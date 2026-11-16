Dans certains départements, l’eau du robinet laisse du calcaire sur la bouilloire en quelques jours. Dans d’autres, elle est presque sans calcaire. Cette différence a un nom : la dureté de l’eau. Voici où elle est la plus forte, ce que signifient les chiffres et ce que vous pouvez faire sans dépenser une fortune.

Qu’est-ce que la dureté de l’eau ?

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), mesure la quantité de calcium et de magnésium dissous dans l’eau. Elle s’exprime en degrés français (°f). On distingue :

Dureté TH (°f) Très douce moins de 7 Douce de 7 à 15 Moyennement dure de 15 à 25 Dure de 25 à 32 Très dure 32 ou plus

La dureté est une affaire de confort et d’entretien (dépôts de calcaire, savon qui mousse moins), pas un critère de potabilité.

D’où viennent ces chiffres ?

Ils proviennent des mesures du contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS), publiées sur Hub’Eau, pour les mesures faites depuis le 1er janvier 2025. Pour chaque commune, on retient la valeur médiane des mesures. Le tableau ci-dessous donne ensuite la valeur médiane des communes de chaque département pour lesquelles une mesure existe.

Attention : une commune alimentée par plusieurs réseaux peut avoir plusieurs valeurs, et une même ville peut avoir une eau différente d’un quartier à l’autre. Pour votre adresse, le plus fiable reste le bulletin d’analyse de l’eau de votre mairie ou de votre facture.

Les départements à l’eau la plus douce et la plus dure

Les plus doux : Lozère (1,7 °f), Cantal (3,0), Puy-de-Dôme (4,2), Corse-du-Sud (4,5) et Creuse (5,2).

Les plus durs : Nord (36,0 °f), Aisne (33,2), Oise (33,0), Pas-de-Calais (32,7) et Charente-Maritime (32,2).

Sur les 96 départements de métropole du tableau, 8 ont une eau très douce, 19 douce, 32 moyennement dure, 32 dure et 5 très dure (selon la médiane).

Le tableau complet

Département TH médian (°f) Classe Ain (01) 25,1 dure Aisne (02) 33,2 très dure Allier (03) 14,1 douce Alpes-de-Haute-Provence (04) 23,9 moyennement dure Hautes-Alpes (05) 20,0 moyennement dure Alpes-Maritimes (06) 20,2 moyennement dure Ardèche (07) 5,6 très douce Ardennes (08) 28,5 dure Ariège (09) 10,6 douce Aube (10) 26,9 dure Aude (11) 21,7 moyennement dure Aveyron (12) 11,1 douce Bouches-du-Rhône (13) 23,0 moyennement dure Calvados (14) 29,1 dure Cantal (15) 3,0 très douce Charente (16) 27,7 dure Charente-Maritime (17) 32,2 très dure Cher (18) 19,8 moyennement dure Corrèze (19) 6,2 très douce Côte-d’Or (21) 28,3 dure Côtes d’Armor (22) 13,0 douce Creuse (23) 5,2 très douce Dordogne (24) 25,7 dure Doubs (25) 26,2 dure Drôme (26) 25,5 dure Eure (27) 30,7 dure Eure-et-Loir (28) 26,0 dure Finistère (29) 12,5 douce Corse-du-Sud (2A) 4,5 très douce Haute-Corse (2B) 9,9 douce Gard (30) 27,2 dure Haute-Garonne (31) 11,2 douce Gers (32) 13,0 douce Gironde (33) 17,8 moyennement dure Hérault (34) 26,1 dure Ille-et-Vilaine (35) 16,5 moyennement dure Indre (36) 25,7 dure Indre-et-Loire (37) 24,9 moyennement dure Isère (38) 24,1 moyennement dure Jura (39) 25,5 dure Landes (40) 14,6 douce Loir-et-Cher (41) 19,4 moyennement dure Loire (42) 9,5 douce Haute-Loire (43) 6,0 très douce Loire-Atlantique (44) 15,6 moyennement dure Loiret (45) 24,8 moyennement dure Lot (46) 22,6 moyennement dure Lot-et-Garonne (47) 19,9 moyennement dure Lozère (48) 1,7 très douce Maine-et-Loire (49) 16,9 moyennement dure Manche (50) 14,4 douce Marne (51) 28,6 dure Haute-Marne (52) 29,1 dure Mayenne (53) 15,6 moyennement dure Meurthe-et-Moselle (54) 26,1 dure Meuse (55) 28,2 dure Morbihan (56) 13,1 douce Moselle (57) 24,9 moyennement dure Nièvre (58) 17,4 moyennement dure Nord (59) 36,0 très dure Oise (60) 33,0 très dure Orne (61) 29,2 dure Pas-de-Calais (62) 32,7 très dure Puy-de-Dôme (63) 4,2 très douce Pyrénées-Atlantiques (64) 14,8 douce Hautes-Pyrénées (65) 12,3 douce Pyrénées-Orientales (66) 12,3 douce Bas-Rhin (67) 17,9 moyennement dure Haut-Rhin (68) 22,1 moyennement dure Rhône (69) 22,4 moyennement dure Haute-Saône (70) 17,5 moyennement dure Saône-et-Loire (71) 23,4 moyennement dure Sarthe (72) 24,6 moyennement dure Savoie (73) 18,4 moyennement dure Haute-Savoie (74) 24,5 moyennement dure Paris (75) 26,2 dure Seine-Maritime (76) 28,1 dure Seine-et-Marne (77) 28,1 dure Yvelines (78) 23,1 moyennement dure Deux-Sèvres (79) 23,4 moyennement dure Somme (80) 30,8 dure Tarn (81) 9,9 douce Tarn-et-Garonne (82) 17,8 moyennement dure Var (83) 27,5 dure Vaucluse (84) 27,6 dure Vendée (85) 16,0 moyennement dure Vienne (86) 31,0 dure Haute-Vienne (87) 9,5 douce Vosges (88) 11,7 douce Yonne (89) 28,1 dure Territoire de Belfort (90) 10,0 douce Essonne (91) 26,1 dure Hauts-de-Seine (92) 23,7 moyennement dure Seine-Saint-Denis (93) 28,4 dure Val-de-Marne (94) 25,5 dure Val d’Oise (95) 29,1 dure

Que faire si votre eau est dure ?

Avant d’acheter quoi que ce soit, commencez par les solutions frugales :

Détartrer régulièrement bouilloire, robinets et pommeau de douche. Le vinaigre blanc est le détartrant de base.

bouilloire, robinets et pommeau de douche. Le vinaigre blanc est le détartrant de base. Régler la température du chauffe-eau : le calcaire se dépose davantage quand l’eau est très chaude. Respectez les réglages recommandés par le fabricant.

: le calcaire se dépose davantage quand l’eau est très chaude. Respectez les réglages recommandés par le fabricant. Doser les produits ménagers : plus l’eau est dure, plus il faut de lessive pour le même résultat, alors lisez les consignes du fabricant, qui donnent des dosages en fonction de la dureté.

: plus l’eau est dure, plus il faut de lessive pour le même résultat, alors lisez les consignes du fabricant, qui donnent des dosages en fonction de la dureté. Faire contrôler les installations : un chauffe-eau ou des canalisations entartrés perdent en efficacité.

Si le calcaire devient un vrai problème, un adoucisseur peut être envisagé. Notre site cousin Hydro explique comment se forment les dépôts de calcaire dans les canalisations et ce qui existe pour les limiter. Précision utile : un filtre à eau par gravité ou une carafe filtrante ne sert pas, en général, à adoucir l’eau : lisez notre article sur le filtre à eau par gravité pour savoir ce qu’ils retiennent.

Pour récupérer une eau naturellement très douce, il reste aussi l’eau de pluie, pensée pour l’arrosage et les usages qui ne demandent pas d’eau potable.

Questions fréquentes

Consultez le bulletin d’analyse de l’eau de votre commune (affiché en mairie, disponible sur le site de votre distributeur ou de l’ARS), ou utilisez le tableau ci-dessus pour une première idée.

L’eau dure est-elle dangereuse pour la santé ?

La dureté n’est pas un critère de potabilité : c’est avant tout une question de confort et d’entretien des appareils.

À partir de quelle dureté faut-il un adoucisseur ?

Il n’y a pas de seuil unique. Plus l’eau est dure, plus les dépôts sont rapides : à partir d’une eau dure ou très dure (plus de 25 °f), le calcaire devient plus gênant, mais commencez par un entretien régulier avant d’investir.

Qu’est-ce que le °f ?

Le degré français est l’unité du titre hydrotimétrique : 1 °f correspond à 10 mg de carbonate de calcium par litre d’eau.