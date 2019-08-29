L’eau pétillante maison : un geste écologique vite rentabilisé

L’eau gazeuse est désaltérante, facilite la digestion, et offre une alternative agréable à l’eau du robinet et l’eau en bouteille. Elle représente 30% des eaux vendues dans le commerce.

Si vous buvez souvent de l’eau gazeuse, vous gagneriez peut-être à fabriquer votre eau gazeuse maison. Vous risquez d’y prendre goût… et de faire des économies !

L’eau gazeuse maison est plus écologique

C’est plus écologique : la consommation d’eau en bouteille a des conséquences importantes sur l’environnement : fabrication de la bouteille, transport, stockage, recyclage… pour une utilité somme toute très faible.

La machine à eau gazeuse maison est aussi plus économique

Je détaille le calcul plus bas. L’idée est bien sûr que l’eau du robinet, qui contient souvent autant que calcium et de minéraux que l’eau en bouteille, est bien moins coûteuse en argent et en coût environnemental que l’eau en bouteille. Le goût dépend bien sûr des régions, mais elle subit de nombreux contrôles pour la rendre totalement potables : c’est l’une des eaux les plus contrôlées ! Et vous serez peut-être agréablement surpris par son goût une fois gazéifiée !

Les machines à gazéifier l’eau, ou fontaines à eau gazeuse, sont très utilisées dans les pays à forte conscience écologique domestique (Allemagne, Scandinavie), mais peu présentes en France, sans doute parce qu’elles sont connotées « objet de luxe ». Et pourtant…

TOP3 des meilleures fontaines à eau gazeuse et limonade

Mise à jour du 19 novembre 2026 : les modèles ci-dessous sont en stock sur Amazon.fr. La gamme haut de gamme d’Aarke s’appelle aujourd’hui Carbonator 3, et je ne retrouve plus de machine de la marque Tibek : les machines d’entrée de gamme compatibles avec les cylindres de CO2 Sodastream sont proposées à la place.

Les avantages d’une fontaine à eau gazeuse à la maison

C’est plus écologique que d’acheter de l’eau en bouteille

Vous n’avez pas à porter des lourds packs d’eau, ni à les stocker et les recycler

Vous rentabiliserez votre fontaine en quelques mois

Les fontaines sont discrètes, peu encombrantes, et n’ont pas besoin de piles ni d’électricité

Vous pouvez aussi créer vos propres recettes de sirop, de soda et de limonade. Laissez libre cours à votre créativité : c’est bien plus simple que de faire des glaces ou des pâtisseries !

Ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez mixer l’eau au goût que vous souhaitez avec le type de bulles souhaité.

Lorsque vous achetez de l’eau de type Perrier, Salvetat, San Pellegrino… vous avez le type de bulles que vous choisissez, mais un goût de l’eau très caractéristique aussi. Les fontaines à eau vous permettent de dissocier le goût et les bulles, et avoir par exemple de l’Evian à bulles, chose qui n’existe pas dans le commerce. C’est à vous de voir !

Les modèles ont sensiblement les mêmes fonctionnalités, seuls les designs et les capacités varient.

Il suffit de remplir la bouteille fournie d’eau fraîche du robinet (ou d’eau minérale). Vous la fixez ensuite dans l’appareil puis vous pressez le bouton de gazéification selon la densité de bulles que vous souhaitez et le tour est joué !

La règle est en générale simple : une fois pour les bulles fines et légères, deux fois pour les bulles moyennes et trois fois pour des bulles très présentes et plus volumineuses.

Vous n’avez pas à consommer immédiatement votre eau gazeuse : vous pouvez très bien préparer des litres de boisson à l’avance et les conserver au réfrigérateur ! (même si la fabrication est rapide). La gazéification est d’ailleurs optimale lorsque l’eau est très fraîche.

Vous pouvez bien entendu y ajouter du sirop ou du soda concentré si l’envie se manifeste. Cela se fait après la gazéification.

Trois composantes dans les machines à eau gazeuse

Les machines à eau gazeuses se composent de trois éléments :

La machine à eau gazeuse, bien sûr Une bouteille spécifique qui viendra s’encastrer dans la machine Une cartouche de CO2. Chaque cylindre de gaz vous permettra de réaliser 60 litres d’eau gazeuse. Ils sont consignés, et un nouveau vous coûtera environ 11 euros hors consigne. C’est le seul consommable que vous aurez à payer (hors arômes et ajouts si vous le souhaitez). Presque tous les fabricants fournissent une première cartouche.

Les bouteilles en PET : propres à la machine

Toutes les machines sont fournies avec une bouteille en PET (polyéthylène téréphtalate). Il est nécessaire d’utiliser ces bouteilles faites en PET alimentaire renforcé, conçu pour résister à la pression. A savoir : ces bouteilles ont une date de péremption et ne passent pas au lave-vaisselle. C’est en quelque sorte un deuxième consommable de la machine.

Exemple de bouteille pour machine sodastream : métal ou PET

Il est important d’acheter des bouteilles spécifiques conçues pour résister à la forte pression induite par la gazéification.

Les ajouts de sirop : facultatifs et inutiles

Certains fabricants comme Sodastream jouent à fond la carte du soda fait maison et vendent des concentrés de Soda, de Cola ou de limonade à ajouter à vos boissons. C’est totalement dispensable : vous pouvez en réalité utiliser le sirop de n’importe quelle marque, puisque le sirop se met après la gazéification, ou surtout utiliser le jus de fruits frais pressés, ce qui est bien plus sain.

Est-ce économique ?

Faisons le calcul. La cartouche de gaz vaut environ 11 euros et permet de faire 60 litres de boisson. Soyons large, on arrive à environ 20 centimes le litre d’eau gazeuse. Dans le commerce, vous trouvez l’eau gazeuse à 0,50 € minimum selon les marques.

Si vous ajoutez un sirops de type soda fourni par sodastream, le coût du soda maison montera à 0,55 € le litre : les concentrés sont vendues autour de 5 euros les 500 ml, permettant de réaliser 12 litres de soda.

Ces 0,55 € sont à comparer avec plus d’un euro dans le commerce selon les marques, sachant que j’ai utilisé pour ce calcul le concentré de marque, mais que vous pouvez faire baisser la facture en ajoutant n’importe quel type de sirop ou fruit…

Reste l’amortissement de la bouteille, ici négligé. Mais compte tenu de l’écart entre la production maison et les prix du commerce, je pense qu’il y a de la marge.

Oui, c’est donc économique d’utiliser une fontaine à eau gazeuse si vous buvez fréquemment ce type de boissons !

L’eau gazeuse maison est-elle meilleure pour la santé ?

L’eau que vous fabriquerez est en général moins salée et moins calorique (dans le cas des sodas) que l’eau que vous achèteriez dans le commerce.

En ce sens, avec moins de sel et moins de sucre, on peut dire qu’il est meilleur pour la santé de fabriquer soi-même son eau gazeuse !

Les meilleurs modèles de machines à eau pétillante : quel modèle choisir ?

Convaincu ? Voici les modèles que vous devez privilégier.

Sodastream : le leader incontesté

Cette marque israélienne est en train de se faire racheter par Pepsi. C’est elle qui a popularisé le concept. Les produits sont une valeur sûre, vous ne risquez pas grand chose à acheter cette machine. Les bouteilles sont bien sûr garanties sans BPA.

Elle propose trois degrés de gazéification (bulles fines, moyennes ou grosses bulles). Vous pouvez l’accompagner des différents concentrés vendus quelques euros.

Aarke Carbonator II : la machine de l’élite

Enfin, si vous êtes prêts à dépenser un peu plus, voici une machine pour vous.

Répondant au joli nom de « Carbonator II », cette machine ne vous décevra pas. Elle intègre une bouteille très résistante, réalisée dans du plastique PET haut de gamme.

Quant à la machine, elle adopte l’allure des tireuses pression que l’on trouve dans les bars. Elle peu d’ailleurs être utilisée pour donnez du gaz à vos bières !

N’hésitez pas à aller lire les avis sur Amazon si vous avez des questions sur les machines à eau gazeuse maison , ou posez-les en commentaire !

Tibek : l’entrée de gamme sobre

Enfin, si vous trouvez la machine sodastream un peu hors budget pour vous, tournez-vous vers la Tibek. Cette marque propose des machines un peu moins cher, avec aussi 3 niveaux de gazéification. Petit détail : la machine est fixe, on ne peut pas la transporter.

A savoir : les machines Tibek ne sont pas venues avec la bouteille de gaz. Néanmoins, elles sont compatibles avec les bouteilles pour machines Sodastream. Il vous faut donc acheter une bouteille de CO2 standard avant de l’utiliser. Pensez-y lorsque vous comparez les prix !

L’eau gazeuse produite à la maison permet de réduire le nombre de camions sur les routes, rejoignez le mouvement !