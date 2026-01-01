À propos de Hannibal Frugal

Hannibal Frugal est un carnet de guides concrets pour vivre mieux avec moins et tenir quand ça se complique : économies d’énergie, maison, jardin, solaire, survie et plein air, santé et bien-être, hamacs. Le site est édité par L’Alambic Créatif SARL (voir les mentions légales).

Ce que vous trouverez ici

Les articles sont classés en huit « camps » : Survie et outdoor, Solaire, Économies d’énergie, Maison, Jardin, Santé et bien-être, Hamac et Divers. Le catalogue complet est dans tous les articles, et la recherche permet de retrouver un sujet.

Chaque article porte sa date de publication et sa date de dernière mise à jour.

Les chiffres et les règles qui évoluent (aides, réglementation, prix, disponibilité des produits) sont revérifiés lors des mises à jour. Quand un produit cité n’est plus vendu, l’article l’indique.

Quand un article s’appuie sur une source (étude, texte officiel, fabricant), un lien permet de la consulter.

Une erreur, une information périmée ? Écrivez-nous : nous corrigeons.

Le site est financé par la publicité (Google AdSense, avec un bandeau de consentement) et par l’affiliation. Plusieurs articles proposent des sélections de produits avec des liens vers Amazon.fr : en tant que Partenaire Amazon, le site perçoit une petite commission sur les achats réalisés après un clic, sans surcoût pour vous. Ces liens sont signalés comme sponsorisés (attribut rel="sponsored" ).

Les sélections ne reprennent que des produits disponibles sur Amazon.fr au moment de la mise à jour. Une commission n’achète pas un avis favorable : nous indiquons les limites des produits et précisons quand nous ne les avons pas testés nous-mêmes. Vous restez libre d’acheter ailleurs.

Écrire ici

Vous souhaitez proposer un article invité ? Voir écrire ici.