vivant.36 pistes
InfirmerieSanté - Bien-être
Dormir, soigner, tenir debout sans pharmacie.17 pistes
CouchageHamac
Dormir léger, suspendu, entre deux arbres.19 pistes
PaquetageDivers
Tout ce qui n’entre dans aucune case.
Dernières pistes
Du frais sur la carte
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Qui tient la carte ?
Hannibal, frugal et spartiate.
Passionné de résilience et d'autonomie, je partage des articles pédagogiques et des comparatifs pour que vous fassiez les bons choix : panneaux solaires et batteries, économies d'énergie, vie frugale, respect de la nature, vie outdoor et survie.
- Posséder moins, comprendre plus
- Réparer avant de racheter
- Produire sa propre énergie
- Se préparer sans paniquer
Autour du feu
Les récits qui font parler
Les articles les plus commentés par les lecteurs.
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