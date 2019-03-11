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Fini l’arbre à chat, place au hamac de radiateur !

Jusqu’à présent, j’ai beaucoup parlé des hamacs pour humains mais j’ai négligé les chats : c’est l’heure de réparer ceci.

Les chats adorent observer et être en hauteur. Sur une fenêtre, sur un arbre à chat, sur un radiateur ou contre le mur, les hamacs de chat peuvent se mettre partout.

Ils forment un petit balcon qui permet à votre chat de vous observer et de vous prendre de haut.

De 15 à 150 euros, parcourez cette liste et devenez (encore plus) jaloux votre chat !

1. Le hamac de dessous de chaise pour chat, qui vous fera sourire dès que vous sentirez quelque chose de lourd sous la chaise

Ce hamac qui se fixe sur les 4 pieds d’une chaise semble avoir été fabriqué en suivant les directives d’un chat !

Il crée un endroit protégé d’où le chat peut observer en toute quiétude.

Démo en vidéo… Le déballage est le premier cadeau pour le chat !

➡️ Hamac pour dessous de chaise fait main à découvrir chez Etsy

2. Le hamac de fenêtre pour chat, qui permettra à votre chat de vous voir rentrer du travail et de préparer vos chaussons

Les chats adorent observer et être en hauteur.

Ce hamac pour chat va permettre à votre chat de paresser le soleil tout en observant les allées et venues des passants, car il n’a vraiment que ça à faire de ses journées.

Ce perchoir est idéal si votre chat veut toujours aller sur le rebord de fenêtre et vous avez peur qu’il tombe.

Et les ventouses ? Ne craignez rien, elles sont solides. Elles peuvent supporter 15 kilos. Votre chat peut sauter dans ce hamac et repartir aussitôt, cela ne les décollera pas de la vitre (et ça lui fera de l’exercice!). Il peut même mordiller les câbles et jouer avec les ventouses, elles sont étudiées pour.

Sur certaines photos, on voit 5 chats dessus. C’est solide.

Bref, votre matou pourra s’adonner à sa passion favorite : sans risquer de tomber. La belle vie quand même.

➡️ Hamac pour fenêtre chez Amazon

3. Le hamac de radiateur pour chat, parce que rien n’est trop confortable

A l’école, vous étiez peut-être du genre à roupiller au dernier rang à côté du radiateur… mais ça c’était avant, car maintenant vous cliquez sur Excel comme une grande personne.

Votre chat, lui, peut s’adonner à cette activité relaxante sans honte grâce à ce hamac de radiateur. Car le chat est un animal plutôt frileux, qui aime que ses pattes ne soient pas en contact avec le carrelage.

Je vous propose donc ce hamac-panier suspendu à un radiateur pour que votre chat puisse faire la sieste au chaud, mais sans se brûler !

Double cadeau : d’après les nombreux commentaires (que je vous laisse consulter) le carton d’emballage est très apprécié.

NB : les crochets en métal s’accrochent derrière les radiateurs de moins de 8 cm d’épaisseur. Sortez votre mètre et si c’est bon, cliquez !

Mise à jour du 19 novembre 2026 : ce hamac Zolux n’est plus en stock sur Amazon.fr. Voici des hamacs de radiateur comparables, disponibles aujourd’hui (vérifiez l’épaisseur du radiateur indiquée sur la fiche) :

4. Le hamac de radiateur pour chat – version fluffy, pour faire la sieste encore plus cosy

Le chat est au théâtre, et vous êtes le spectacle. Mais plutôt qu’un strapontin, il veut un balcon confortable.

Voici un couchage bien moelleux à fixer au radiateur qui donne envie de se blottir dedans, tant il a l’air confortable au chaud. Vous pouvez aussi l’utilisez sur une balustrade dans le jardin, comme une jardinière !

Contrairement au modèle précédent, il entoure totalement le chat et le protège d’une chute, ce qui lui permet de faire sa sieste en toute quiétude.

Les finitions ont été étudiées pour tenir compte des particularités de la fixation sur le chauffage :

Les tiges de métal sont recouvertes d’une membrane de silicone afin de ne pas rayer le radiateur

Pas de molleton entre le tiges pour ne pas chauffer le tissu et permettre au radiateur de respirer

Dimensions 45×33 cm, il peut héberger deux chats… mais achetez-en deux pour éviter les jaloux !

NB : le coussin intérieur est amovible mais la housse n’est pas déhoussable, alors ne choisissez pas forcément le blanc.

➡️ Hamac pour chat – version fluffy – à fixer sur radiateur chez Amazon

5. Le hamac suspendu pour chat, pour se pouvoir se balancer contre les meubles

Un hamac c’est aussi pour se balancer. Avec cette tente-hamac, le chat pourra faire le fou. Encore mieux qu’un arbre à chat que l’on peut difficilement faire tomber.

Ce hamac suspendu, c’est presque aussi bien que jouer avec un carton.

Attention, c’est 4 kilos maxi, il va pas falloir abuser sur la pâtée Gourmet Gold mon chaton !

Oui, le chaton a été rajouté au mauvais Photoshop. Et alors ?

➡️ Hamac tente suspendue pour chat chez Aliexpress

6. Le hamac toile pour chat, qui l’enveloppera comme les sacs qu’il aime tant

Les chats adorent les sacs et les paniers. Ce hamac a la forme idéale pour s’y perdre.

Évidemment, c’est fait à la main. Regardez cette forme. Ce n’est pas une simple toile tendue, c’est un objet de débauche qui vous fera envie chaque fois que vous passez devant.

➡️Hamac panier pour chat chez [Indisponible… je cherche un nouveau vendeur et je vous tiens au courant]

7. Le hamac à barre pour chat, pour faire la sieste comme les humains

Parce que dormir à même le sol est indigne d’un chat, et qu’un arbre c’est bien pour observer mais on peut tomber.

Disponible en deux hauteurs, tenus aux quatre coins, c’est un hamac encore plus confortable que celui de ses « maîtres » humains.

Je n’ai pas réussi à retrouver exactement celui de la photo, consolez-vous avez celui-ci :

➡️ Hamac avec cadre pour chat chez Etsy.

8. La balancelle haut de gamme en macramé pour chat, pour se la péter… tout simplement !

Balancelle pour chat

Enfin, si votre chat a des goûts de luxe, d’ultra-luxe, il succombera sans doute à cette balancelle suspendue.

C’est du fait main, c’est du coton finlandais, mais il comprendra peut-être que c’est mieux que le carton de l’emballage… ou pas.

➡️ Balancelle en macramé pour chat chez Etsy.

Avouez que vous aimeriez être un chat maintenant !