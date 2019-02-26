Une couverture lourde pour mieux dormir

Vous êtes-vous déjà endormi instantanément, sans aucune difficulté, parce que vous aviez un animal posé sur votre couverture ?

Aimez-vous la sensation d’être bien emmitouflé pour dormir ? Est-ce qu’un poids posé sur vous vous aide à vous endormir presque sur commande et à passer une bonne nuit de sommeil ?

Vous êtes sujets aux troubles du sommeil ?

Vous avez du mal à trouver le sommeil ? Des insomnies ? Des réveils nocturnes ? Le manque de sommeil vous force à faire une sieste pendant la journée ? Cette sensation de somnolence permanente vous pèse ?

Bien dormir est important pour le moral et la santé. Avoir des cycles du sommeil réguliers est un confort rare, mais accessible grâce à ce qui suit…

Oubliez les somnifères, tisanes, camomille et valériane : passez à la couverture lestée !

Anti-stress et anti-insomnies, ces plaids lourds à poser sur la couette, ou couvertures lestées à utiliser en remplacement, vous aideront à retrouver un bon sommeil. Les couvertures lestées ont un effet positif sur la qualité du sommeil. Aller se coucher sera un vrai plaisir car vous aurez l’assurance d’un sommeil profond, un sommeil réparateur. Votre chambre à coucher sera à nouveau un havre de repos !

Pour mémoire le sommeil passe par plusieurs phases :

L’endormissement Le sommeil lent, qui comprend le sommeil lent léger puis le sommeil lent profond Le sommeil paradoxal Le réveil

Les meilleures couvertures pondérées du moment pour bien dormir

En général, on choisit une couverture dont le poids représente environ 10 % du poids du corps.

Les couvertures lestées sont des couvertures alourdies par des milliers de petites billes équitablement réparties dans la couverture. Elles peuvent s’utiliser en couverture principale, ou en appoint, uniquement sur les jambes ou sur le haut du corps par exemple. On en trouve pour adulte et pour enfant : suivez le guide !

Plus lourde qu’une couette, la couverture lestée donne l’impression d’être dans un cocon et vous apaise avec une légère pression sur tout le corps, comme un câlin.

Avez-vous déjà ressenti le confort d’un animal posé sur vos jambes lorsque vous vous endormissiez ? La couverture alourdie donne la même sensation. Mais comme on va le voir, ce n’est pas qu’une histoire de cocooning et de hygge.

La pression stimule la production d’ocytocine, l’hormone du bonheur

Cette stimulation des sens proprioceptifs a des conséquences sur le taux d’hormone : elle stimule la libération d’ocytocine, ce qui diminue la pression artérielle, abaisse le rythme cardiaque, réduit le stress, nous détend et ouvre la porte à un endormissement plus rapide et évite les insomnies.

Inutile de rappeler l’importance du sommeil dans l’humeur, la santé, le système immunitaire et la productivité au quotidien.

En outre, les couvertures lestées peuvent aussi inciter le corps à libérer de la sérotonine, qui diminue le stress et évite de gamberger inutilement dans la tête. Idéal pour les personnes ayant du mal à s’endormir, car dans le noir, la sérotonine est traitée par la glande pinéale pour être converti en mélatonine, l’hormone du sommeil. Elle permet d’accéder plus rapidement au sommeil paradoxal et pour un même nombre d’heures de sommeil, rend ce dernier de meilleure qualité.

Les utilisateurs de couvertures lestées remarquent que, puisque leur corps ne pouvait pas bouger autant qu’avant, leurs pensées ne partaient pas autant « dans tous les sens », et ils avaient davantage de facilité à faire le clair dans leur tête pour s’endormir.

Ils ne se réveillaient plus au milieu de la nuit et ressentaient une meilleure qualité de sommeil au matin. Certains parlent même de couverture magique tant ils sont conquis par leur nuit de sommeil !

La couverture lestée : aussi pour les personnes hyperactives, autistes ou atteintes de démences

Les couvertures lestées sont aussi utiles pour les personnes, enfants comme adultes, autistes ou porteuses de symptômes autistiques hyperactifs, ou ayant des troubles de la modulation sensorielle.

Si votre enfant aime particulièrement être entouré de coussins, aime porter des choses lourdes, dort avec sa grosse couette lourde même en été, c’est qu’il recherche une impression que peut lui apporter une couverture lestée, ou couverture proprioceptive.

La couverture lestée fait partie de ce que l’on nomme les « stim toys », les objets qui jouent sur la stimulation, en général du toucher.

Mais les couvertures alourdies peuvent aussi profiter aux personnes plus âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démence.

Posées sur les genoux ou sur les épaules, les couvertures lestées peuvent aider à se concentrer, et permettre une meilleure attention lors des devoirs scolaires ou des conversations, uniquement grâce à leur poids et à la force de la gravité.

Une étude publiée dans le American Journal of Occupational Therapy (https:// ajot.aota.org/Article.aspx?articleid=1864920 ) a examiné l’efficacité des vestes lestées pour améliorer l’attention, le contrôle des impulsions et la concentration sur les tâches des enfants atteints de troubles de l’hyperactivité (ADHD).

La conclusion est que le port d’une veste lestée contribue à améliorer l’attention et certains problèmes comportementaux des enfants. En revanche, les vestes lestées n’ont pas apporté d’apport significatif quant aux contrôle des impulsions et aux vocalisations spontanées.

Couvertures lestées : l’avis de la science et de la médecine

Une autre étude intéressante a été publiée dans “Journal of the Formosan Medical Association” en 2016 (https:// www .sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664616301735 ).

Elle visait à mesurer les effets d’une légère pression appliquée sur tout le corps pendant l’extraction d’une dent de sagesse, considérée comme une des procédures de chirurgie dentaire les plus stressantes pour le patient.

Les patients qui portaient une couverture lestée pendant leur intervention ont montré une activité plus forte dans les zones du cerveau habituellement activées pendant les périodes de faible stress.

La douce pression du poids et de la gravité maintient un bon équilibre sympathovagal, dont le déséquilibre entraîne les malaise vagaux.

En conclusion de cette étude, la couverture lestée a donc un effet positif sur les niveaux de calme en situation stressante : c’est une sorte de « couette anti-stress » !

Pour finir de vous convaincre, lisez les avis ! Parcourez les commentaires. Vous pourrez juger par vous-même de l’efficacité de ces couvertures.

Avant d’acheter une couverture lestée, ou couverture pondérée, voici ce qu’il faut savoir :

Le poids est un facteur important (évidemment !). On trouve des couvertures alourdies allant de 2 kg à 15 kg, mais la plupart font entre 6 et 8 kg. Les experts recommandent une couverture lourde d’environ 7 à 13 % du poids de l’utilisateur. Si vous pesez 70 kg, visez une couverture pesante de 7 kg.

Les lests doivent être équitablement répartis sur la surface. Les lests sont enfermées dans des petites poches. Plus elles sont petites et nombreuses, plus la couette lestée sera confortable.

La composition des couvertures lestées est variable. Le textile a son importance : il doit être aéré pour ne pas créer de sensation d’étouffement

Certaines couvertures lestées sont lavables : déhoussables, elles passent en machine. Pour d’autres, il faut ajouter une housse de couette.

Les couvertures lestées sont déconseillées en cas d’apnée du sommeil : tout ce qui est placé sur votre corps peut encore plus gêner votre respiration pendant la nuit.

Mais si vous êtes sujet au stress, si se coucher tôt est un calvaire et si vous souhaitez arrêter de gamberger des heures entre 22h et 1h du matin, la couverture lestée pourrait vous aider à faire une croix sur les nuits blanches et recaler votre horloge biologique avec un cycle de sommeil plus régulier.

La couverture lestée sera aussi utile pour les personnes ayant les jambes lourdes en dormant et qui gigotent avant de dormir.

Les meilleures couvertures lestées

Voici des suggestions et conseils pour choisir une couverture lestée, sensorielle qui stimule le système proprioceptif, principalement à destination des personnes ayant des troubles du sommeil, du stress, de l’anxiété et des insomnies.

Mes choix sont fondées sur les expériences des clients, des avis sur les produits et une analyse aussi exhaustive que possible du marché des couvertures lestées.

Comme c’est un produit de niche, on ne trouve difficilement en magasin physique (même s’il paraît que l’on trouve les couvertures lestées chez Gifi). C’est typiquement un produit qu’il est plus intéressant d’acheter sur internet.

Les marques communes de couvertures pondérées sont : les couvertures Gravité, Plaid Eclipse, Serenity, Daverose, Anjee, CuddleBug, Calming Comfort, Jogvelo…

Des couvertures lestées en vente directe

SisterCatBlankets

Pour du fait main et Made in France, direction la boutique de SisterCatBlankets. Léonore confectionne des couvertures lestées à la main, et accepte les commandes personnalisées. Elle-même personne autiste, elle échangera volontiers avec vous par mail sur les couvertures et leurs effets.

SisterCatBlankets

Vous pouvez aussi aller voir Sensory Owl sur Etsy. C’est une bonne adresse pour du fait main, et il y a des motifs colorés que les enfants pourraient apprécier. Les couvertures sont cousues à la main et à un prix abordable. Elles sont soit remplies de perles de verre (le standard), soit, et c’est plus rare, de petites pierres. C’est une affaire de préférences personnelles : la texture un peu plus granuleuse peut être appréciée si vous recherchez la stimulation proprioceptive.

Wake Up Serenity

Nouvelle venue sur le marché, cette marque française s’est développée grâce au financement participatif sous le nom de « Couverture Magique ». À sa tête, Nicolas, qui, après son burn-out (épuisement professionnel), cherchait une alternative naturelle aux anti-dépresseurs et a trouvé l’apaisement grâce à une couverture lestée canadienne.

Après avoir constaté l’efficacité de la couverture lestée pour lutter contre le stress, provoquer une relaxation et relancer la machine à sérotonine, il a souhaité partager son expérience en concevant sa gamme de couvertures lestées pour le marché français. Vous pouvez retrouver Morphée dans ses couvertures Made In France, en vente sur le site Wake Up Serenity .

Les couvertures lestées sur Amazon

Si vous préférez acheter sur Amazon, voici une sélection qui vous offrira la possibilité simple de retourner un article qui ne vous conviendrait pas et les frais de port gratuits… car les frais de port pour un article de 7 kg, ça peut vite grimper. Les prix sont évidemment moins chers que du fait main made in France, en échange d’une qualité parfois inégale. Soyez vigilants.

Ma sélection de couvertures lestées pas cher pour adulte

Une couverture lestée en été ?

Il est légitime de se demander si une couverture lestée ne tiendra pas trop chaud en été. Personne n’aime se réveiller parce qu’il a trop chaud, et il est parfois difficile de rafraîchir une pièce en été.

La bonne nouvelle, c’est que certains modèles sont justement conçus dans le but de rester frais l’été : en tissu respirant, anti-humidité, elles peuvent êtes utilisées en toutes saisons et ne font pas transpirer.

Ma sélection de couvertures lestées enfant

Attention : précautions à prendre lorsque les enfants utilisent des objets lestés !

Les enfants les plus jeunes ne doivent pas utiliser une couverture lestée pour une longue périodes, et il est conseillé de leur retirer la couverture une fois qu’ils se sont endormis. En outre, les couvertures lestées ne sont pas adaptées à des enfants qui présentent des problèmes respiratoires, cardiaques, circulatoires, ou souffrant d’épilepsie ou de problèmes cutanés.

Ils doivent pouvoir quitter eux-mêmes leur couverture : c’est un critère très important s’ils ont des difficultés motrices ou des faiblesses musculaires, il y a déjà eu des accidents avec de jeunes enfants. C’est vraiment important !

Les couvertures-lestées enfant se distinguent par une taille plus petite (lit une place), un poids plus léger et des parfois motifs type dinosaure, ou queue de sirène qui ont toujours un bon succès 🙂

En conclusion sur les couvertures lestées

Cette gamme d’objets lestés est méconnue du grand public, mais couramment utilisée par les personnes ayant des troubles proprioceptifs. Ils sont tout aussi efficaces pour les troubles du sommeil et lutter contre les insomnies. Aller au lit deviendra un plaisir, et le réveil sera un plaisir tant vous serez apaisé.

Pas certain(e) de vouloir une couverture lestée ? Comment savoir si c’est fait pour vous ?

Pour en tester les effets avant d’acheter, vous pouvez essayer de dormir avec un plaid lourd au-dessus de votre couette ou de votre couverture. C’est sans doute plus chaud qu’une couverture lestée, mais cela vous donnera une idée des sensations obtenues.

Les couvertures lestées sont assez chères, alors soyez à l’affût des promos et vous trouverez peut-être une couverture lestée pas chère qui correspond à vos besoins ! Vous méritez de passer une bonne nuit !