Postez un article invité sur HannibalFrugal !
Je vous invite à écrire des articles invités (ou guest posts, appelez-ça comme vous voulez) sur mon blog !
Partagez vos bons plans frugaux, vos astuces pour économiser de l’énergie, vos tests produits, vos billets d’humeur…
Quels avantages?
- Vous vous faites connaître auprès de l’audience d’HannibalFrugal – env. 25 k pages vues par mois : une vraie audience, pas une ferme de liens SEO dédiée au netlinking
- Vous pouvez placer un lien vers votre site
Publiez vos articles sur des thématiques frugales !
Quelques critères de bon sens :
- Thématiques : frugalité, économies d’énergie, recyclage, développement durable, bien-être…
- Au moins 800 mots
- Pas de bouillie de mots : je ne prends que les beaux articles, intéressants et bien écrits, que vous auriez pu publier chez vous
- Publier ici n’est pas un droit. C’est moi qui décide 🙂
Bref, contactez-moi et on arrange ça !
Dans l’attente de vous lire 🙂