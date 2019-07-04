Ca y est, vous voulez démarrer dans le lombricompostage !

Quel lombricomposteur choisir ? Faut-il acheter un lombricomposteur ou le faire soi-même ? Où trouver un lombricomposteur pas cher ?

Je réponds à toutes ces questions !

Comparatif des meilleurs lombricomposteurs

Notez que tous les modèles présentés sont vendus sans les vers (mais je n’en parle pas ici, j’ai créé une page dédiée sur les vers de compostage).

Les lombricomposteurs Wormbox

Wormbox, c’est une marque de composteurs de jardin et d’appartement Made in France (dans les Landes), modulables, solides et de grande qualité.

Ils se présentent sous la forme de plateaux qui s’empilent. Le format 3 plateaux convient pour 2 à 4 personnes, vous pouvez ressentir le besoin de passer à 4 plateaux si vous consommez beaucoup de légumes ou de produits compostables. Les plateaux sont bien sûr achetables à l’unité : c’est aussi l’un des avantages d’une grande marque.

Les lombricomposteurs Wormbox sont solides : on peut s’en servir de tabouret (si l’on ne pèse pas plus de 100 kg !). Bon, c’est tout théorique car il y a un risque de basculement, et il faudrait d’abord retirer les roulettes… mais vous voyez l’idée : cest du solide.

En conclusion, le Wormbox est pour moi le standard du lombricomposteur, et c’est le choix idéal pour débuter.

Voici une vidéo de montage du composteur :

Les composteurs Wormbox existent en de multiples couleurs : il fera de son mieux pour s’adapter à l’univers intérieur. Il peut donc servir de lombricomposteur d’appartement et se ranger dans un placard à balais, un coin buanderie, etc.

Et si vous l’utilisez en extérieur, il peut aussi être surmonté d’une jardinière. C’est toutefois peu pratique lorsqu’il faut faire la rotation des plateaux car il faut poser le plateau supérieur à côté… et la jardinière n’est pas très profonde, forcément. Mais on peut directement le compost sur les plantes immédiatement… a vous de voir si vous le déposez sur un balcon par exemple.

Où l’acheter ? Principalement sur Amazon (bien pratique pour la livraison à domicile) et le prix pas cher.

Wormbox a un mini-site complet sur Amazon, je vous conseille de jeter un oeil : Boutique Wormbox.

Le lombricomposteur Ecoworms : mon avis

Le deuxième vermicomposteur sélectionné est le modèle Ecoworms.

Challenger de Wormbox, Ecoworms présente un modèle simple à monter et à utiliser, sur roulettes, avec 3 bacs mais la possibilité d’en commander un quatrième si besoin. C’est aussi un standard, made in France. La notice de 20 pages répondra à toutes vos questions sur le montage, le démarrage et le fonctionnement.

Que dire de plus ? Le plastique est assez rigide, certains utilisateurs ont fait des petits chocs dessus sans trop de problème.

Les plateaux sont légèrement plus compacts que le Wormbox (42 cm de diamètres contre 47 centimètres), ce qui peut, si vous êtes dans un cas « limite », à commander un quatrième plateau car vos déchets s’y sentiront à l’étroit. À voir à l’usage.

Quant à la marque Eco Worms, elle fait, tout comme Worm Box, partie des leaders du marché, il n’y a donc pas grand risque à choisir d’acheter leur produit.

Le lombricomposteur Eco-Worms Eco-Worms : lombricomposteur noir : en stock

Le lombricomposteur VidaXL : mon avis

Le troisième vermicomposteur de la sélection est de la marque VidaXl.

Je le déclasse un peu pour les raisons suivantes :

La marque n’est pas spécialisée dans le vermicompostage (elle vend aussi du mobilier de jardin, du petit outillage, des accessoires de sport…), elle ne semble pas réellement établie et ne vend que sur Amazon. C’est un risque pour le suivi ultérieur (acheter un nouveau plateau par exemple), mais c’est aussi une moindre traçabilité (on ne sait pas où est fabriqué le produit). Pour certaines personnes, ce sont des arguments.

La notice (i) est en anglais et (ii) permet difficilement de monter le composteur lorsque l’on est pas habitué. Certes, on peut s’en sortir sur Google mais cela témoigne d’un faible souci du détail

Une personne ayant eu besoin d’une facture raconte que la seule facture fournie est en espagnol. En conséquence, elle a eu du mal à se le faire rembourser (achat pour une collectivité locale).

En revanche, le composteur lui-même fonctionne correctement. Certains signalent tout de même quelques difficultés de mise en place, et un montage un peu bancal.

Pour ces raisons, j’ai classé ce composteur en dernier de ma liste.

Le Composteur sans vers Bokashi Organko : mon avis

Skaza, c’est une marque slovène qui a 40 ans d’expérience dans le mode de vie zéro déchet, le jardinage biologique et le compostage domestique.

Ce composteur le bon choix si vous êtes à la recherche d’un produit simple et pas cher :

Dans la même gamme de prix, voire moins cher que ses concurrents

Tout en un, idéal si vous démarrez et que vous ne voulez pas acheter du matériel supplémentaire

Sans vers ! Ici tout se fait avec des microorganismes (fournis) à déposer sur les déchets alimentaires.

Les lombricomposteurs design ou d’extérieur : Urbalive

Les lombricomposteurs que j’ai présentés sont assez basiques : ils ressemblent à un gros bidon de plastique, ou à des casiers empilés les uns sur les autres. Ils peuvent être utilisés comme lombricomposteurs d’appartement, se placer dans une cave ou être mis dans un garage…

Il existe aussi des composteurs design, sans doute destinés à faire oublier qu’il y a des vers à l’intérieur !

Utiles dedans comme dehors, ils sont fabriqués avec les mêmes matériaux (plastique) mais ont une touche esthétique qui peut plaire. À titre personnel, je préfère une marque réputée qui sait très bien comment fonctionneront les vers à l’intérieur qu’une marque de meubles de salon qui souhaite entrer dans la tendance « green » avec un lombricomposteur joli, donc ce n’est pas vraiment mon truc, mais si c’est le vôtre, ce modèle de la marque Urbalive vous fera peut-être plaisir.

Urbalive est une marque tchèque qui produit du mobilier de jardinage à tendance écolo.

Attention toutefois : si vous utilisez votre lombricomposteur dehors, les variations de température peuvent réduire la performance de vos vers, voire les tuer !

Les lombricomposteurs design Urbalive Moutta Urbalive : lombricomposteur 2 plateaux gris, kit complet : design, pour l’intérieur

Mon TOP3 des lombricomposteurs : Wormbox et Ecoworms ex-eaquo

Pour l’achat d’un lombricomposteur pas cher et pratique, mes 3 choix préférés sont :

Acheter ou fabriquer son lombricomposteur ?

Il est tentant, surtout lorsque l’on est adepte de la récup, du zéro déchet et du recyclage, de construire son propre lombricomposteur plutôt que de l’acheter.

C’est assez basique après tout, il ne s’agit que de plateaux empilés.

Néanmoins, c’est plus subtil que cela en a l’air. Il faut veiller à la bonne hauteur des plateaux : les vers doivent être capables de migrer de bas en haut. Si le plateau est trop haut comparé à la quantité de nourriture ou de compost qu’il contiendra, les vers le monteront pas.

Les composteurs du commerce sont optimisés pour cela, et si vous débutez dans le lombricompostage, je vous conseille de débuter avec un composteur déjà fabriqué. Vous avez déjà un apprentissage à faire pour démarrer le compostage et l’entretenir : n’ajoutez pas des difficultés supplémentaires.

Si vous hésitez encore, je vous invite à regarder cette comparaison en 6 points : « Lombricomposteur acheté vs lombricomposteur fabriqué » :