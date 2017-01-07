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Connaissez-vous les Gravity Cakes, ou gâteaux suspendus ? Lisez ce qui suit, cela va vous surprendre !

La gravité est démodée. Passez à l’anti-gravité

Puisque dans tous les cas, vous passerez plus de deux heures à faire un gâteau, autant qu’il soit mémorable !

Pour un anniversaire , arrêtez avec votre gâteau au chocolat : tout le monde sait faire !

, arrêtez avec votre gâteau au chocolat : tout le monde sait faire ! Pour Halloween, le orange c’est bien, mais tentez encore plus terrifiant : un gâteau suspendu dans les airs !

Optez pour l’impressionnant gravity cake : épatez vos proches et ils se souviendront de vous jusqu’à l’année prochaine !

Un gravity cake ou gâteau suspendu en français, c’est un gâteau qui contient un élément suspendu dans l’air, comme si le temps s’était figé. Il s’agit en général d’un paquet de bonbons (M&M’s, Maltesers…) dont le contenu s’écoule sur le gâteau, mais on peut également imaginer une canette de soda, une sculpture, un cadeau !

Cela ne s’improvise pas.

Et nul besoin de s’appeler Harry Potter.

Ce livre explore toutes les possibilités de l’anti-gravité et détaille pas à pas ce qui semble impossible au premier coup d’oeil. Il explique des recettes faciles pour débuter mais aussi

Le livre de recettes Gravity Cake, pour réussir pas à pas ses gâteaux suspendus

Le livre de référence se nomme « Gravity Cakes, recettes qui défient la gravité »

Les gravity cakes classiques (le fameux sachet de bonbons…)

Les gravity muffins

Les gravity cookies

La pièce montée inversée

L’empilement de gâteaux en équilibre instable

et plein d’autre choses (la cabane dans l’arbre, la montgolfière, le bowling…)

Toutes les recettes sont spectaculaires et garantissent un excellent résultat.

C’est époustouflant.

Un extrait du livre Gravity Cakes : recettes de la Farandole de Gâteaux et du Rainbow Pinceau

C’est LE bouquin de référence en français sur les Gravity Cakes, écrit par la spécialiste du « Cake design » Sally François, auteure de nombreux ouvrages sur le même thème. Sally n’est évidemment pas une débutante, certaines recettes sont assez avancées mais le bouquin reste accessible.

Il n’y a aucune magie dans les gravity cakes.

L’effet suspendu est réalisé grâce à une paille sur laquelle on colle les friandises (avec du caramel, du chocolat fondu, etc.) puis sur laquelle on plae le sachet de bonbons, lui aussi collé de l’intérieur.

On peut utiliser une paille ou des baguettes en bois type brochettes, mais en général cela pose des problèmes. Soit la paille n’est pas assez fermement plantée dans le gâteau (surtout si sa texture est assez aérée), et alors elle risque de tomber et d’abîmer le glaçage du gâteau.

Soit elle ne tombe pas pendant la préparation mais pendant le transport.

Bref, évitez les risques.

Voici un support rigide qui va vous simplifier la vie.

Ce kit pour gravity cake est constitué d’un support (socle, comme un plan) et d’un tube incliné fermement attaché, il vous garantira une parfaite stabilité et donc une fabrication du gâteau beaucoup, beaucoup plus aisée.

Gros avantage : la paille peut se fixer sur le support à 5 endroits différents.

Cette vidéo vous montrera ce que vous pouvez faire avec ce kit :

Certes, c’est moins frugal que d’utiliser une paille. C’est surtout moins de gâchis et de ratages !

Le kit contient :

Un support de 25 cm (mais vous pouvez réaliser des gâteaux plus larges, le socle sert à la stabilité et ne limite pas la taille)

Deux tiges rigides

Un élément d’angle

Les jointures

Cela n’a pas l’air très impressionnant dit comme cela, mais c’est l’accessoire idéal pour réaliser des gâteaux-cascades ou anti-gravité, le type d’accessoire utilisé par les professionnels du Gravity Cake pour faire tenir leur pièce !

Ces deux Gravity Cakes ont été créés grâce à ce kit :

Gravity Cake « Truffe »

Gravity Cake « Renversant »

L’avantage de ce kit à Gravity Cake, c’est qu’il est modulable. Vous pouvez modifier :

L’emplacement de la tige dans le socle (permettant de positionner la cascade au centre ou sur le bord)

La hauteur de la tige principale (verticale)

L’angle d’inclinaison du coude

La longueur du deuxième élément (celui qui portera l’élément flottant)

Les possibilités sont infinies ! Tous les éléments sont bien sûr réutilisables et passent au lave-vaisselle.

Achetez le Kit Anti-Gravité Pour Créer un Effet Verseur ou Cascade Sur Gâteau :

3 supports à Gravity Cake les plus vendus

A vous de jouer, votre premier Gravity Cake vous attend !

Les Gravity Cakes, ces gâteaux suspendus qui défient la gravité ne sont pas encore très connus… C’est le moment idéal pour peaufiner votre technique avant que la mode ne se répande et que le matériel soit en rupture !