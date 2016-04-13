Pourquoi dormir quotidiennement dans un hamac ?

J’ai beau m’appeler Hannibal, frugal et spartiate, j’attache quand même de l’importance à l’endroit où je dors.

Faire une sieste dans un hamac, avec plaisir, mais… dormir tous les jours dans un hamac, est-ce raisonnable ?

Un hamac comme couchage quotidien, est-ce dangereux pour la santé ? Pour le dos ?

Doit-on remplacer son lit par un hamac pour mieux dormir ?

Gustave Courbet, le rêve (le hamac)

Le hamac est meilleur pour le sommeil et la santé

Raison #1 : un hamac, ça berce

Et se faire bercer avant de s’endormir, c’est bon pour la qualité du sommeil !

Se faire bercer améliore réduit la durée d’endormissement et permet d’arriver plus rapidement et de passer plus longtemps dans les phases N2 (sommeil léger) et N3 (sommeil profond). Ce n’est pas moi qui le dis, c’est une étude du département de Neurosciences de l’Université de Genève :

Rocking synchronizes brain waves during a short nap, Bayer, Laurence et al.,Current Biology , Volume 21 , Issue 12 , R461 – R462.

C’est clair, non ? Je ne vous rappelle pas non plus le lien entre la qualité du sommeil et les capacités de mémorisation… Dormir dans un hamac rend intelligent, c’est scientifiquement prouvé.

Raison #2 : un hamac, c’est moins de maux de dos

Eh bien, le hamac est meilleur pour le dos qu’un matelas ! Le maintien est porté par tout le corps. Le cou est aussi mieux positionné qu’avec un oreiller sur une surface plane : le hamac est en trois dimensions, on a davantage de choix dans les positions qu’avec un lit en deux dimensions.

Raison #3 : un hamac, c’est moins de transpiration

C’est un effet logique de l’aération : il laisse passer l’air et évite donc une transpiration excessive. C’est un peu la face été de votre matelas (que vous avez encore oublié de retourner, je parie ?) mais en réellement efficace.

En hiver ? Eh bien, une couverture et on en parle plus. Le hamac remplace le matelas, pas le linge de lit. On peut donc dormir à l’année dans un hamac.

Raison #4 : un hamac, c’est mois d’acariens et d’allergies

Un hamac, c’est aussi moins d’allergies, puisqu’on ne dort pas en plein sur un élevage d’acariens qui festoyent de nos peaux mortes et se reproduisent dans l’atmosphère chaude et humide créée par notre corps.

Le hamac est un lit frugal

Un lit prend de la place. On le voit bien lorsqu’on déménage, c’est l’un des objets les plus problématiques. Quand on y réfléchit, c’est ridicule. Toute cette industrie du lit, du matelas (probablement importé de Sqornshellous Zeta – si vous comprenez cette référence, faites-moi signe en commentaire 😀 ), alors qu’il suffit de s’accrocher en hauteur pour s’isoler du sol…

En plus de ça, qui dit lit dit draps, et vos draps ne sèchent pas tout seuls : le séchoir prend de la place et rajoute de l’humidité dans la maison (si vous avez un sèche linge, ce n’est pas très frugal !).

Bref, un hamac vous fera gagner de la place. Un hamac, c’est un lit frugal.

Pourquoi c’est frugal ?

En investissant dans un hamac, on économise donc :

le matelas et le sommier

du linge de lit (prévoyez quand même une couverture/une couette et un oreiller)

de l’espace, et vu le prix du mètre carré, ça peut vite monter… Imaginez que votre lit paye un loyer sur la surface qu’il occupe, vous aurez une idée de ce qu’il vous coûte.

des frais récurrents : lessive des draps, changement de matelas et de sommier…

C’est donc un parfait investissement frugal, qui économise (ou rapporte, selon le point de vue) plusieurs fois son prix chaque année.

Votre hamac vous fera gagner du temps, de l’argent, du sommeil, de la santé…

Le hamac dans la culture occidentale

Chez nous le hamac, c’est quoi ? Synonyme de vacances, de sieste au soleil, de trek en Amazonie, ou de marin qui dort dans la cale du navire.

Il faut reconnaître que c’est assez difficile de se trimbaler avec un matelas gonflable (et un matelas tout court aussi, a fortiori) sur une plage ou dans un bateau : le hamac est dans la culture occidentale uniquement un lit d’appoint lorsque l’on veut s’isoler du sol.

Pourtant, des dizaines de millions de personnes quotidiennement dans un hamac et ce n’est pas forcément faute de mieux…

La réécriture de l’histoire américaine dit que le hamac a été inventé par les Mayas et importé par Christophe Colomb. Des gravures relatent de façon « poétique » cette rencontre :

Gravure ancienne représentant Christophe Colomb face à une indigène nue sur un hamac

Rien ne vous choque dans cette gravure ? A part l’indigène à poil, le chien-fourmillier et les bateaux qui ont la taille d’une maquette, rien à redire niveau hamac ?

Bon, à la fin de l’article, lorsque vous serez devenu expert en hamacologie, vous comprendrez.

Arrivé à ce stade, la crainte que vous avez sans doute, c’est de savoir comment bien monter sur le hamac, et comment passer la nuit entière dessus sans tomber.

Car il faut avouer que c’est casse-gueule, non ?

Le hamac serait-il en réalité un piège, malgré ses bénéfices indéniables pour la santé, la frugalité ?

La vraie raison pour laquelle certains hamacs sont dangereux

Si vous avez lu les commentaires Youtube (mauvaise habitude en général), vous savez déjà pourquoi.

Comme le fait remarquer Kristin, les modèles européens et américains sont fréquemment en forme de raquette de tennis : un gros filet écarté par deux barres de fois.

Les hamacs à barre, cette abomination

Dans le monde occidental, les hamacs sont souvent les moins pratiques et les moins confortables : les hamacs à barres. Mais ce sont les plus esthétiques au goût de certains…

Le problème, c’est que la nuit vous bougerez, au moins un peu (moins avec un hamac qu’avec un lit, d’ailleurs). Et vous aimeriez éviter que hamac se retourne et vous projette contre le sol.

Or, c’est exactement ainsi que fonctionnent les hamacs à barre, puisque le centre de gravité est maintenu artificiellement haut : la tension l’empêche de descendre et le maintient au niveau des barres.

Conclusion : vous avez peur de tomber, vous devez faire des acrobaties pour maintenir votre centre de gravité au milieu du hamac et vous dormez mal.

Maintenant, permettez que je vous remette la gravure de Christophe Colomb et cette fois, je parie que vous verrez ce qui cloche :

Oui, c’est un hamac à barre… Le dessinateur était sans doute un peu dérangé.

Choisir son hamac pour ne pas tomber

Un hamac duquel on ne tombe pas, ça ressemble à ça :

(Crédits photo : http://galeria.index.hu/kulfold/2014/09/16/nemzetkozi\_highline-talalkozo\_a\_dolomitokban/6, à l’occasion du Festival Highline dans les Dolomites)

Si vous avez le vertige, vous pouvez vous inspirer de l’expérience de The Beauty and the Geek qui indique clairement :

de préférence de type brésilien (c’est à dire sans barre en bois qui le maintient ouvert, même si c’est plus joli)

Un hamac brésilien est LE hamac à utiliser pour ne pas tomber lorsque vous dormez. C’est celui de la peinture d’illustration de cet article et c’est celui qui permet d’être suspendu à 800 mètres au-dessus du vide sans avoir peur de tomber.

Le secret : l’attacher correctement pour être confortable

Outre le choix du hamac, le niveau de confort dépend de la tension avec laquelle il est attaché.

Un hamac trop serré, trop raide, créera un cocon serré avec des murs de part et d’autre, ce qui peut donner un sentiment de claustrophobie. L’autre inconvénient, plus physique celui-là, c’est que cela contraint à s’aligner strictement avec l’axe du hamac, empêchant la position diagonale. Enfin, attacher serré fait porter une pression trop élevée aux supports, avec un risque de casse ou d’accident plus élevé.

Un hamac bien attaché doit être assez lâche pour permettre d’adopter des positions diagonales. Relax, quoi.

Choisir la matière de son hamac : 3 matières

Puisque nous avons écarté les hamacs à barre, reste à choisir la matière du hamac !

#1 : Le hamac en filet, dit « mexicain »

Si le filet vous évoque des rudes cordages qui vous font mener la rude vie d’un matelot du XVe siècle, vous vous trompez.

Les hamacs en filet tissé, originaires du Mexique, sont un peu plus confortables que ceux en toile car leurs mailles extensibles épousent les formes du corps.

En revanche, leurs mailles très serrées peuvent coincer des boutons de vêtement. Ce sont les mieux adaptés pour évacuer la chaleur, et c’est pour cela qu’on les trouve dans les régions les plus chaudes de l’Amérique du Sud.

Un exemple de hamac mexicain :

#2 : Le hamac en toile, dit « brésilien » (ou colombien, maya…)

Ils s’agit plutôt d’une toile en coton tendue. On les trouve au Brésil et en Colombie. Ils sont moins respirants mais peuvent être très colorés et agrémentés de franges et de décorations. On les lave à la main pour éviter d’emmêler toutes les franges !

Un exemple de hamac brésilien :

#3 : Le hamac en toile de parachute

Ils sont en matières « techniques ». Légers, facilement transportables, c’est ce qu’il vous fait pour le camping ou le bivouac. Certains ont une moustiquaire intégrée ou permettent de placer un « tarp » dessus. D’autres sont imprégnés de répulsif.

Un exemple de hamac en toile de parachute :

Les occasions idéales pour s’y mettre pour de bon

Vous êtes convaincu, vous souhaitez installer un hamac dans votre chambre pour y dormir chaque soit… Il y a quelques occasions idéales pour cela :

vous emménagez et devez meubler votre appartement. C’est l’occasion rêvée d’acheter un hamac à la place d’un lit… au moins pour tester. Car choisir un matelas c’est aussi une belle galère 🙂

vous donnez en location un appartement sur Airbnb. Installer un hamac, c’est l’occasion de donner du cachet à votre location et de vous démarquer ! Vous pouvez l’installer en couchage d’appoint ou en lit principal, je suis sûr que vos hôtes testeront et laisseront un commentaire à propos du hamac

vous souhaitez prendre de bonnes habitudes avant la prochaine canicule car vous êtes persuadé que le hamac sera le lit du XXIe siècle.

Commencez par définir :

l’usage (jardin, voyage, camping, maison, remplacer son lit par un hamac, hamac pour la sieste dans la chambre d’amis…)

le type de hamac (filet, toile, tissu technique)

le style que vous cherchez (artisanal maya, moderne…)

la taille (simple, double, famille ou enfant)

En achetant en ligne, vous avez trois avantages par rapport à un magasin physique :

Frais de port en général gratuits

Grand choix de modèles

Remboursement possible dans les 30 jours si vous n’êtes pas satisfait

Certes, vous n’avez pas la possibilité de tester en magasin. Mais vous avez énormément de choix en ligne.

Parce qu’entre l’industriel made in China ou tissé à la main au Brésil il y a un gouffre.

En partant de là, vous pouvez ensuite lire mon guide « Comment choisir son hamac » pour faire votre choix.

Quant à moi, je fais faire une petite sieste 😀

Pour essayer, il existe des hamacs à petit prix, avec ou sans pied. Voici quelques modèles en stock :

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