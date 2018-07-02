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Hamacs gonflables, sièges gonflables, air sofas et poufs gonflables : les stars de l’été (mise à jour été 2022)

La tendance est au gonflable !

Sofas, hamacs, fauteuils et poufs gonflables au vent sont de plus en plus populaires.

Un peu moins confortables qu’un hamac, moins écolo, ces fauteuils et sièges gonflables ont un argument de poids : ils se gonflent en un clin d’œil. Finies les pompes, il suffit de tourner sur vous-même et le hamac gonflable est gonflé en 20 secondes, qu’il y ait du vent ou pas !

Dans les festivals, parcs ou piscines, c’est un moyen et peu encombrant d’avoir un siège ou un divan. Alors, faut-il craquer ? Sur quel modèle ? Faisons le point !

Quel sofa gonflable choisir ?

Après avoir écumé toute la sélection proposée sur le web, voici ma sélection des deux meilleurs modèles pour chaque catégorie.

J’ai distingué les modèles l’on reste assis et ceux où l’on peut s’allonger. C’est à vous de faire le choix !

Au format assis (pouf ou fauteuil gonflable) : Trono ou Lamzac O

Au format allongé (hamac ou sofa gonflable) : Lamzac Fatboy ou Orsen

NB : Il est bien sûr possible de s’asseoir sur ces sofas, seul ou à plusieurs, même si l’assise n’est pas aussi confortable que sur le format « Fauteuil ».

Passons maintenant à la présentation individuelle de chaque modèle !

Le Trono (fauteuil gonflable)

Le Trono, c’est avant tout un trône. Vous serez très confortablement assis. Pour lire, rêvasser, boire un verre, observer le monde en face de vous, c’est la chaise gonflable parfaite. L’usage n’est donc pas le même que celui des canapés flottants.

Le Trono est donc plus versatile, multi-usages. Camping, plage, festival, il trouve sa place partout… Et même, pourquoi pas, dans un salon !

Ce que j’aime particulièrement dans le Trono, c’est le souci apporté aux détails. Une multitude de petites attentions que l’on finit par trouver normales, tout en sachant qu’une marque low cost ne serait pas aussi généreuse : de quoi l’amarrer au sol, une couverture supplémentaire lavable en machine…

Trono fait sa promo autour du gimmick « Ne vous installez pas dans un hamac quelconque », et met l’accent sur la qualité.

Caractéristiques du Trono

Dimenstion replié :120 cm x 100 cm x 95 cm

Dimension emballé : 25 cm x 20 cm x 10 cm

Poids : 800 g

Poids supporté : 150 kg

Matériau : Toile de parachute + couverture tissu en suede (traitée contre la pluie et le soleil) pour plus de confort et d’adhérence, lavable en machine.

Bonus : le Trono est vendu avec : un tissu supplémentaire pour pouvoir changer la couleur une vis pour l’amarrer au sol (utile quand on se lève pour aller reprendre à boire). Ce petit pieu s’enfonce facilement dans le sol et s’accroche à l’endroit fait exprès sur le Trono. un kit de réparation



Forces et faiblesses du Trono

Avantages du Trono

L’assise « trônesque » grâce au dossier

On est assis sur un tissu confortable (et non une toile brûlante sur les modèles low cost)

Gonflage encore plus simple que les autres (une dizaine de secondes)

Inconvénients du Trono

C’est pour une seule personne évidemment

Côté image de marque, Trono affirme :

« nous avons voulu créer la chaise portable la plus confortable du monde – et nous l’avons fait ! »

Comme ils sont fiers, on peut trouver sur leur blog des photos d’utilisation dans la nature :

Et une série de vidéo pour savoir comment gonfler ou attacher son Trono :

Acheter le fauteuil gonflable Trono

Le fauteuil Lamzac O

Fatboy est une marque de design néerlandaise.

Réputée pour ses poufs d’intérieur, elle s’est diversifiée depuis quelques années dans les lampes et de l’ameublement d’extérieur. Ici, elle présente deux modèles, le Lamzac O et le Lamzac Hangout que je présente un peu plus loin. Depuis peu, elle propose aussi un pouf piscine : le Floatzac.

Ils bénéficient de la grande rigueur de la marque en ce qui concerne la qualité. Elle a une image à défendre !

Caractéristiques du Lamzac O

Dimension déplié : largeur 103 cm, profondeur 110 cm, hauteur 62 cm

Dimension emballé : 37,5 cm x 19,5 cm x 8 cm

Poids : 850 g

Poids supporté : 200 kg

Matériau : nylon ripstop + haute tenue des couleurs face aux UV

Bonus : le Lamzac O est vendu avec : une sacoche de transport (bandoulière) un piquet pour l’amarrer dans le sable ou l’herbe



Forces et faiblesses du Lamzac O

Avantages du Lamzac O

Réputation de la marque : qualité des finitions

Tisus Ripstop, solide et qui contient bien l’air

Inconvénients du Lamzac O

Dossier pas très haut

Acheter le fauteuil gonflable Lamzac O

Le Fatboy Lamzac Hangout

Contrairement aux autres fauteuils gonflables proposés sur Amazon qui sont souvent des modèles « en marque blanche », en achetant le Lamzac Hangout, le hamac-pouf gonflable emblématique de la marque, vous avez la garantie d’un savoir-faire et d’un souci pour la qualité apporté par la marque à tous ses produits.

Cela se ressent évidemment sur le prix : le Lamzac Hangout est dans la fourchette haute des gonflables.

Caractéristiques du Lamzac Hangout

Dimension déplié : 200 cm x 90 cm x 50 cm

Dimension emballé : 35 cm x 18 cm x 18 cm

Poids : 1 kg

Matériau : Nylon Ripstop de haute qualité

Imperméable : oui, l’eau glisse dessus comme les plumes sur les ailes d’un canard (mais il ne faut pas s’en servir de bouée géante, il n’est pas fait pour aller dans l’eau)

Avantages et inconvénients du Lamzac Hangout

Avantages du Lamzac Hangout

Tissu Ripstop : meilleur compromis confort/durabilité/conservation du gonflage

Le design.

Existe aussi en L, XL et Deluxe

Inconvénients du Lamzac Hangout

Prix plus élevé que les autres sofas gonflables

Lorsque laissé trop longtemps au soleil, il est chaud au contact de la peau

Acheter le Lamzac Fatboy

Le Orsen (sofa gonflable)

Disons-le clairement, ce modèle est une copie du Fatboy en moins cher. Orsen est une petite marque qui vend surtout du matériel aquatique (chaussures de plongée, masque de plongée, etc.)

Mais il y a copie et copie, et à ce petit jeu, Orsen s’en tire extrêmement bien. Le modèle devient donc aquatique, fait pour aller en piscine ou à la mer, mais il peut aussi s’arrimer au sol avec une sardine fournie. Il s’équipe de poches latérales et ajuste la forme en tête de couchage avec un oreiller.

Il peut ainsi même remplacer un sac de couchage !

Bref, un bon compromis moins cher et très correct niveau qualité. Bravo Orsen !

[Ce modèle est actuellement en rupture de stock. Je vous invite à choisir un autre modèle de canapé gonflable, comme ceux présentés tout en bas de page. Je laisse tout de même la section pour référence, et au cas où les stock reviendraient.]

Caractéristiques du Orsen

Dimensions déplié : 120 cm x 100 cm x 95 cm

Dimensions emballé : 35 cm x 18 cm x 18 cm

Poids : 800 g

Poids supporté : 150 kg

Matériau : toile de parachute

Bonus : Vis pour l’attacher au sol Sac de transport



Avantages et inconvénients du Orsen

Avantages du Orsen

Oreiller amovible

Utilisable dans l’eau

Poches latérales

Pas cher

Epais et résistant

Inconvénients du Orsen

On peut difficilement s’en servir de banc puisqu’on ne peut que s’installer entre les deux boudins

Acheter le sofa gonflable Orsen

Guide d’achat des canapés, fauteuils et hamacs gonflables

Passons en revue les critères de choix d’un fauteuil/canapé/hamac pouf gonflable.

Le format

C’est la première chose à regarder : quel usage souhaitez-vous en faire ?

Voulez-vous vous allonger, vous asseoir ?

Allez-vous l’utilisez comme matelas gonflable au vent ? Comme fauteuil ?

Entre canapés, poufs, chaises, fauteuils, et hamacs, vous avez un choix à faire. Cela doit nécessairement être une première étape.

La facilité de gonflage

Ces hamacs gonflables se gonflent au vent sans souffleur ni pompe : il suffit de les tourner à l’air pour qu’ils se gonflent. Imaginez une manche à air dont l’extrémité serait bouchée.

Mais un hamac gonflable n’a pas besoin d’être totalement rempli (contrairement un matelas gonflable). Un remplissage à 80% suffit pour le gonfler, puisqu’ensuite on replie l’embout (ce qui aide à faire monter la pression) et on ferme en enroulant le joint en boucle (c’est très simple) et on a plus qu’à s’installer dedans !

Évidemment, un peu de vent (une légère brise) aide, mais on peut aussi tourner sur soi-même ou faire quelques pas en courant.

En réalité, le gonflage n’est généralement pas un problème. En 8-20 secondes c’est fait : de nombreuses vidéos le démontrent !

La conservation de l’air : une bonne et une mauvaise nouvelle

Avez-vous déjà eu l’expérience du matelas pneumatique qui se dégonfle au milieu de la nuit ?

Eh bien, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne, c’est que les hamacs et fauteuils gonflables présentés ici n’ont besoin que d’être remplis à 80% pour pouvoir vous soutenir. Ensuite, la valve fait le travail.

La mauvaise, c’est qu’ils ne sont pas faits pour tenir le gonflage toute une nuit. Les fabricants annoncent 6-8 heures, dans la réalité, c’est souvent 5-6 heures.

C’est amplement suffisant pour paresser l’après-midi (et le regonflage n’est pas difficile), mais cela peut occasionner des déceptions chez ceux qui s’attendaient à avoir un meuble gonflable qui durerait plusieurs jours.

C’est d’ailleurs la principale cause de mauvais avis sur internet : les acheteurs n’ont pas compris que c’est avant tout un usage temporaire, à l’échelle d’une sortie à la piscine, ou d’une soirée par exemple.

Si vous savez cela, vous ne ferez pas un mauvais achat.

La solidité : matériau et qualité des coutures

Un fauteuil gonflable est soumis à une vie difficile :

Soleil

Son rugueux, petits cailloux, coquillages cassés

Eau (sel dans la mer, chlore en piscine…)

Poids des personnes, bien sûr !

Bref, s’il est trop fragile, le hamac va rapidement fuir. Un hamac gonflable doit donc être solide. Le matériau le plus utilisé est le polyester 210T mais la qualité des coutures jouent tout autant que le matériau.

En général, les fabricants utilisent du polyester 210 T, aussi appelé « nylon ripstop », qui bloque les déchirures, dont les fibres synthétiques sont entrelacées pour réduire le risque de percement ou de fuites. Les modèles bas de gamme n’ont pas cette technologie, ce qui les rend plus fragiles.

Le confort

Le confort est en général inversement proportionnel à la solidité.

Les fabricants rivalisent donc d’innovations pour offrir un matériau souple mais solide, et surtout pas brûlant en été (personne n’aime s’allonger sur une toile à 45 degrés quand il fait 35 dehors).

Enfin, le matériau ne doit pas être toxique, se dégrader à la chaleur ou la lumière, et ne pas irriter la peau.

Mais le confort, c’est aussi la position. Sur les canapés longs, il est difficile d’adopter une position autre que la position allongée : il en va de la stabilité du gonflable.

En revanche, sur un format « fauteuil » gonflable comme le Trono, l’assise est bien plus ergonomique. Évidemment, en contrepartie, on ne s’allonge pas !

L’imperméabilité

Les tissus sont en général réfractaires à l’eau, qui glisse comme sur les plumes d’un canard.

Oui, vous pouvez l’amener à la plage ou à la piscine : les éclaboussures et le contact du maillot de bain mouillé le dérangeront pas votre pouf gonflable. En revanche, vous ne pouvez pas l’amener dans l’eau. Il vous faut un matelas gonflable, pas un fauteuil gonflable !

Ce sont deux produits différents. Pour des raisons d’imperméabilité en premier lieu, mais aussi d’équilibre d’autre part : vous chavirerez rapidement !

Les petits extras

Pochettes latérales, oreiller, piquet pour le clouer au sol, kit de réparation rapide… des petits extras qui font toujours un bon effet, et dont il serait dommage de se priver. J’ai tenu compte de cela dans mon comparatif.

Le rangement et l’encombrement

Là, tous les fabricants vendent le fauteuil gonflable dans une pochette, qui a en général la même taille et un poids compris entre 800 g et 1,2 kg. Ce n’est donc pas un vrai critère de choix.

Voilà, vous savez tout ! Il ne vous reste plus qu’à remonter jusqu’au haut de la page pour faire votre choix 🙂

Les modèles de marque cités plus haut sont chers. Voici quelques alternatives en stock à des prix plus doux :

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