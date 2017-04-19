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Peut-être que, cet été vous allez passer une nuit dans un hamac, voire plusieurs nuits ou toutes vos vacances !

Si vous avez déjà fait la sieste dans un hamac et vous vous êtes réveillé avec un torticolis ou un mal de dos, rassurez-vous : dormir dans un hamac peut-être extrêmement confortable pourvu qu’on s’y prenne correctement.

Des millions de personnes dans le monde dorment dans un hamac chaque soir.

Voici 5 astuces pour bien dormir en hamac !

1 : Choisissez le bon hamac

Il est impossible de dormir sur un hamac à barres. Ils sont faits pour se casser la figure ! Pour dormir dans un hamac confortablement, le premier conseil est donc de choisir un hamac en toile ou en filet. La toile est plutôt adaptée aux contrées tempérées, tandis que le filet est fait pour les tropiques tropical. Si vous avez un hamac de jardin ou d’intérieur, restez-en à la toile. Retrouvez mes conseils sur « Comment choisir un hamac » pour en savoir plus.

2 : Attachez-le correctement

Cela paraît bête à dire mais la dernière des choses que vous voulez, c’est de tomber par terre en pleine nuit. Et pour cela, l’astuce est de le serrer un peu lâche. Ne craignez rien s’il a une position relâchée, un hamac c’est cool. Avec vous dedans, il doit ressembler à une banane, ou à un sourire ! Et si votre hamac est vendu avec un support, vous aurez plus de facilité que si vous devez chercher un arbre !

3 : Trouvez le bon angle

Deux méthodes : la première consiste à s’intégrer dans le hamac et à le laisser se refermer autour de soi, donnant la sensation d’un cocon. La deuxième consiste à se positionner légèrement en diagonale, pour occuper davantage d’espace. Là, c’est une question de choix personnel, il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse.

4 : Amenez vos goodies !

Je ne parle pas que du téléphone. Oreiller, couverture, chaussettes en laine… Loin du sol, sans l’épaisseur d’un matelas il fait vite froid dans un hamac. Froid ou frais, cela dépend bien sûr de l’environnement et de votre sensibilité personnelle, mais mieux vaut prévenir que guérir : prenez une couverture assez grande pour pouvoir vous enrouler dedans. Voire une couverture lestée pour encore plus de sensation d’enveloppement !

5. N’ayez pas peur de vous bercer

Se balancer a des effets bénéfiques pour trouver le sommeil. Et surtout, vous dormez dans un hamac, vous avez le droit de rendre jaloux les gens autour de vous ! Alors profitez-en pour vous balancer un peu…