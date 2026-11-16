Vous avez enfin passé vos vieux papiers au destructeur, et vous voilà avec un grand sac de confettis. Que faire du papier broyé ? Le jeter à la poubelle est la solution paresseuse, mais il y a mieux. Voici six usages, et les précautions à prendre.

Avant de commencer : de quel papier parle-t-on ?

Le papier de bureau classique, blanc ou légèrement coloré, imprimé en noir, est le plus simple à valoriser. Le papier glacé, plastifié, thermique ou souillé (gras, nourriture) n’a rien à faire dans un compost ou sur un massif : il part avec les déchets adaptés de votre commune.

1. Le mettre dans le bac de tri

Depuis le 1er janvier 2023, les papiers se trient dans le bac jaune partout en France, selon Citeo. Le papier broyé reste du papier propre. Comme les confettis sont très fins et peuvent s’envoler ou se mêler au reste, mettez-les dans un sac en papier ou une grande enveloppe fermée plutôt qu’en vrac. Les consignes pouvant varier d’une collectivité à l’autre, vérifiez le guide du tri de votre commune.

2. L’ajouter au compost

Le papier broyé fait une bonne matière « brune » (riche en carbone) pour équilibrer les déchets de cuisine, souvent trop humides. Mélangez-le en petite quantité, par poignées, avec les déchets verts, et évitez le papier glacé ou très coloré. Notre guide sur le lombricompostage explique le principe d’équilibre entre matières humides et sèches.

3. Garnir un lombricomposteur

Les vers de compost apprécient un lit de papier broyé humidifié, qui les protège et absorbe l’excès d’humidité. Lisez notre comparatif des lombricomposteurs si vous voulez vous équiper.

4. En faire un paillage

Une fine couche de papier broyé peut couvrir le sol d’un potager, mais elle doit être humidifiée pour ne pas s’envoler, et recouverte d’un paillage végétal. Notre article sur le paillage détaille les avantages et les limites des différents matériaux.

5. Caler des colis

Pour emballer un objet fragile, le papier broyé remplace avantageusement les billes de calage. C’est gratuit, léger, et il repart ensuite dans le bac de tri.

6. Le réutiliser en litière ou en fond de cage

Pour de petits animaux, un lit de papier non imprimé peut servir de litière. Évitez les papiers très encrés ou colorés, et renseignez-vous sur ce que supporte votre animal.

Ce qu’il ne faut pas faire

Le brûler dans le jardin : le brûlage à l’air libre est interdit, voir notre article sur l’incinérateur de jardin.

: le brûlage à l’air libre est interdit, voir notre article sur l’incinérateur de jardin. Le jeter en vrac dans la rue ou la nature.

Mélanger du papier confidentiel mal broyé : pour être sûr que personne ne puisse reconstituer vos documents, choisissez un niveau de broyage adapté (voir notre guide des destructeurs de documents).

Pour aller plus loin sur la destruction de documents personnels, lisez comment recycler ou détruire ses papiers personnels.

Questions fréquentes

Peut-on mettre du papier broyé dans le bac jaune ?

Oui, le papier se trie dans le bac jaune, mais mettez les confettis dans un sac en papier fermé ou une enveloppe et vérifiez le guide du tri de votre commune.

Peut-on mettre du papier broyé au compost ?

Oui, en petite quantité et mélangé aux autres déchets, de préférence avec du papier non glacé.

Que faire de papier broyé confidentiel ?

Le risque est réduit si les confettis sont fins (coupe croisée), et plus ils sont fins, plus il est difficile de reconstituer un document. Vous pouvez alors l’utiliser comme les autres papiers broyés.

Le papier broyé est-il recyclable ?

Le papier broyé reste du papier, mais ses fibres peuvent être plus courtes. D’où l’intérêt de privilégier les usages locaux (compost, paillage, calage) quand c’est possible.