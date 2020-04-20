[no_toc]

L’interdiction de la vaisselle en plastique (assiettes, pailles, couverts…) : enfin !

La fin des pailles en plastique

Depuis le 1er janvier 2020 en Europe, est interdite la mise à disposition de «gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Par dérogation, un décret permet un délai de 6 mois pour écouler les stocks, ainsi qu’une délai de grâce pour les produits contenant plus de 50% de matériaux biosourcés, allant jusqu’au 3 juillet 2021.

Mais aucune raison d’attendre, il est plus que jamais le bon moment pour passer au durable. Pour ce qui est des boissons, l’idéal est bien sûr de se passer de paille. Mais ce n’est parfois pas possible pour certaines personnes. En outre, il n’est pas obligatoire d’abandonner le côté festif et relax de la paille pour respecter l’environnement. Parfois même, une paille écolo donne un bien meilleur aspect à un cocktail qu’une paille en plastique ou qu’une paille en métal !

Je vous présente deux types de pailles : les pailles en paille (légères mais à usage unique) et les pailles en bambou (réutilisables, de diamètre variable). Les deux sont facilement biodégradables, zéro déchet et zéro plastique bien sûr !

Les pailles en « paille naturelle », rien de neuf !

Dès l’Antiquité, on utilisait des pailles… en paille évidemment ! Au siècle dernier, nos grand-parents utilisaient aussi des pailles en paille naturelle de blé, de seigle ou de riz.

Et elles reviennent aujourd’hui en force, poussées par les impératifs environnementaux. Nous ne devrions plus voir de pailles en plastique qui finissent dans les océans ou les rivières, souvent absorbées par des animaux marins et impossibles à biodégrader, ce qui les condamne donc à une mort lente et douloureuse.

Les pailles en pailles risque donc d’être la stars des boissons chaudes ou froides dans les années à venir

5 raisons d’aimer les pailles en « paille » naturelle

Elles sont biodégradables et composables

Elles sont 100% zéro déchet

Elles sont idéales pour affirmer un caractère écolo lors d’une soirée, un festival ou pour un débit de boissons

Elles sont fines et agréables en bouche

Elles sont saines pour la santé (pas de bisphénol ou autres).

Vous l’aurez compris, qu’elles soient en paille de blé ou en bambou, l’avenir de la paille passe le végétal !

8 avantages des pailles en bambou réutilisables

La particularité des pailles en bambou réside dans leur réutilisation multiple. Elles sont, en effet, lavables et réutilisables des centaines voire même des milliers de fois. Un passage à l’eau ou au lave-vaisselle associé à un séchage à l’air libre suffira à la faire durer dans le temps, avec un éventuellement un coup de goupillon de nettoyage pourra déloger d’éventuels aliments coincés à l’intérieur.

En fin de vie, vous pouvez la composer en terre, dans un pot de fleurs, ou dans un bac à compost ou un lombricomposteur.

8 raisons d’adorer boire dans une paille en bambou

Les pailles en bambou sont naturelles

Les pailles en bambou sont lavables facilement et réutilisables des centaines de fois

Les pailles en bambou sont 100% biodégradables et compostables

Les pailles en bambou sont garanties zéro déchet et sans impact négatif sur l’environnement (le bambou pousse vite)

Les pailles en bambou offrent un look idéal et naturel pour mettre en valeur un mojito

Les pailles en bambou existent en plusieurs longueurs selon l’usage que vous en ferez

Les pailles en bambou proposent différents diamètres selon que vous consommerez une boisson, un smoothie, un milkshake ou une soupe de type gaspacho

Les pailles en bambou peuvent être gravées ou personnalisées à votre image : mariage, professionnel de la restauration, festivalier… cela peut vous intéresser

La rigidité d’une paille en bambou la rendra idéale pour savourer et donner un look incomparable à tous vos cocktails de l’été et plus particulièrement à vos mojitos. Les pailles en bambou existent en plusieurs tailles (longueur et diamètre) selon l’usage que vous lui en donnerez.

Où acheter des pailles en bambou

Ultra fines (mojito, soda…)

Gros diamètre (pour smoothies, milk shakes…)

En lot de 100 (pour les professionnels, vos clients pourront les garder)