Pourquoi un hamac avec support ?

Un hamac sur pied, ou hamac avec support, est un hamac qui est vendu avec son propre support.

Généralement en métal, ce support permet de l’installer à l’intérieur comme à l’extérieur, chambre, terrasse, ou jardin, sans besoin de l’attacher à un arbre. Il est donc mobile et pratique.

Mais il est forcément plus encombrant qu’un hamac vendu sans support, mais les fabricants s’arrangent pour créer des supports de hamac faciles à ranger.

Pour faire cette sélection de hamacs pas cher, j’ai retenu trois critères :

Mes trois critères de choix

hamacs pas cher : prix autour de 100 euros support inclus, incluant la livraison pour ne pas avoir à se déplacer

support inclus, incluant la livraison pour ne pas avoir à se déplacer hamacs de bonne qualité (au moins 4 étoiles sur amazon)

hamacs sur pied ou avec un support permettant de les monter sans arbre

La sélection est la suivante :

1. Le hamac avec support pour jardin et chambre Vivere (sur pied, pas cher)

Ce hamac, vendu avec son support, peut supporter jusqu’à deux personnes et 200 kg au total.

Résistant et solide, il s’installe facilement et est sécurisé grâce à des sangles et des chaînes qui s’installent dans les crochets du support.

Facile à monter et ajustable, il permet de régler la hauteur de l’avant et de l’arrière pour obtenir l’inclinaison qui vous convient le mieux.

Démonté, le support tient dans une large housse d’1 m 10 de long (fournie), tandis que le hamac dispose de son propre sac.

D’après les commentaires Amazon, la toile est de qualité : le hamac ne « bouge » pas au bout d’un an (pas de détente des tissus, pas de couleurs qui passent), et le montage se réalise en 15 minutes à deux personnes : vous pourrez en profiter dans les minutes qui suivent la réception !

C’est donc une excellente opportunité !

Si vous cherchez LE hamac sur pied métal, permettant d’accueillir deux personnes, au meilleur rapport qualité/prix de l’été 2022 c’est celui-ci !

Il existe en une dizaine de coloris : des plus sobres (marron, beige, écru) au plus criards (multicolore aux couleurs de l’été).

2. Le hamac « Beach set » Amazonas vendu avec support, sur pied

La marque Amazonas propose un hamac à barre, vendu avec son pied, livraison incluse.

Important pour ne pas être déçu de votre achat :

Les hamacs avec barre sont en général un peu plus acrobatiques que leurs homologues sans barre.

On ne peut pas s’y envelopper comme dans un cocon, et par conséquent il faut être un peu plus attentif à ses mouvements. On tombe plus facilement. Ce hamac est donc réservé aux personnes qui cherchent un hamacs avec barre sur pied. Ce n’est pas ceux que je conseille.

3. Un hamac colombien avec support haut de gamme

Enfin, les amateurs de beaux produits se tourneront vers ce modèle au budget plus conséquent :

Hamac combiné en 65 % coton et 35 % polyester pour une souplesse et un grand confort à deux

Pieds larges (120 cm) permettant une stabilité sans pareil

Support en bois (pin), fixations solides et extrêmement confortable

Les hamacs gonflables : les alternatives pratiques

Une dernière catégorie de hamacs peut répondre à votre besoin si vous n’avez pas la possibilité d’attacher votre hamac entre deux arbres. Il s’agit des hamacs gonflables. Vous avez sans doute déjà entendu parler des fameux Fatboy, Trono et autres Lamzac… Le hamac gonflable n’est alors pas en tissu mais en synthétique. À vrai dire, c’est plutôt un gros pouf ou un sofa gonflable plutôt qu’un hamac tropical !

Son intérêt ? Le côté pratique. Léger (moins de 2 kg), il se gonfle en un clin d’œil : il suffit de tourner sur soi-même pour faire entrer l’air, puis de refermer hermétiquement la bouche avec la valve. On peut alors profiter de quelques heures de repos sur un confortable canapé. Pas besoin de pompe, c’est idéal pour poser à la plage, au camping ou pendant un festival.

Évidemment, le gonflage se perd petit à petit mais il tient facilement plusieurs heures. Attention à l’usage en plein soleil : les hamacs gonflables sont en synthétique, donc peuvent être très chauds sur la peau !

Certes, ce ne sont pas des vrais hamacs mais pour une trentaine d’euros, c’est un choix à considérer en vacances.

En conclusion…

Avec cette sélection de hamacs sans support, vous n’aurez donc plus à chercher un arbre, une poutre ou un poteau pour accrocher votre hamac cet été, et vous pourrez même le réutiliser l’hiver devant la cheminée. La belle vie !

Si vous cherchez plutôt une chaise suspendue, balancelle de jardin ou chaise hamac, j’ai rédigé un article particulier sur les hamac chaise et autres fauteuils suspendus pour un bain de soleil sur une balancelle de jardin.

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