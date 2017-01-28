Recycler le papier, tout le monde sait faire : il suffit de le mettre dans la bonne corbeille et de la vider dans le bac jaune. Et si on est frugal, on aime ça.

La question à laquelle je me suis confronté récemment concerne la destruction de papiers personnels.

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Comment détruire ses papiers personnels ? Les documents confidentiels et personnels, importants mais qu’il n’est plus nécessaire de conserver… Comment les détruire en toute sécurité ?

La destruction de documents est une affaire sérieuse.

Objectif : détruire les documents pour anéantir le risque de fraude

Recycler des relevés de banque, des avis d’imposition ou des documents qui affichent des informations personnelles demande des précautions particulières.

Déposer ces documents sensibles et confidentiels dans la poubelle jaune vous expose au risque d’usurpation d’identité et de fraude.

Ce risque est présent à la fois au moment où la poubelle reste dans la rue en attendant d’être ramassée, mais aussi au centre de tri : on pourrait imaginer un employé peu scrupuleux qui fourre dans sa poche les documents qui traînent en espérant tirer quelque chose des données sensibles qu’ils contiennent…

Outre la violation de votre vie privée, un fraudeur peut chercher à récupérer vos documents sensibles pour :

ouvrir un compte bancaire à votre nom et demander un crédit qu’il ne remboursera pas

ouvrir des lignes téléphoniques et ne pas payer les communications

émettre des chèques à votre nom (les banques ne vérifient que rarement les signatures)

rouler avec un véhicule du même type que le vôtre et votre permis de conduire

et toutes actions visant à acquérir des biens ou droits qui ne lui reviennent pas, ou à reporter sur vous sa responsabilité

Alors, comment jeter ses papiers de banque, ses documents concernant les impôts, la sécurité sociale, la mutuelle tout en évitant les risques d’usurpation d’identité ?

Comment les détruire correctement ?

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en matière de destruction de documents, il y a différents niveaux de sécurité. Une norme a même été créée (la norme DIN) : il ne faut pas faire n’importe quoi !

La fausse bonne solution

Frugal et économe, j’ai d’abord commencé à vouloir à tout prix recycler ce papier en effaçant les données confidentielles qui sont dessus.

Pour cela, j’ai mis tous les papiers confidentiels dans un grand seau que j’ai rempli d’eau.

J’ai ajouté également de l’eau de Javel pour décolorer le papier et détruire les colorants de l’encre.

J’enfonçais et je touillais régulièrement cette mixture. Un ou deux jours après, l’ensemble a formé une pâte qui ressemble à du papier mâché : ne restait plus qu’à égoutter cette pâte pour la mettre au recyclage. Je me disais que cet amas de bouillie était au final bien proche de la pâte à papier produite dans les centres de tri…

Eh bien je me trompais du tout au tout !

Les centres de tri n’acceptent pas les boulettes de papier mouillées ne peuvent pas être triées… car la fibre fragilisée ne peut être recyclée.

Mouiller l’ensemble dans un seau est donc une fausse solution pour détruire ses documents personnels sensibles (banque, impôts, santé, etc.)

La meilleure solution : acquérir un broyeur-destructeur de papier pour particulier

Côté entreprise, le marché du broyage et de la destruction sécurisée existe. C’est même une obligation légale pour elles. Et avec le RGPD, le sujet prend encore plus d’ampleur.

On trouve alors des broyeuses professionnelles qui peuvent prendre 10 feuilles de papier d’un coup et diviser chacune en 2000 confettis dans un déchiquetage parfait pour une confidentialité optimale. Mais un broyeur de papier professionnel n’est pas forcément adaptées à un usage particulier.

Pour les particuliers, dans un usage domestique, il est aussi possible de détruire de façon confidentielle tous les documents, papier glacé ou pas, grâce à un destructeur-broyeur de documents personnel qui permet de détruire vos papiers importants en petits morceaux.

Les destructeurs de papiers pour particuliers : comparatif et TOP3

Retrouvez l’analyse détaillée de ces modèles de destructeurs avec vidéos, comparatif technique, sur la page dédiée aux destructeurs de documents domestiques.

La solution pour ceux qui ont une cheminée : brûler ses papiers confidentiels

Si vous disposez d’une cheminée, vous avez sûrement déjà eu l’idée de brûler ces documents confidentiels, sans doute inspiré par un film d’espionnage !

L’important est d’éviter que des fragments ne s’envolent : les papiers ne sont pas un très bon combustible pour cheminée à la fois parce que des braises peuvent s’envoler, mais également parce qu’ils produisent beaucoup de cendres.

Et quand on en a une grande quantité, cela devient vite ingérable…

Et là arrive…

Le compacteur de papiers ! (aussi appelé « presse à briquette »)

Un outil simple mais efficace, qui transforme le papier (documents confidentiels à détruire mais aussi journal, prospectus… tout ce que vous recycliez !) en petites bûches de format idéal pour la cheminée. Il faut auparavant mouiller le papier pour qu’il soit malléable, puis évacuer l’eau grâce à la presse et faire sécher les bûches.

Le bonus : la fabrication des briques 4 par 4 pour ne pas perdre de temps.

L’usage est hyper simple :

On mouille le papier dans un seau ou une poubelle

On mélange

On tasse dans la presse

On presse pour évacuer l’eau

On fait sécher la briquette près d’une source de chaleur ou au soleil

Les briquettes se consument en 1h à 2h, comme une bûche normale. Concentrées de cellulose, les briques ont un pouvoir calorifique est proche de celui du bois sec d’après le fabriquant.

C’est une solution frugale, simple et sécuritaire pour recycler les papiers administratifs

Le fabriquant recommande d’éviter les papiers glacés colorés, traités chimiquement, et qui peuvent encrasser le conduit de cheminée. Mais ces papiers peuvent aller au recyclage classique car ils comportent en général peu d’informations confidentielles.

Pour la presse à briquette, il faut donc privilégier les journaux, les prospectus en papier recyclé et les documents confidentiels. Il faut éviter les prospectus colorés et le papier glacé.

Et si vous n’avez pas de cheminée ? Les briquettes se conservent entre 6 et 12 mois. Vous pouvez les apporter à quelqu’un qui a une cheminée (voilà un cadeau frugal !), ou les déposer dans les déchets ménagers. Mais bon, si vous avez lu jusqu’ici, vous avez une cheminée, non ? Sinon vous auriez déjà acheté un broyeur 🙂

Les déchiqueteuses à papier manuelles

En alternative, vous pouvez utiliser un déchiqueteur manuel, à manivelle… L’avantage : ce n’est pas cher… Mais ce n’est pas adapté à un gros volume de papiers à détruire, évidemment.

Il suffit ensuite de les mettre à la poubelle classique, avec les ordures ménagères… (si vous avez un lombricomposteur, vous pouvez aussi les intégrer dans l’apport cartonné nécessaire au bon équilibre de l’écosystème).

Pour une destruction plus élaborée ou pour de plus gros volumes, il faudra forcément un destructeur similaire à ceux que l’on trouve dans les entreprises !

Choisir un destructeur de documents : les trois critères importants

1. La capacité de broyage

La capacité désigne le nombre de feuilles que le destructeur accepte simultanément sans entrer en bourrage papier. Il ne faut pas confondre avec la capacité du réservoir, la contenance est aussi un facteur évidemment, mais le niveau de remplissage peut s’observer à l’oeil nu, il est facile de savoir quand le bac est plein, tandis que savoir le nom nombre de feuilles de papier qui évite le bourrage est moins évident.

2. Le cycle de fonctionnement du destructeur

Pour éviter la surchauffe, les destructeurs doivent refroidir après un certain nombre de documents détruits. Tous les destructeurs ne se valent pas : les modèles domestiques auront besoin de beaucoup de pauses. En général, les machines à grande capacité peuvent aussi détruire et broyer pendant longtemps avant une pause.

3. Le niveau de sécurité (la finesse du broyage)

Un destructeur particulier découpe une feuille en 36 bandelettes (coupe droite) ou 320 bandelettes (coupe croisée). C’est amplement suffisant pour dissuader quiconque de lire vos documents confidentiels, surtout si vous les passez à l’eau après et que vous les jetez aux ordures ménagères ! Pour diminuer encore le risque, séparer les documents broyés dans différentes poubelles, et portez les poubelles le jour du ramassage.

Pour aller plus en détail, j’ai consacré un article entier et complet au choix d’un destructeur broyeur de papiers personnels, avec comparatif des modèles, guide d’achat, types de coupes, niveaux de destruction, machines à déchiqueter les cartes bancaires, etc. allez le voir !

Et ensuite ? Que faire des papiers professionnels confidentiels en entreprise ?

On m’a demandé en privé quelles étaient les solutions pour la destruction de papiers en entreprise. Avec la RGPD, le sujet de la protection des données personnelles prend de l’ampleur et les entreprises sont forcées d’avoir un plan pour préserver la confidentialité des données. Ce n’est pas forcément 100% dans le thème de l’article, mais je réponds avec un bref aperçu des pratiques.

En entreprise, les solutions sont :

une formation des salariés sur les risques causés par les documents qui traînent

dans les bureaux, des destructeurs de documents adaptés à des gros volumes pour ne pas que les salariés rechignent à les utiliser

au niveau de l’entreprise, des bennes spécifiques pour le recyclage des papiers confidentiels. Le circuit ne doit pas être le même que pour les déchets communs. Les grandes entreprises sont déjà habituées à la location de benne pour leurs déchets communs en direction de la déchetterie. Pour les documents confidentiels, elles utilisent en général les services de prestataires spécialisés qui se chargent de l’enlèvement et de la destruction ultime des déchets sensibles, ou recourent à la location de benne spécifique pour les documents confidentiels, qui sera fermée à clé pendant l’entreposage et le transport jusqu’au point de destruction final. Un prestataire spécialisé, tel que Confia, peut se charger du retraitement des déchets confidentiels, qui ne peuvent rester dans une benne traditionnelle. Il peut aussi être spécialisé dans la sécurité au sens large et aussi détruire disques durs, CD, etc.

Enfin, la sécurité s’envisage aussi de façon plus générale : former les salariés aux règles de cybersécurité, aux bonnes pratiques au téléphone ou en réunion (salle neutre, ne pas emporter de documents comportant des informations confidentielles). Côté papeterie, vous pouvez vous faire un tampon confidentiel sur le site otypo.com, afin d’être totalement clair sur la nature privée de certaines informations.

Peut-on brûler ses papiers confidentiels dans le jardin ?

C’est la question que beaucoup se posent après avoir lu la section sur la cheminée : « où peut-on faire brûler des papiers ? ». Pour un particulier, pas à l’air libre.

En France, le brûlage à l’air libre des déchets des particuliers est interdit : les déchets verts sont les plus souvent cités, mais le principe vaut aussi pour les autres déchets ménagers, dont le papier. L’interdiction vise aussi les incinérateurs de jardin. L’amende le plus souvent citée est de 450 € (contravention de 3e classe), et certains textes plus récents évoquent un montant plus élevé : renseignez-vous auprès de votre mairie, qui connaît l’arrêté ou le règlement sanitaire applicable chez vous. Un voisin gêné par la fumée peut en outre engager une procédure pour trouble de voisinage (Que Choisir détaille la règle pour les feux de jardin).

L’interdiction vise le brûlage à l’air libre. Brûler quelques feuilles dans une cheminée n’est pas concerné, mais comme on l’a vu plus haut, ce n’est pas très pratique : cendres, braises qui s’envolent, et ingérable dès qu’on a un volume à traiter.

Pour détruire ses papiers sans les brûler, restent donc le broyeur-destructeur, la déchiqueteuse manuelle ou le compacteur, présentés plus haut.

Ai-je oublié une méthode pour détruire les papiers personnels ?

Si oui, j’attends vos idées en commentaire !

Questions fréquentes

Le plus sûr est de les rendre illisibles avant de les jeter : un destructeur de documents coupe les feuilles en confettis, une déchiqueteuse manuelle fait le même travail en plus lent, et un compacteur (presse à briquettes) transforme le papier en briquettes compactes. À éviter : tremper le papier dans l’eau, qui donne une pâte que les centres de tri refusent, comme je l’ai appris à mes dépens.

Où peut-on faire brûler des papiers ?

Pas à l’air libre : le brûlage des déchets des particuliers dans le jardin est interdit en France (voir plus haut, avec les réserves sur le montant de l’amende). Dans une cheminée ou un poêle, ce n’est pas du brûlage à l’air libre, mais le papier reste un mauvais combustible.

Peut-on mettre ses papiers confidentiels au recyclage ?

Oui, une fois les données rendues illisibles. Des feuilles en confettis se trient comme n’importe quel papier, alors qu’un document entier contenant votre numéro de compte ou de sécurité sociale ne devrait jamais partir tel quel dans le bac jaune.

À lire aussi : Que faire du papier broyé ? 6 usages (et ce qu’il ne faut pas en faire) · Peut-on brûler du papier dans un incinérateur de jardin ? Ce que dit la loi