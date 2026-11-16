Dans certains départements, l’eau du robinet laisse du calcaire sur la bouilloire en quelques jours. Dans d’autres, elle est presque sans calcaire. Cette différence a un nom : la dureté de l’eau. Voici où elle est la plus forte, ce que signifient les chiffres et ce que vous pouvez faire sans dépenser une fortune.
Qu’est-ce que la dureté de l’eau ?
La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), mesure la quantité de calcium et de magnésium dissous dans l’eau. Elle s’exprime en degrés français (°f). On distingue :
|Dureté
|TH (°f)
|Très douce
|moins de 7
|Douce
|de 7 à 15
|Moyennement dure
|de 15 à 25
|Dure
|de 25 à 32
|Très dure
|32 ou plus
La dureté est une affaire de confort et d’entretien (dépôts de calcaire, savon qui mousse moins), pas un critère de potabilité.
D’où viennent ces chiffres ?
Ils proviennent des mesures du contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS), publiées sur Hub’Eau, pour les mesures faites depuis le 1er janvier 2025. Pour chaque commune, on retient la valeur médiane des mesures. Le tableau ci-dessous donne ensuite la valeur médiane des communes de chaque département pour lesquelles une mesure existe.
Attention : une commune alimentée par plusieurs réseaux peut avoir plusieurs valeurs, et une même ville peut avoir une eau différente d’un quartier à l’autre. Pour votre adresse, le plus fiable reste le bulletin d’analyse de l’eau de votre mairie ou de votre facture.
Les départements à l’eau la plus douce et la plus dure
Les plus doux : Lozère (1,7 °f), Cantal (3,0), Puy-de-Dôme (4,2), Corse-du-Sud (4,5) et Creuse (5,2).
Les plus durs : Nord (36,0 °f), Aisne (33,2), Oise (33,0), Pas-de-Calais (32,7) et Charente-Maritime (32,2).
Sur les 96 départements de métropole du tableau, 8 ont une eau très douce, 19 douce, 32 moyennement dure, 32 dure et 5 très dure (selon la médiane).
Le tableau complet
|Département
|TH médian (°f)
|Classe
|Ain (01)
|25,1
|dure
|Aisne (02)
|33,2
|très dure
|Allier (03)
|14,1
|douce
|Alpes-de-Haute-Provence (04)
|23,9
|moyennement dure
|Hautes-Alpes (05)
|20,0
|moyennement dure
|Alpes-Maritimes (06)
|20,2
|moyennement dure
|Ardèche (07)
|5,6
|très douce
|Ardennes (08)
|28,5
|dure
|Ariège (09)
|10,6
|douce
|Aube (10)
|26,9
|dure
|Aude (11)
|21,7
|moyennement dure
|Aveyron (12)
|11,1
|douce
|Bouches-du-Rhône (13)
|23,0
|moyennement dure
|Calvados (14)
|29,1
|dure
|Cantal (15)
|3,0
|très douce
|Charente (16)
|27,7
|dure
|Charente-Maritime (17)
|32,2
|très dure
|Cher (18)
|19,8
|moyennement dure
|Corrèze (19)
|6,2
|très douce
|Côte-d’Or (21)
|28,3
|dure
|Côtes d’Armor (22)
|13,0
|douce
|Creuse (23)
|5,2
|très douce
|Dordogne (24)
|25,7
|dure
|Doubs (25)
|26,2
|dure
|Drôme (26)
|25,5
|dure
|Eure (27)
|30,7
|dure
|Eure-et-Loir (28)
|26,0
|dure
|Finistère (29)
|12,5
|douce
|Corse-du-Sud (2A)
|4,5
|très douce
|Haute-Corse (2B)
|9,9
|douce
|Gard (30)
|27,2
|dure
|Haute-Garonne (31)
|11,2
|douce
|Gers (32)
|13,0
|douce
|Gironde (33)
|17,8
|moyennement dure
|Hérault (34)
|26,1
|dure
|Ille-et-Vilaine (35)
|16,5
|moyennement dure
|Indre (36)
|25,7
|dure
|Indre-et-Loire (37)
|24,9
|moyennement dure
|Isère (38)
|24,1
|moyennement dure
|Jura (39)
|25,5
|dure
|Landes (40)
|14,6
|douce
|Loir-et-Cher (41)
|19,4
|moyennement dure
|Loire (42)
|9,5
|douce
|Haute-Loire (43)
|6,0
|très douce
|Loire-Atlantique (44)
|15,6
|moyennement dure
|Loiret (45)
|24,8
|moyennement dure
|Lot (46)
|22,6
|moyennement dure
|Lot-et-Garonne (47)
|19,9
|moyennement dure
|Lozère (48)
|1,7
|très douce
|Maine-et-Loire (49)
|16,9
|moyennement dure
|Manche (50)
|14,4
|douce
|Marne (51)
|28,6
|dure
|Haute-Marne (52)
|29,1
|dure
|Mayenne (53)
|15,6
|moyennement dure
|Meurthe-et-Moselle (54)
|26,1
|dure
|Meuse (55)
|28,2
|dure
|Morbihan (56)
|13,1
|douce
|Moselle (57)
|24,9
|moyennement dure
|Nièvre (58)
|17,4
|moyennement dure
|Nord (59)
|36,0
|très dure
|Oise (60)
|33,0
|très dure
|Orne (61)
|29,2
|dure
|Pas-de-Calais (62)
|32,7
|très dure
|Puy-de-Dôme (63)
|4,2
|très douce
|Pyrénées-Atlantiques (64)
|14,8
|douce
|Hautes-Pyrénées (65)
|12,3
|douce
|Pyrénées-Orientales (66)
|12,3
|douce
|Bas-Rhin (67)
|17,9
|moyennement dure
|Haut-Rhin (68)
|22,1
|moyennement dure
|Rhône (69)
|22,4
|moyennement dure
|Haute-Saône (70)
|17,5
|moyennement dure
|Saône-et-Loire (71)
|23,4
|moyennement dure
|Sarthe (72)
|24,6
|moyennement dure
|Savoie (73)
|18,4
|moyennement dure
|Haute-Savoie (74)
|24,5
|moyennement dure
|Paris (75)
|26,2
|dure
|Seine-Maritime (76)
|28,1
|dure
|Seine-et-Marne (77)
|28,1
|dure
|Yvelines (78)
|23,1
|moyennement dure
|Deux-Sèvres (79)
|23,4
|moyennement dure
|Somme (80)
|30,8
|dure
|Tarn (81)
|9,9
|douce
|Tarn-et-Garonne (82)
|17,8
|moyennement dure
|Var (83)
|27,5
|dure
|Vaucluse (84)
|27,6
|dure
|Vendée (85)
|16,0
|moyennement dure
|Vienne (86)
|31,0
|dure
|Haute-Vienne (87)
|9,5
|douce
|Vosges (88)
|11,7
|douce
|Yonne (89)
|28,1
|dure
|Territoire de Belfort (90)
|10,0
|douce
|Essonne (91)
|26,1
|dure
|Hauts-de-Seine (92)
|23,7
|moyennement dure
|Seine-Saint-Denis (93)
|28,4
|dure
|Val-de-Marne (94)
|25,5
|dure
|Val d’Oise (95)
|29,1
|dure
Que faire si votre eau est dure ?
Avant d’acheter quoi que ce soit, commencez par les solutions frugales :
- Détartrer régulièrement bouilloire, robinets et pommeau de douche. Le vinaigre blanc est le détartrant de base.
- Régler la température du chauffe-eau : le calcaire se dépose davantage quand l’eau est très chaude. Respectez les réglages recommandés par le fabricant.
- Doser les produits ménagers : plus l’eau est dure, plus il faut de lessive pour le même résultat, alors lisez les consignes du fabricant, qui donnent des dosages en fonction de la dureté.
- Faire contrôler les installations : un chauffe-eau ou des canalisations entartrés perdent en efficacité.
Si le calcaire devient un vrai problème, un adoucisseur peut être envisagé. Notre site cousin Hydro explique comment se forment les dépôts de calcaire dans les canalisations et ce qui existe pour les limiter. Précision utile : un filtre à eau par gravité ou une carafe filtrante ne sert pas, en général, à adoucir l’eau : lisez notre article sur le filtre à eau par gravité pour savoir ce qu’ils retiennent.
Pour récupérer une eau naturellement très douce, il reste aussi l’eau de pluie, pensée pour l’arrosage et les usages qui ne demandent pas d’eau potable.
Questions fréquentes
Comment connaître la dureté de l’eau chez moi ?
Consultez le bulletin d’analyse de l’eau de votre commune (affiché en mairie, disponible sur le site de votre distributeur ou de l’ARS), ou utilisez le tableau ci-dessus pour une première idée.
L’eau dure est-elle dangereuse pour la santé ?
La dureté n’est pas un critère de potabilité : c’est avant tout une question de confort et d’entretien des appareils.
À partir de quelle dureté faut-il un adoucisseur ?
Il n’y a pas de seuil unique. Plus l’eau est dure, plus les dépôts sont rapides : à partir d’une eau dure ou très dure (plus de 25 °f), le calcaire devient plus gênant, mais commencez par un entretien régulier avant d’investir.
Qu’est-ce que le °f ?
Le degré français est l’unité du titre hydrotimétrique : 1 °f correspond à 10 mg de carbonate de calcium par litre d’eau.