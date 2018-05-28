Envie d’un hamac, mais pas de quoi l’attacher entre deux branches ?

Avez-vous pensé au fauteuil suspendu ? C’est bien plus pratique, vous verrez 🙂

Qu’est-ce qu’un hamac chaise suspendu ?

Aussi appelé siège suspendu ou hamac chaise, cet objet de la famille des hamacs s’attache à un unique point, et sur lequel vous pouvez vous asseoir. C’est simplement une chaise, en général garnie de coussins, suspendue en l’air !

Les avantages sont les mêmes que le hamac :

vous pouvez paresser de façon suspendue dans les airs

vous n’êtes pas attaqué par les bestioles sur le sol (pas besoin de poser une couverture au sol)

Mais vous n’avez pas à chercher deux arbres ou à acheter un support en bois.

Un hamac chaise est plus simple à installer qu’un hamac traditionnel.

Deux solutions pour l’installer :

1. Accrocher son hamac chaise à un arbre, une poutre, un poteau…

Les hamacs sont en général vendus avec des cordes et un mousqueton. Leur point d’attache est unique.

Le kit standard se compose d’une corde, d’un ou deux mousquetons, d’un crochet et éventuellement d’un raccourcisseur de corde si vous voulez remonter votre fauteuil suspendu.

2. Acheter un support pour son hamac chaise

Là, c’est tout en un. Il s’agit d’un pied, en général métallique, assorti d’une tige qui remonte pour pouvoir suspendre le hamac. L’avantage est qu’on peut le régler.

1. Avec barre ou sans barre ?

Nous vous avions déjà indiqué que pour les hamacs traditionnels, les barres sont à bannir, car elles réduisent la stabilité. Un hamac doit vous envelopper pour ne pas pour faire tomber.

Pour un hamac nacelle, la règle est un peu différente. Pour conserver l’aspect « siège », la barre est nécessaire.

Cependant, certains modèles permettent de l’enlever, le hamac prend alors une forme de nacelle, que certains jugeront plus confortable.

Voici deux exemples, le troisième modèle se fixe sur un crochet unique.

2. Avec ou sans support ?

Vous n’avez pas à acheter le hamac avec un support. Vous pouvez acheter les deux à part. Le hamac est moins cher que le support.

Si c’est pour emmener en vacances et l’accrocher dans la nature, vous n’avez probablement pas besoin d’un support.

Si vous avez besoin d’un support, vous devrez choisir entre bois ou métal. Le bois est plus joli, mais plus cher et plus encombrant.

Les supports en métal, plus léger et moins onéreux, peuvent se monter rapidement.

Voici deux exemples :

Les autres critères

Les critères que vous devez regarder :

la résistance aux intempéries

la qualité du tissu (le coton plutôt que le synthétique)

la format du fauteuil

le coloris (écru, multicolore) : c’est aussi un objet déco !

Fauteuil suspendu ou hamac ?

Le fauteuil suspendu est une alternative au hamac si vous préférez lire que dormir, si vous préférez vos balancer plutôt que faire la sieste, et si vous avez peur de tomber !

La balancelle de jardin prend moins de place qu’un hamac, mais perd le côté exotique. C’est une question de goût. Les deux sont d’un grand confort. La balancelle oeuf est aussi très tendance.

Avec un fauteuil suspendu, on se sent à la fois enveloppé dans un petit siège en forme d’œuf, un petit nid, mais aussi observateur du monde extérieur, là où le hamac peut donner le sentiment d’isolement dans un cocon dont les bords se replient sur soi.

Question accrochage, le fauteuil suspendu est plus simple puisqu’il n’y a un point unique, ou deux points sur une même branche ou poutre. Contrairement au hamac, il n’y a pas besoin de faire des réglages parfois difficiles entre deux points d’accroche, pas de gestion des angles et des hauteurs.

Le fauteuil suspendu donne un côté original, rétro et sophistiqué à la fois (voire un côté « fauteuil en rotin » évocateur) alors que le hamac est davantage connoté traditionnel, farniente dans les îles sous les cocotiers.

En revanche, il est impossible d’être à deux adultes dans un fauteuil suspendu, alors que c’est tout à fait possible dans un hamac XXL.

Certes, vous ne pouvez pas vraiment passer toute la nuit dedans, mais pour vous assoupir un peu ou lire sous un arbre c’est parfait !

Un adulte ne peut pas s’allonger (on s’assoit) mais un enfant de moins d’1m40 peut s’y s’allonger comme dans un hamac traditionnel, avec un risque de chute assez faible puisque le hamac siège n’est en général pas attaché très haut.

À quelle hauteur l’accrocher ?

Prévoyez un emplacement large et d’une hauteur minimale de 2m50 pour fixer votre chaise hamac sinon le résultat sera très décevant et vous aurez les fesses qui balaieront le sol !

Autrement dit, vous devez le fixer plus haut que ce que vous pouvez atteindre en tendant le bras.

Le mieux pour cela est d’utiliser des sangles plutôt que de la corde.

Entretenir et nettoyer son hamac chaise

Pour éviter que les couleurs ne passent ou que les intempéries n’aient raison du fauteuil, il faut éviter de le laisser en plein soleil et le protéger de la pluie.

Vous pouvez simplement l’abriter en cas d’orage, et le mettre à l’ombre lorsque vous ne vous en servez pas.

C’est un produit assez léger et pratique à transporter, vous n’allez pas vous casser le dos, pas de souci !

Sélection des meilleurs hamacs chaise en 2022

Bonne nouvelle : un hamac chaise pas cher, ça existe ! En tenant compte des sangles, pour une cinquantaine d’euros, vous pouvez vous balancer suspendu dans les airs. Ça vaut la peine, non ?

Les 3 modèles qui ont retenu mon attention sont les suivants :