Articles invités, guest posts, guest blogging…

Postez un article invité sur HannibalFrugal !

Je vous invite à écrire des articles invités (ou guest posts, appelez-ça comme vous voulez) sur mon blog !

Partagez vos bons plans frugaux, vos astuces pour économiser de l’énergie, vos tests produits, vos billets d’humeur…

Quels avantages?

Vous vous faites connaître auprès de l’audience d’HannibalFrugal – env. 25 k pages vues par mois : une vraie audience, pas une ferme de liens SEO dédiée au netlinking

Vous pouvez placer un lien vers votre site

Publiez vos articles sur des thématiques frugales !

Quelques critères de bon sens :

Thématiques : frugalité, économies d’énergie, recyclage, développement durable, bien-être…

Au moins 800 mots

Pas de bouillie de mots : je ne prends que les beaux articles, intéressants et bien écrits, que vous auriez pu publier chez vous

Publier ici n’est pas un droit. C’est moi qui décide 🙂

Bref, contactez-moi et on arrange ça !

Dans l’attente de vous lire 🙂