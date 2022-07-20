Les pots de fleurs ne sont pas seulement utiles pour y mettre de la terre et des plantes. En effet, il doit s’adapter le plus possible à cette plante. Il doit la protéger des attaques, être résistant pendant plusieurs années, être simple et facile à gérer et à entretenir. Ses aspects esthétiques ne doivent pas être ignorés.

De plus, il est important de bien faire le choix du pot pour qu’il puisse s’adapter à la taille de la plante qu’on mettra à l’intérieur. Voici dans cet article, un aperçu des nombreux critères de sélection qu’il faut prendre en compte, pour bien choisir les pots de fleurs de jardin.

Quelle matière choisir pour son pot de fleur de jardin ?

Le choix du matériau du pot de fleurs dépend totalement de votre préférence pour le matériau en question. Les caractéristiques spécifiques des matériaux lui confèrent une certaine esthétique unique. Parmi les matériaux existants, vous pouvez choisir les suivants :

les pots de fleurs en plastique ;

les pots de fleurs en terre cuite ;

les pots de fleurs en pierre ;

les pots de fleurs en métal ;

les pots de fleurs en bois.

Les pots de fleurs en plastique

Les pots en plastique sont particulièrement légers. Ils sont très résistants aux chocs, en même temps sont entièrement étanches. Par conséquent, il est judicieux de faire le choix de ce matériau pour les pots de fleurs. De plus, il y a un large choix pour ce qui est des formes et des couleurs.

Les pots de fleurs en terre cuite

Ce matériau a l’avantage d’être naturel et écologique. Sa porosité assure une excellente circulation de l’air ainsi qu’un drainage complet de la plante. Le système racinaire se développe en excellent état, surtout lorsqu’il est utilisé dans le jardin.

Les pots de fleurs en pierre

Ils sont extrêmement résistants aux chocs, aux violentes intempéries et aux diverses conditions climatiques. L’avantage considérable de ce matériau est sa durabilité, il est parfait pour votre jardin auquel il donnera un style rustique.

Les pots de fleurs en métal

Assez léger et moderne, il résiste aux chocs et est facilement nettoyable. Toutes ces qualités sont avantageuses, faisant des pots de fleurs en métal un choix avant-gardiste pour la déco des jardins et des terrasses.

Les pots de fleurs en bois

Choisir ce matériau pour son côté esthétique et naturel. Idéal pour planter des petits arbustes, en particulier si vous le choisissez profond, le système racinaire a tout l’espace adéquat pour pouvoir s’épanouir.

Les conseils pratiques lors du choix de votre pot de fleur de jardin

Une fois que la plante aura poussé et aura atteint une taille adulte, le pot devra être redimensionné pour pouvoir s’adapter à la plante. Vous devez aussi tenir compte de l’espace requis pour placer les billes d’argile ou la base de gravier pour faciliter le drainage.

Si vous comptez accrocher vos pots, faites attention à son poids et aux contraintes supplémentaires, lors de l’ajout : des plantes, de la terre ou de l’eau. Notamment si votre choix se porte sur un pot en terre cuite.

Il est aussi nécessaire de vérifier la solidité des fixations. Cela permettrait d’éviter les mauvais accidents. Pour ce qui est des balcons et des terrasses, la règlementation de la propriété peut déterminer la charge qui est admissible.

Vérifiez aussi que le pot de fleur possède des trous de drainage. Ensuite, utilisez une petite cale pour le soulever afin que l’eau ne s’accumule pas au fond du pot au moment de l’arrosage. Placez des cailloux plats dans chaque trou pour éviter le colmatage.

Les pots de fleurs sont à la fois décoratifs et utiles, il est alors important de correctement les choisir. Cependant, au-delà des critères de poids qui peuvent parfois poser un problème, le but le plus important est le confort des plantes.