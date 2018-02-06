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Les supports de hamac, porte-hamac ou pied de hamac : lorsque l’on a pas d’arbre !

Un hamac est en général vendu seul, c’est à dire uniquement sous forme d’une toile. Il faut ensuite l’attacher quelque part, elle est typiquement suspendue entre deux arbres.

Comment faire sans arbre ? Comment faire si on souhaite installer son hamac dans un lieu fixe (une chambre par exemple) ?

Il faut alors un pied, un support pour hamac. C’est le sujet de cet article.

La bonne nouvelle, c’est que tous les supports sont compatibles avec les hamacs.

… sous réserve de prendre quelques précautions, notamment sur la longueur.

Le support, un achat important

Mais ce n’est pas un achat qu’il faut prendre à la légère, car le coût monte vite. Et il faut, tant qu’à faire, acheter un support qui pourra servir à l’avenir, si on change la toile de hamac pour un plus grande.

Ici je vous propose de choisir le meilleur support pour hamac selon votre usage et votre budget.

NB : je ne parlerai ici que des structures destinés aux hamacs brésiliens (hamac « cocon ») ou à barre. Je ne parle pas des chaises hamac, qui ont fait l’objet d’un article détaillé !

Vous pouvez aussi construire un support pour hamac vous-même, mais ce n’est pas l’objet de ce guide 🙂

Quel support pour hamac choisir : métal ou bois ?

Porte hamac en métal ou bois ? c’est surtout un choix esthétique, mais aussi de poids…

Les supports en métal (en acier) sont moins chers, conçus pour la durabilité, la stabilité et la sécurité. Ils sont quasiment tous traités contre la rouille, ce qui permet de les laisser à l’extérieur sans problème (et oui, il n’y a pas que la pluie : pensez aussi à la rosée du matin !). Ils s’assemblent et se désassemblent en 10 minutes.

Les structures en bois sont plus décoratives et plus élégantes. En général plus chères et plus lourdes, elles sont plutôt adaptées à une utilisation à l’intérieur ou sans trop de déplacement, en privilégiant le support hamac en bois design.

Une sélection de supports-pieds pour hamac en métal

Le pied pour hamac Sotech : le plus versatile

Les points forts

Sacoche de transport

Pieds antidérapants (pour usage sur une terrasse par exemple)

Convient aux hamacs de 290 cm à 390 cm de long

150 kg max

Les faiblesses

Schéma de montage pas hyper clair

L’armature pour hamac Todeco : alternative similaire

Les points forts

Sacoche de transport

Pieds antidérapants (pour usage sur une terrasse par exemple)

Réglage de la hauteur

Convient aux hamacs de 290 cm à 390 cm de long

150 kg max

Les faiblesses

120 kg seulement

Le support Goplus : pour les petits modèles de hamac seulement

Les points forts

Réglage de la longueur

Pieds antidérapants (pour usage sur une terrasse par exemple)

Les faiblesses

120 kg seulement

Convient aux hamacs de 290 cm maxi

Une sélection de supports-pieds pour hamac en bois

Le support bois Amanka : pour le design

Très esthétique, ce support en Mélèze de Sibérie est traité à l’huile d’imprégnation de bois pour être imperméable et résistants aux agressions d’insectes ou de l’environnement. Vous pouvez le laisser au soleil ou sous la pluie : il ne bougera pas !

Très solide (23 kg, diamètre des portants 6 cm x 6 cm), doté d’une emprise large au sol, il permet d’attacher tout type de hamac (à barre ou cocon, mexicain ou brésilien), jusqu’à 2,95 m de longueur et supportera un poids total jusqu’à 200 kg. Grand confort assuré.

Il est bien sûr fourni avec son matériel de fixation ajustable (2 mousquetons, 2 chaînes).

Les points forts

L’esthétique

Robuste, supporte jusqu’à 200 kg

Les faiblesses

Difficile à déplacer et à transporter (il est fait pour un jardin, vous ne l’emmenez pas en vacances)

Certains hamacs sont vendus avec leur propre support, ils ne seront pas mentionnés dans cet article.

Gardez en tête qu’acheter un hamac sur pied (vendu avec son support) est en général plus économique qu’acheter séparément un hamac et son support. Mais parfois, on a le coup de cœur pour une toile et on cherche ensuite où la monter.

Les critères qui doivent vous guider sont la durabilité, la stabilité et la sécurité. Passons en revue les critères de choix.

La style de hamac pour la bonne taille du support

Le premier critère, c’est bien évidemment la taille : le hamac va-t-il pouvoir tenir dans l’armature ?

Mais pour cela, il faut commencer par connaître le type du hamac que l’on possède : à barre ou brésilien (cocon), ou fauteuil suspendu.

Pourquoi ? Car un hamac à barre ne descend pas autant qu’un hamac brésilien. Dans le deuxième cas, vous aurez donc besoin d’une structure assez haute pour ne pas toucher le sol une fois en position.

Déterminer la taille du support

La règle est d’ajouter 20 à 50 cm de chaque côté de la longueur du hamac.

Un hamac long de 250 cm aura donc besoin d’un support de 270 à 300 cm. Un support trop grand ne pose pas de problème car le hamac aura alors davantage de cordes ou de chaînes.

Si votre hamac est XXL, faites attention : ces hamacs géants sont une tendance récente, et les supports les plus anciens peuvent ne pas convenir.

Le poids supporté

Tous les supports permettent d’accueillir des hamacs pour 1 ou 2 personnes indifféremment. En réalité, ce qui compte c’est surtout le poids supporté. Le poids supporté influe directement sur la stabilité, et la stabilité au sol.

Le design du pied de hamac

Certains supports sont rudimentaires, d’autres sont conçus avec un design évolué. Cela aura une influence sur le prix. En général, les plus jolis sont ceux en bois, mais le prix grimpe vite.

Certains supports en métal disposent de plusieurs positions. Versatiles, ils peuvent alors être transformés en portant pour vêtements, en séchoir à linge…

La portabilité

Certains supports sont mobiles, démontables et rangeables dans une sacoche ou une mallette. À vous de voir si la portabilité du hamac est un élément important pour vous.

Je vous conseille de ne pas négligez ce point. Un support de hamac en métal qui se replie se ranger parfaitement dans le garage sur une étagère, dans une cabane de jardin en bois ou un abri de jardin, tandis qu’un support en bois, que l’on ne peut pas plier, sera bien plus encombrant. Le stockage est un enjeu, ne le négligez pas ! C’est pourquoi je vous ai mentionné les dimensions de chaque support de hamac dans ce comparatif.

La facilité de montage

Un support de hamac n’est en général pas vendu en une pièce. C’est un assemblage de pièces qui se montent et se démontent. Heureusement, ils sont tous très simples à monter. Ce n’est pas réellement un critère de choix : c’est assez basique et même si vous n’êtes pas bricoleur vous vous en sortirez.

Les best sellers du moment

Parce que les stocks tournent et les produits sont parfois indisponibles, voici les best sellers du moment :

Les supports de hamac en métal les plus vendus :

Les supports de hamac en bois les plus vendus :