Vous souhaitez vous lancer dans la voie du zéro déchet sans savoir comment effectuer cette transformation en douceur ? Découvrez quelques conseils utiles pour modifier vos habitudes simplement.

Zéro déchet : par où commencer ?

Il n’est pas toujours facile de modifier ses habitudes ou de changer radicalement son quotidien.

S’engager sur une route zéro déchet peut se faire de deux façons : soit vous changez tout d’un seul coup, soit vous avancez par étapes.

C’est cette seconde option qui sera la plus douce et durable si vous ne savez pas exactement comment vous souhaitez vous organiser. Pour faire un premier pas, sans vous brusquer, et pour habituer l’ensemble de votre famille, vous devrez faire une petite évaluation de vos possibilités et des modifications possibles.

Passons dans votre cuisine. Utilisez-vous du papier aluminium ? De l’essuie-tout ? Que faites-vous de vos restes alimentaires ? Comment faites-vous vos courses ? Selon vos réponses à ces questions, des solutions existent qui formeront vos premiers pas et vous feront, par la même occasion, réaliser quelques économies.

Adieu aluminium, essuie-tout et sacs plastiques

Le papier aluminium, l’essuie-tout, le film alimentaire et les sacs plastiques peuvent tous être remplacés facilement par des solutions durables et non jetables.

Cela réduira à la fois le volume de votre sac poubelle et laissera quelques euros de plus dans votre porte-monnaie.

Lorsque l’aurez terminé votre rouleau d’essuie-tout, n’en rachetez pas immédiatement et testez de vivre un moment avec des torchons en tissu. Dans certains cas, vous pouvez utiliser des torchons modifiés avec de la cire d’abeille à la place de votre film alimentaire ou de votre papier aluminium.

Enfin, les sacs en tissu sont tout aussi efficaces que les sacs plastiques tout en durant plus longtemps.

Le zéro déchet au moment de faire vos courses

Si vous faites généralement vos courses en grande surface, ce changement risque d’être difficile…

En effet, les grandes enseignes vous proposent généralement des packagings constitués de plastique ou de cartons qui ne sont principalement destinés à faciliter la mise en rayon et attirer l’œil du chaland. Chez vous, vous n’en avez pas besoin. Certaines d’entre elles possèdent toutefois des zones de vente en vrac pour vos pâtes, vos céréales ou vos légumes secs.

Pour vos achats de viande ou de fromage, un boucher local vous donnera certainement la possibilité d’utiliser vos propres contenants à condition qu’ils soient parfaitement propres. De même, un producteur vous vendra facilement ses légumes sans emballage superflu. Des magasins spécialisés dans les ventes en vrac existent et vous permettent d’utiliser vos contenants, qu’il s’agisse de bocaux, de boites alimentaires ou de sacs en tissus.

Vous n’avez aucune obligation à effectuer ces changements d’un seul coup. Trouvez votre rythme, prenez le temps de vous renseigner sur les solutions disponibles autour de chez vous. Le zéro déchet doit être un plaisir simple, pas une complication de votre quotidien !

Le zéro déchet et vos habitudes en cuisine

Si vous suivez les conseils précédents, le volume de vos déchets sera déjà diminué d’un bon nombre d’emballages. Mais vous pouvez aller encore plus loin grâce à vos restes alimentaires.

Prenons l’exemple des épluchures de légumes. Si vous élevez un rongeur, certaines d’entre elles peuvent s’intégrer à son alimentation. Gare au pesticides cependant !

Si vous avez des plantes en pot, un jardin (même en terrasse), vous pourriez les utiliser pour fabriquer du compost. Pensez au composteur de maison !

Si aucune de ces solutions ne vous correspond, transformez vos épluchures en chips de légumes. Il vous suffira de les déposer sur votre plaque de cuisson couverte d’une feuille en silicone (adieu le papier sulfurisé), de les assaisonner à votre convenance avec du sel ou des épices plus corsées.

Faites-les cuire un petit quart d’heure à 150°C en surveillant leur dorure. Vous obtiendrez des chips délicieuses et originales qui surprendront votre famille et vos invités. Si cette recette ne vous convenait pas, sachez que vos épluchures sont aussi la base des bouillons de légumes que vous achetez dans le commerce…

La préparation est plus longue que celle des chips mais peut aussi vous éviter de jeter vos restes !

Le beewax (emballage alimentaire papier à la cire d’abeille)

Enfin, pour conserver les aliments, le papier « beewax » remplacera le film plastique de façon plus écologique ! Lavable, recyclable, ce papier permet de réduire les déchets plastiques et emballera vos aliments pour les conserver quand ils sont au réfrigérateur par exemple.

D’autres solutions à explorer

Une fois que vous serez bien engagé dans la voie du zéro déchet, vous n’aurez plus envie de revenir en arrière. Pour réduire encore vos emballages alimentaires sachez que la farine, le sucre et de très nombreux aliments secs sont eux aussi vendus en vrac. Si vous aimez prendre le temps de cuisiner et le fait-maison vous aimerez certainement réaliser vos propres yaourts, vos biscuits, vos gâteaux.

Mais le zéro déchet ne s’arrête pas là. Vous pourrez aussi réaliser simplement vos produits ménagers, que ce soit votre lessive, votre dégraissant, vos pastilles pour lave-vaisselle ou pour vos toilettes. Parfois, il n’y a même pas de travail à faire soi-même : vous pouvez par exemple remplacer votre lessive du commerce par des noix de lavage.

De nombreuses personnes ont aussi décidé de faire leurs propres produits cosmétiques, leur dentifrice, leur shampooing, sec ou non, de remplacer leur brosse à dents en plastique (non recyclable, qui finira entassée dans une décharge pendant des siècles) par une brosse à dents en bambou ou en bois…

Toutes ces idées sont bonnes à prendre, car en plus de réduire le volume de vos poubelles, elles vous permettront de prendre soin de vous-même et de votre maison sans produits toxiques pour l’environnement ou pour votre santé !