Hamac simple ou hamac double : quelles différences ?

Un hamac double, hamac familial ou XXL est un hamac fait pour deux personnes… ou une personne et un chien 🙂

Qu’est-ce qui lui donne son statut « double ? » C’est uniquement une histoire de largeur et de poids supporté.

La largeur utile d’un hamac pour une personne est en général de 140 cm.

Rappel des longueurs :

La longueur totale est celle qui inclut les cordes d’attache. Elle est utile pour savoir où accrocher son hamac entre deux arbres ou pour choisir un support de hamac. Elle est en général comprise entre 3m et 4m.

est celle qui inclut les cordes d’attache. Elle est utile pour savoir où accrocher son hamac entre deux arbres ou pour choisir un support de hamac. Elle est en général comprise entre 3m et 4m. La longueur de la toile est celle sur laquelle on se repose. Elle est en général standard (260 cm)

est celle sur laquelle on se repose. Elle est en général standard (260 cm) Enfin, la largeur de la toile sera celle qui déterminera si le hamac peut accueillir une ou deux personnes, ou si on peut s’y asseoir comme dans un fauteuil.

Par exemple, un hamac qui fait 400 cm de longueur totale mais 260 cm de longueur de toile aura donc 70 cm de corde de chaque côté : 70+260+70 = 400.

Il y a quelques nomenclatures chez les fabricants de hamacs, je ne sais pas si elles sont universelles.

Un hamac simple est large de 140 cm

Un hamac double est large de 160 cm au moins

Un hamac familial est large de 180 cm au moins

Un hamac XXL est encore plus large !

Méfiez-vous des fausses appellation « hamac géant », « hamac kingsize », etc. Regardez surtout la largeur utile.

Voici les 3 meilleurs hamacs brésiliens doubles, familiaux ou XXL de l’été

Après avoir parcouru les modèles existants et compilé les avis, je vous donne ma sélection des trois grands hamacs (de double à XXL) présentant le meilleur rapport qualité/prix… Vous constaterez qu’un hamac c’est vraiment pas cher.

Je n’ai choisi que des hamacs brésiliens (en coton) plutôt que des hamacs en toile de parachute : ces derniers sont plus adaptés au camping, et je partais du principe que vous cherchez un hamac pour faire la sieste dans le jardin et par pour partir dans la nature (auquel cas on utilise plutôt des hamacs solo).

Le Hamac double à barre Nakeey

Ce modèle robuste (150 cm de large, capable de supporter 300 kg) est livré avec tout le matériel pour l’accrocher : sangles, cordes, accroches. Le matériau 70% coton, 30% polyester (densité 320g/m²) est résistant. Cependant, c’est un hamac à barre : ce n’est pas adapté à tous les goûts, et cela demande une certaine pratique pour ne pas tomber. C’est toutefois le must en terme d’esthétique !

Le Hamac double Lamuro

Ce hamac double (200 cm de large) est en toile de parachute, et sans barre : il se replie comme un cocon sur ses occupants. La toile de parachute est un matériau moins esthétique que le coton, mais tout aussi solide, voire plus. Vous aurez le choix des coloris, et il est aussi livré avec tout le matériel pour l’accrocher.

Le Hamac Amazonas « Gigante »

C’est le plus large de la gamme du célèbre fabricant de hamacs Amazonas. Marque allemande, mais fabrication brésilienne. C’est aussi le plus long de notre sélection : ce hamac XXL peut atteindre 4,5 mètres de long, ce qui est particulièrement utile pour l’attacher entre deux arbres éloignés : cette flexibilité est un atout la configuration d’un jardin n’est pas toujours optimale pour un hamac ! Bien entendu, on peut aussi l’attacher plus serré. Ses couleurs vives et sa fabrication brésilienne apporteront une touche sudaméricaine à vos vacances.

Quel hamac double choisir ?

Ma réponse est simple : si vous pouvez l’attacher entre deux arbres, optez pour le Amazonas, c’est une très belle marque et il ne vous fera pas défaut.

Vous pouvez voir ce fameux « Gigante lava » en action dans cette vidéo fournie par la marque :

Et télécharger la fiche technique du hamac Gigante (pdf)

Si vous souhaitez un hamac moins cher, choisissez le Amanka, en gardant à l’esprit qu’il sera peut-être un peu léger pour deux personnes corpulentes.

Enfin, si tolérez les hamacs à barre (ce qui n’est pas mon cas), allez voir le Nakeey. La marque n’est pas aussi réputée qu’Amazonas mais il a des très bons avis (traduisez-les, la plupart sont en allemand).

Un dernier conseil : ne visez pas une largeur trop élevée ! Le principe du « qui peut le plus peut le moins » ne tient pas vraiment : il faut vraiment occuper l’espace du hamac pour qu’il puisse se tendre comme il faut. Si vous êtes seul dans un hamac trop grand pour vous, vous serez un peu perdu !

Supports pour hamacs XXL

Enfin, si vous n’avez pas d’arbre pour accrocher votre hamac, il vous faudra un support. Le hamac est pas cher, le support est toujours plus cher que le hamac. Au total, avec support et attaches vous vous en tirez pour 200 euros environ si vous n’avez pas d’arbre.

Acier ou bois, voici les supports hamac XXL les plus vendus :