Les beaux jours sont enfin arrivés! Toute personne ayant la chance d’avoir un extérieur ou un jardin peut enfin en profiter pleinement. Cela peut se faire que ce soit lors d’un barbecue entre famille, une soirée entre amis ou simplement seul à lire un livre.

De ce fait, certaines personnes souhaitent décorer l’extérieur afin qu’il soit plus accueillant et chaleureux. Quoi de mieux que de rajouter une pièce originale et imposante comme une balancelle en forme d’œuf. Si vous êtes intéressés, vous vous demandez certainement où vous pouvez en acheter une ?

Une balancelle œuf de chez Jardiland

Jardiland est le site parfait si vous voulez acheter des meubles ou des accessoires pour votre jardin. Vous trouverez alors un grand nombre de balancelles en forme d’œuf où vous pouvez vous installer de manière confortable. Il en existe en différentes :

formes ;

couleurs ;

usages ;

marques ;

matières…

À titre d’exemple, vous pourrez acheter un fauteuil œuf suspendu et pliant, fait en pocket naturel et avec 197 cm de hauteur. Ce modèle est vendu au prix de 334,95 €. Il y a aussi un autre modèle dans un grand format et fait de matériaux naturels pour 195 cm de hauteur, et cela, au prix de 365 €.

Pour un modèle moins cher, il faut se retourner vers une balancelle œuf de couleur noire avec des dimensions de 82 sur 123 cm au prix de 44,95 €. Cependant, si vous voulez vous offrir le modèle le plus luxueux, la double balancelle (deux places) aux dimensions 104×140×186 est au prix de 749,95 €.

Une balancelle œuf d’Amazon

Amazon est bien connu pour avoir tous les produits auxquels vous pouvez penser. De ce fait, il est totalement possible de trouver des fauteuils ou balancelles de jardin œuf pour votre jardin. Il suffit d’aller sur la catégorie jardin puis mobilier.

À titre d’exemple, vous pouvez trouver une balancelle en œuf pour jardin avec des coussins antidérapants pour le prix de 67,61 €. Un autre modèle avec des coussins noirs et imperméables, mais aussi une housse de protection, vendu au prix de 28,91 €, mais n’est disponible qu’en 8 exemplaires actuellement.

Si vous voulez quelque chose de plus qualitatif, il est possible de se tourner vers une balancelle en forme d’œuf de jardin. Elle est faite de deux places avec des coussins épais, imperméables et lavables, au prix de 180 € et avec une livraison à 12 euros.

Une balancelle œuf de chez Cdiscount

Tout comme pour le site précédent, Cdiscount propose des produits intéressants qui ne sont pas forcément chers. Pour ce qui est des balancelles en forme d’œuf pour votre jardin, Cdiscount en propose 54 différents. Vous pouvez les affiner avec la barre que vous trouverez sur votre gauche en choisissant le prix, la marque, la couleur, le vendeur, ainsi que les avis clients.

Pour ce qui est du choix proposé par le site Cdiscount, il s’agit d’une balancelle en forme d’œuf faite en résine pour le prix de 249,99 €. Par ailleurs, ce qui était produit actuellement en solde, c’est un fauteuil en forme d’œuf suspendu. Ce dernier est fait de résine tressée ainsi que d’acier et de polyéthylène avec une structure faite de métal gris et des coussins noirs : ce modèle est affiché au prix de 129 € alors qu’il était précédemment à 195,99 €.

En fin, en ce qui concerne la livraison, elle est souvent payante, mais devient gratuite lorsque le prix de votre produit dépasse les 250 euros. De ce fait, il est possible de faire des économies si vous choisissez une balancelle en forme d’œuf beaucoup trop chère.