Qui dit été, dit : déjeuner en famille, soirées conviviales, après-midi pizza, etc. Pleines d’activités autour de ce qui se cuisine dehors dans votre jardin. Si vous aimez ce genre d’ambiance, il faut absolument que vous pensiez à acheter un barbecue avec four à pizza extérieur, ou même le construire.

Nous n’allons pas vous dire d’où l’acheter, ou par qui le faire fabriquer, plutôt vous parler de ce que vous pouvez faire d’un barbecue avec four à pizza e****xtérieur. Notamment pendant ces jours de vacances propices aux petits repas de famille improvisés.

Barbecue avec four à pizza extérieur ; qu’est-ce que c’est ?

C’est un équipement qui va vous permettre de réaliser à la fois des cuissons barbecues, mais aussi celle de pizza. Inspiré du four traditionnel, ce genre de barbecue, constitue aussi un élément décoratif assez imposant à mettre dans son jardin. S’il est construit avec des pierres, il vous fera bénéficier de cette ambiance conviviale des restaurants traditionnels italiens, mais chez vous.

À quoi ça sert d’avoir un barbecue avec four à pizza extérieur ?

En plus de vous permettre de réaliser plusieurs méthodes de cuisson, le barbecue avec four à pizza extérieur, va vous offrir plusieurs avantages. Parmi lesquels nous pouvons citer :

la préparation de pizza selon la vraie recette traditionnelle, avec la température adéquate ;

réaliser différentes grillades sans avoir de la fumée qui vous étouffe, vous et vos invités ;

la possibilité de réaliser d’autres plats, notamment des pains traditionnels tels que la focaccia ;

ajouter une touche traditionnelle à l’ambiance de votre jardin ;

épouse parfaitement n’importe quelle décoration et style.

Le choix de son barbecue avec four à pizza extérieur est assez compliqué à faire. En effet, plusieurs éléments doivent être pris en considération dans une telle démarche :

pour commencer, vos ambitions ainsi que vos moyens financiers ;

la taille de votre jardin ainsi que son aménagement, certains jardins ne sont pas assez spacieux pour un tel équipement ;

l’usage que vous allez en faire, si c’est juste pour décorer, ce n’est pas très utile ;

la quantité de repas à préparer, notamment si vous allez l’utiliser au quotidien ;

enfin, le choix entre l’acheter et l’installer, ou celui de le construire avec des pierres.

Les avantages d’un barbecue avec four à pizza extérieur acheté

Il vous est possible d’acheter votre barbecue avec four à pizza extérieur dans le commerce, et le choisir ainsi selon sa taille, ainsi que la matière avec laquelle il est fabriqué.

Ce type de four peut vous apporter certains avantages, notamment :

celui d’être facile à installer dans votre jardin ;

celui d’avoir un manuel détaillé de son utilisation, dans certains cas même un livre de recettes pour mieux l’utiliser ;

celui d’être moins couteux ;

celui de demander moins d’entretien à long terme.

Les avantages d’un barbecue avec four à pizza extérieur en pierres

C’est de loin le meilleur des fours dans le mond****e, avec sa taille et sa forme, ce four va vous permettre :

d’atteindre des températures au-delà de 300° pour réaliser vos pizzas et vos pains ;

de donner un goût très particulier à vos grillades, et ce, peu importe la viande utilisée ;

de l’entretenir à votre rythme, et c’est assez facile à faire ;

de profiter du mode de cuisson le plus rapide, que celui de n’importe quel autre four ;

de profiter d’une ambiance traditionnelle, à l’ancienne, qui rappelle les fermes italiennes ;

enfin, de rendre vos repas et vos soirées en famille encore plus conviviales.

Pas de four à pizza ? La pizza surgelée est faite pour vous !

Pour tous ceux qui ne disposent ni d’un jardin, ni d’un four à pizza d’extérieur, tout n’est pas perdu. Il existe heureusement une solution facile et rapide de vous régaler d’une délicieuse pizza. Il s’agit de la pizza surgelée.

En effet, la pizza surgelée présente de nombreux avantages. Non seulement elle se stocke facilement au congélateur, mais en plus, elle se cuisine très rapidement. Pour cela, il suffit de la passer au four quelques instants. Rien de plus.

Certains ajoutent quelques herbes pour personnaliser leur pizza, d’autres un ingrédient de leur choix (champignons, dés de jambon, fromage râpé, etc.) pour lui apporter encore plus de saveur. Chacun y va de sa petite touche personnelle.

Cependant, il faut bien avouer que les fabricants de pizzas surgelées proposent de plus en plus de recettes gourmandes et originales. Qu’il s’agisse d’une grande marque de produits surgelés ou d’une marque de distributeur comme celle de l’enseigne U, la pizza surgelée se décline presque à l’infini.

Pourtant, nous avons tous une pizza préférée parmi la multitude de recettes et de saveurs présentes sur le marché. Pizza bolognaise ou pizza au chorizo, vous trouverez forcément votre pizza favorite aux rayons des magasins U ou sur leur site de courses en ligne.