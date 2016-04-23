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Arnaque à la rénovation énergétique : les signes qui ne trompent pas (et que faire)

Isolation « gratuite », appel d’un faux organisme public, signature pressée : les signes d’une arnaque à la rénovation énergétique et les bons réflexes.

16 novembre 2026

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Le Vélo Cargo : Conseils pour Acheter

Introduction au Vélo Cargo Le vélo cargo, connu également sous le nom de triporteur ou cargo bike, a gagné en popularité ces dernières années.

17 mai 2024

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Refroidir une pièce en été : toutes les astuces

Il fait chaud et vous cherchez à rafraîchir votre maison ? Pas de panique, nous avons des solutions pour vous aider à faire baisser la température de vos…

14 juin 2023

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Les avantages et inconvénients de l’installation d’une pompe à chaleur chez soi

La pompe à chaleur : un système de chauffage performant et économe en énergie Fonctionnement et principe de base Dans le contexte actuel de transition…

6 juin 2023

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Les avantages de l’installation d’un thermostat programmable pour économiser de l’énergie

Introduction Dans un contexte où la transition énergétique est devenue une priorité, il est essentiel de trouver des solutions pour réduire notre…

11 mai 2023

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Les avantages et les inconvénients des panneaux solaires pour économiser de l’énergie

Aujourd’hui, face aux enjeux environnementaux et à la nécessité de réduire notre consommation énergétique, les panneaux solaires s’imposent comme une…

6 mai 2023

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Comment réduire votre facture d’électricité grâce à l’isolation thermique

Chers lecteurs, nous avons tous été confrontés un jour ou l’autre à une facture d’électricité élevée, n’est-ce pas ?

3 mai 2023

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Les 10 meilleures astuces pour économiser de l’énergie chez soi

Aujourd’hui, économiser l’énergie est une préoccupation majeure pour de nombreux foyers. Non seulement cela permet de réduire les dépenses, mais également…

29 avril 2023

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Fontaine solaire pour votre bassin : comment ça marche ?

La fontaine solaire pour votre bassin est un système écologique et pratique qui fonctionne grâce à l’énergie solaire.

20 avril 2023

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Pompe solaire pour votre bassin : et si vous vous y mettiez ?

Une pompe solaire est un équipement indispensable pour votre bassin et pour le maintien d’une bonne qualité d’eau.

20 avril 2023

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Générateur éolien portatif

Générateur éolien portatif Si vous aimez faire du camping, ou si vous êtes souvent en randonnée en plein air, alors vous allez adorer le générateur éolien…

30 mars 2023

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Frugalité financière : apprendre à économiser au quotidien

La frugalité financière est un mode de vie qui permet d’économiser de l’argent et d’atteindre plus rapidement vos objectifs financiers.

17 février 2023

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Bûches de bois compressées : une bonne alternative aux bûches traditionnelles pour se chauffer au bois ?

Nos habitudes de chauffage évoluent et nous cherchons toujours à trouver des solutions plus économiques et plus écologiques.

6 décembre 2022

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Sapin de Noël en bois : la tendance écolo des idées déco de Noël

Tout le monde aime l’ambiance de Noël, la nuit qui tombe tôt, les lumières, la magie dans les rues, le rush dans les magasins… Et l’indispensable sapin !

4 octobre 2022

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Prêt écologique – Crédit auto voiture électrique

Le crédit voiture électrique, un prêt écologique Dans le cadre de leur politique de développement durable, certaines banques proposent des crédit à taux…

19 septembre 2022

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12 conseils pour faire un pas de plus vers le zéro déchet

Comment démarrer dans le zéro déchet ? Dans un précédent article, je vous avais déjà fait un petit topo (premiers pas dans le zéro déchet).

16 juin 2022

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Concilier rénovation énergétique et travaux

Pour valoriser et rendre votre habitation plus confortable, il existe de nombreuses optimisations en matière de rénovation énergétique.

2 septembre 2021

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Comment se passe le recyclage des capsules Nespresso ?

Saviez-vous que les capsules Nespresso® sont recyclables ? Pour cette raison et pour préserver la planète, les buveurs de boissons caféinés doivent se…

26 juillet 2021

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Le recyclage du Tyvek en circuit court

Portez-vous des vêtements en Tyvek ? Je parie que vous ne connaissez même pas cette matière… Et c’est normal si vous ne travaillez pas dans certaines…

19 avril 2021

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Aménager un jardin écolo : 8 conseils

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, profitez-en pour en faire un espace attractif pour la biodiversité animale et végétale : voici 8 conseils ! 1.

12 avril 2021

Braises

8 millions de tonnes de plastique par an dans les océans : n’ajoutez pas votre brosse à dents et vos cotons tiges !

On estime que 8 millions de tonnes de plastique arrivent dans les océans chaque année. 8 millions de tonnes, c’est 8 milliards de kilos de plastique.

25 janvier 2021

Braises

5 idées pour consommer moins d’électricité ou de gaz à la cuisine

Utilisez les programmes éco pour le lave-vaisselle et lave-linge Le programme éco est plus long, mais moins consommateur d’énergie.

14 janvier 2021

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Acheter des livres d’occasion : mon avis sur Livrenpoche.com

Où acheter des livres d’occasion ? Ma quête secrète Je vais vous faire une confession. Je suis collectionneur de bouquins, ou plutôt d’un certain type de…

23 octobre 2020

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Le refroidissement adiabatique : en quoi consiste cette forme de climatisation ?

Qu’est-ce que la réfrigération adiabatique ? Le réfrigérateur adiabatique est un type de climatisation sans composants électriques.

13 juillet 2020

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Comment la mésaventure Boucle Verte m’a fait reconsidérer le recyclage

Aujourd’hui j’aimerais vous parler de La Boucle Verte. La Boucle Verte, c’était une petite entreprise toulousaine spécialisée dans le recyclage des…

8 mai 2020

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Fruits, feu, eau… Plus de 10 techniques pour recharger un téléphone sans électricité

Quand il n’y a plus d’électricité, on sent que nos jours sont comptés. Le wifi se coupe, le congélateur décongèle, et surtout on vit sur le reste de…

29 novembre 2019

Braises

Les boules et balles de lavage (céramique, magnétique, anti-poils…), ça marche ?

Faire la lessive sans lessive Je vous avais déjà donné des recettes de lessive écolo. Et si réduisait la consommation de lessive, voire (soyons fous), si…

17 octobre 2019

Braises

Les noix de lavage, votre avis ?

Je cherche à rendre ma lessive plus écolo, j’ai déjà basculé sur une lessive de type Arbre Vert, j’ai déjà fortement réduit les doses (je vous le…

25 septembre 2019

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Mes astuces frugales pour dépenser moins et tout payer moins cher

Comment dépenser moins, faire des économies, épargner ? Voici quelques astuces pour des achats avisés !

13 août 2019

Braises

Collecteurs d’eau de pluie : comparatif des cuves et citernes de jardin

Vous souhaitez récupérer l’eau de pluie dans une cuve ou une citerne. L’eau de pluie récupérée servira à l’arrosage du jardin.

1 août 2019

Braises

Peut-on isoler ses combles soi-même ? Quelles aides ? Crédits d’impôts ?

Je vous ai parlé plus tôt du programme d’isolation des combles à 1€ et des arnaques qui sont légion autour de ce sujet.

16 juillet 2019

Braises

Mon comparatif des lombricomposteurs-vermicomposteurs : Ecoworms, Wormbox, Urbalive…

Ca y est, vous voulez démarrer dans le lombricompostage ! Quel lombricomposteur choisir ? Faut-il acheter un lombricomposteur ou le faire soi-même ?

4 juillet 2019

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Lombricompostage maison : suivez le guide !

Qu’est-ce que le lombricompostage ? Le lombricompostage consiste à élever des vers qui vont transformer la matière organique des déchets alimentaires en…

28 juin 2019

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Canicule : comment rafraîchir une pièce sans climatiseur ? 11 (+1) conseils

Pour rafraîchir votre logement en période de fortes chaleurs, inutile de vous ruiner dans l’achat d’un climatiseur : voici comment faire baisser la…

20 juin 2019

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5 recettes de produits vaisselle écologiques à faire soi-même

De nombreux nettoyants vaisselle du commerce contiennent de nombreux détergents nocifs pour votre santé et celle de l’environnement.

4 juin 2019

Braises

Le TOP4 des germoirs pour vos graines germées : les meilleurs germoirs manuels et automatiques

Profitez des graines germées tous les jours grâce à un germoir à haut rendement Vous voulez faire germer vos graines plus facilement ?

29 mai 2019

Braises

Zéro déchet : voici comment faire vos premiers pas facilement

Vous souhaitez vous lancer dans la voie du zéro déchet sans savoir comment effectuer cette transformation en douceur ?

25 mai 2019

Braises

3 recettes de lessive maison écologique : pour ne plus jamais acheter de lessive !

Vous souhaitez faire des économies tout en respectant l’environnement ? Découvrez trois recettes de lessive zéro déchet faciles à réaliser qui répondront…

24 mai 2019

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Je cultive des pleurotes dans ma cuisine : les photos jour par jour !

Profitant d’une promo dans un supermarché, j’ai décidé de tester la boîte à champignons, dont j’avais déjà parlé dans un article sur le recyclage du marc…

19 mai 2019

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Faire ses courses en vrac : du rêve (des économies grâce au zéro déchet) à la réalité (c’est cher !)

Faire ses courses en vrac est à la mode. Ou du moins, on essaye de le rendre à la mode. On lit un peu partout que c’est une solution dans l’air du temps,…

18 mai 2019

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Graines germées : comment les faire pousser, comment les consommer, quels bienfaits ?

Aujourd’hui je voudrais vous parler des graines germées ! Vous avez sans doute déjà fait des projets à l’école où vous faisiez pousser des lentilles sur…

14 mai 2019

Braises

Où et comment donner ses livres ? Les solutions !

Comment donner des livres ? A qui ? Où ?J’ai écumé le web à la recherche de TOUTES les solutions… Don de livres, ventes, recyclage… J’ai tout étudié… et…

18 octobre 2018

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Le goût du bio : le bio est-il meilleur pour… (la santé, l’environnement, le goût…) ?

Le bio, c’est de l’amour et du bonheur pour la planète, vraiment ? Si vous consommez des produits bio, vous avez sans doute, comme moi, quelques idées…

25 septembre 2018

Braises

Emploi dans le bio : un secteur porteur ! Les meilleures offres d’emploi

Entre 10 000 et 20 000 emplois liés au bio sont créés chaque année. Et il y a sûrement une place pour vous ! L’emploi dans le bio : une forte croissance !

25 juin 2018

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Vos produits de beauté bio, faits maison : 3 recettes !

(aujourd’hui, c’est le blog Beauté Facile qui me fait l’honneur d’un billet invité, merci !) Vous en avez peut-être assez de lire et relire les…

7 juin 2018

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Isolation des combles à 1 € : l’offre n’existe plus, comment isoler sans arnaque (mise à jour 2026)

L’isolation des combles à 1 € a pris fin. Historique du dispositif, arnaques relevées par la DGCCRF et aides qui existent encore (CEE, MaPrimeRénov’).

6 juin 2018

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Et si vous hébergiez des abeilles solitaires ?

Qui sont les abeilles solitaires ? Vous ne connaissez-pas les abeilles solitaires ? Moi non plus… jusqu’à ce que j’ai une abeille faire des aller-retours…

31 mai 2018

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Rénovez votre maison pour économiser de l’énergie !

[Note : Cet article est un article sponsorisé] Pour minimiser les charges quotidiennes, l’une des solutions adoptées est l’économie d’énergie dans vos…

19 mai 2018

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Éteindre la lumière en quittant une pièce : des vraies économies ? Pas forcément.

Aïe, j’ai oublié d’éteindre la lumière en sortant. Elle va rester allumée toute la journée.C’est grave ?

13 mars 2018

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Ecosia, Lilo, Ecogine… : que valent ces moteurs de recherche écolo, solidaires ou respectueux de la vie privée ? Vrai au faux ?

Chaque jour, des millions de personnes se connectent pour faire leurs petites recherches Google, contribuant au réchauffement climatique.

28 décembre 2017

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1001 façons de réutiliser le marc de café

Vous buvez du café tous les jours et vous cherchez comment recycler ce marc de café ? Les réponses sont dans cet article.

4 décembre 2017

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49 idées pour économiser de l’argent en automne-hiver

Vivre confortablement l’hiver ne devrait pas vous ruiner : ces astuces vous feront économiser de l’argent cet hiver.

27 septembre 2017

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Comment fêter la Saint-Valentin sans dépenser beaucoup d’argent ?

À l’approche de la Saint-Valentin (dont la date, au cas où vous auriez un trou de mémoire, est le 14 février), vous vous demandez, comme chaque année,…

8 février 2017

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9 activités de couple frugales pour l’hiver

L’hiver s’installe, le soleil se couche de plus en plus tôt et on a qu’une seule envie : faire la même chose.

11 novembre 2016

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Les produits Seb réparables 10 ans : geste citoyen ou greenwashing ?

A l’heure où les batteries de téléphone ne peuvent plus se changer, où l’obsolescence programmée est le nouveau standard, SEB prend le virage totalement…

22 octobre 2016

Braises

Recycler ses vêtements en évitant les points de collecte douteux

Où donner ses vieux vêtements ? Ayant épuisé les possibilités de customisation ou de revente, vous décidez de recycler vos vieux vêtements.

23 avril 2016