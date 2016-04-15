Hamacs, vie frugale, économie d’énergie, lampes…

Braises

Arnaque à la rénovation énergétique : les signes qui ne trompent pas (et que faire)

Isolation « gratuite », appel d’un faux organisme public, signature pressée : les signes d’une arnaque à la rénovation énergétique et les bons réflexes.

16 novembre 2026

Abri

Peut-on brûler du papier dans un incinérateur de jardin ? Ce que dit la loi

Brûler du papier dans le jardin ou dans un incinérateur est interdit pour un particulier. Ce que dit la règle, l’amende encourue et les solutions à la place.

16 novembre 2026

Abri

Dureté de l’eau en France : la carte par département et que faire du calcaire

Quelle est la dureté de l’eau du robinet chez vous ? Le tableau par département, ce que signifie le titre hydrotimétrique (°f) et comment limiter le calcaire.

16 novembre 2026

Soleil

Groupe électrogène ou station solaire portable : que choisir pour une coupure de courant ?

Bruit, monoxyde de carbone, carburant, autonomie : comparatif d’un groupe électrogène et d’une station solaire pour s’équiper contre les coupures de courant.

16 novembre 2026

Abri

Que faire du papier broyé ? 6 usages (et ce qu’il ne faut pas en faire)

Vos papiers sont passés au destructeur : que faire des confettis ? Bac jaune, compost, paillage, calage, litière : usages et précautions.

16 novembre 2026