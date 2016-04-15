Un toit, des murs, de l’air sain. Le reste est du confort. 40 pistes

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Peut-on brûler du papier dans un incinérateur de jardin ? Ce que dit la loi

Brûler du papier dans le jardin ou dans un incinérateur est interdit pour un particulier. Ce que dit la règle, l’amende encourue et les solutions à la place.

16 novembre 2026

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Dureté de l’eau en France : la carte par département et que faire du calcaire

Quelle est la dureté de l’eau du robinet chez vous ? Le tableau par département, ce que signifie le titre hydrotimétrique (°f) et comment limiter le calcaire.

16 novembre 2026

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Que faire du papier broyé ? 6 usages (et ce qu’il ne faut pas en faire)

Vos papiers sont passés au destructeur : que faire des confettis ? Bac jaune, compost, paillage, calage, litière : usages et précautions.

16 novembre 2026

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Rénovation de toiture avec panneaux solaires

En 2025, la quête d’un avenir énergétique durable s’intensifie, et la toiture de votre maison devient un acteur clé de cette révolution verte.

7 octobre 2025

Abri

Isolation des combles : conseils pour demander des devis en évitant les arnaques

Vous ressentez cette désagréable impression de vivre dans une maison glacée en janvier, puis de suffoquer dès juin venu ?

1 août 2025

Abri

Minimalisme et liberté : l’essor des micro-maisons mobiles

Dans le monde de l’habitat alternatif, les tiny houses émergent comme une solution révolutionnaire.

16 janvier 2025

Abri

Le semoir petite graine électrique : Une innovation pour vos cultures

Dans le monde de l’agriculture, il est essentiel de pouvoir compter sur des outils performants et adaptés à nos besoins.

23 août 2023

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Balcon et jardinière : ces plantes supportent bien la sécheresse

Vous avez un balcon ou une jardinière, et vous souhaitez y mettre des plantes qui résistent bien à la sécheresse ? Pas de panique !

19 juin 2023

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Les meilleures astuces pour repousser les fourmis naturellement

Les fourmis sont de petits insectes fascinants qui peuvent toutefois devenir envahissants lorsqu’elles s’installent dans votre maison ou jardin.

18 juin 2023

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Remise en route de la piscine : la checklist après l’hivernage pour ne rien oublier

L’été approche et vous rêvez déjà de vous prélasser au bord de votre piscine, un cocktail à la main.

17 juin 2023

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Avec du basilic : recettes qui sortent de l’ordinaire

Ah, le basilic ! Cette herbe aromatique est un incontournable de la cuisine méditerranéenne.

16 juin 2023

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Lampe champignon vintage en pâte de verre : la tendance de l’hiver

Les lampes champignons vintage sont de plus en plus populaires, mais pourquoi ? Suivez notre guide étape par étape pour bien choisir votre lampe…

24 novembre 2022

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Barbecue kamado au charbon de bois

Le kamado au charbon de bois est une méthode de cuisson traditionnelle qui permet de réaliser de délicieux barbecues.

21 novembre 2022

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Câble solaire photovoltaïque : choisir le bon

Pour votre installation solaire, vous devez pensez à la connectique. Ces câbles assureront de bonnes connexion entre tous les appareils de votre…

14 novembre 2022

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Filtre à eau par gravité : comment ça marche ?

L’eau est un élément indispensable au quotidien, tant pour un être humain, que pour tous les organismes vivants.

16 septembre 2022

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Quel est le meilleur paillage contre les mauvaises herbes ?

Nos conseils pour choisir une toile de paillage Si vous souhaitez éliminer les mauvaises herbes de votre jardin, vous pouvez acheter une toile de…

8 juillet 2022

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Les produits ménagers écologiques : préserver les milieux aquatiques (et sa santé)

L’utilisation de produits ménagers représente bien souvent un risque pour la santé, mais aussi pour l’environnement.

26 novembre 2020

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Famille toxique, amour toxique : comment en sortir ?

Si les personnes toxiques étaient une substance ingérable, elles seraient accompagnées d’un avertissement puissant et d’un emballage sécurisé pour éviter…

11 octobre 2020

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Chiner sur Emmaüs en ligne, revendre ou donner solidaire

Suite à mes articles sur le recyclage et le don de vêtements, j’ai été contacté par Emma, responsable de la communication de Trëmma… Trëmma, c’est quoi ?

15 juillet 2020

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Une déco autour des plantes, c’est chez Plante Ta Déco :)

Récemment, je cherchais des idées de cadeaux pour un Noël vert centré autour des plantes. J’avais déjà fait deux articles pour une décoration zen, le…

29 décembre 2019

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La fontaine atmosphérique : la solution aux problèmes d’accès à l’eau dans le monde ?

L’accès à l’eau potable dans le monde reste préoccupant Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l’UNICEF, des gros progrès sont faits chaque…

30 octobre 2019

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Une ambiance zen et feng shui au bureau : mode d’emploi

Pas toujours facile de faire du bureau un endroit agréable ! Voici quelques astuces d’aménagement et quelques produits pour créer une ambiance zen, ou du…

18 septembre 2019

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10 idées pour la décoration de votre chambre zen

Vous aménagez votre salle de massage, pièce de yoga, ou simplement un intérieur zen ? Vous souhaitez aménager une chambre d’enfant ou de bébé sans que…

8 septembre 2019

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Faire son eau gazeuse maison : économique et écologique

L’eau pétillante maison : un geste écologique vite rentabilisé L’eau gazeuse est désaltérante, facilite la digestion, et offre une alternative agréable à…

29 août 2019

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Pour une vie frugale : 4 dépenses à bannir et 4 dépenses à éviter

Si vous voulez une vie frugale, épanouie et riche, vous devez dépenser votre argent de façon intelligente et raisonnée.

24 juillet 2019

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La pêche à l’aimant (magnet fishing) : mi-écologique, mi-destructrice de l’environnement

Parlons d’un loisir relativement nouveau : la pêche à l’aimant, ou magnet fishing. Non, je ne parle pas des jeux pour enfants de pêche magnétique en bois…

19 juillet 2019

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Dans votre composteur, ne confondez pas lombrics et vers de compostage !

Vers de terre ou lombric ? Quels vers pour le lombricompostage ? Il existe deux types de vers dans la nature.

1 juillet 2019

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26 idées cadeaux bio, écolo, frugaux de A à Z – de 0,50 € à 5000 €, pour tous les budgets !

Une idée de cadeau écolo, bio, frugale, nature ? Pour un anniversaire, la fête des pères, la fête des mères, son amoureux, son amoureuse… Inspirez-vous de…

21 mai 2019

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Les anti-moustiques naturels : sur le corps, à la maison, à l’extérieur

Rapide, écolo, et surtout efficace : voilà ce qu’on attend d’un anti-moustique 100% naturel.

3 avril 2019

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Lithothérapie, le pouvoir des pierres et la minéralogie-placebo : la conversation qui a tout changé

Comment moi, Hannibal, cartésien et rationnel, j’ai presque cru au pouvoir des pierres Tout à commencé par une discussion avec une amie que j’appellerai…

22 mars 2019

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La lampe Clair de Lune 3D : cadeau idéal pour amateur d’astronomie

Vous lui avez promis de décrocher la Lune ? Voici le cadeau idéal. [no_toc] Votre petit ami rêve d’aller sur la Lune ?

3 octobre 2018

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Construire une maison écologique : ce qu’il faut savoir

Une maison écologique, c’est quoi ? Une maison écologique est pensée pour respecter la nature en même temps que le bien-être de ses occupants.

14 septembre 2018

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Quel fournisseur d’électricité choisir pour payer moins cher sa facture ?

(ceci est un article sponsorisé) La facture électrique représente une charge assez importante pour les ménages.

13 septembre 2018

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Tri sélectif des déchets en cuisine : tout est affaire de poubelles !

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23 mars 2018

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Les lampes en cristal de sel viennent-elles toutes de l’Himalaya ?

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18 décembre 2017

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Lampe de cristal de sel qui coule : que faire ?

Au secours ! Parfois, votre lampe en cristaux de sel pleure, coule, bave, fuit, suinte… Appelez cela comme vous voulez, le symptôme est le même : de l’eau…

12 décembre 2017

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De belles idées de décoration frugales pour l’automne !

L’automne s’installe, les températures se rafraîchissent, les feuilles roussissent.Certains se réjouissent car c’est leur saison préférée.

27 septembre 2017

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Ces 7 lampes en cristal de sel enchanteront votre intérieur

Vous appréciez la lampe à sel pour ses vertus apaisantes, décoratives, peut-être même mystiques.

5 mai 2017

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Comment devenir formateur ou formatrice en développement personnel ?

[no_toc]Devenir formateur ou formatrice en développement personnel ne se fait pas par hasard.

19 avril 2017

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La lampe en cristal de sel de l’Himalaya : vérités, mensonges, dangers et charlatanisme

Résumé de l’article Les lampes en cristal de sel ne présentent aucun danger. Ce sont des lampes décoratives, qui n’ont aucun effet sur la santé, ni…

15 avril 2016