À l’heure du RGPD, comment détruire les papiers personnels ou sensibles et empêcher la fraude ?

Il existe des destructeurs de documents, déchiqueteuses et broyeuses de papier qui transforment les papiers personnels et confidentiels en bandes de papier ou confettis.

Mais il n’est pas facile de choisir car c’est un achat que l’on fait rarement. Alors je vous propose ce guide qui vous aidera à choisir le meilleur destructeur de documents pour particulier selon votre usage et votre budget.

Nous ne parlerons aujourd’hui que des destructeurs adaptés à un usage domestique, pour particuliers. Il existe des destructeurs pour entreprise qui ne sont pas inclus dans ce comparatif. Cependant, j’inclus en fin d’article quelques conseils pour trouver une entreprise qui viendra détruire des documents confidentiels professionnels.

Quel destructeur de papiers pour particulier choisir ?

Comparatif du TOP3 des destructeurs de papiers pour particuliers

Pour un usage domestique, voici les destructeurs de documents que je vous conseille de regarder en priorité, tous en stock sur Amazon.fr à la date de mise à jour de cet article (19 novembre 2026) :

Les modèles en détail : comparatif des destructeurs de documents

AmazonBasics Destructeur de documents 10 à 12 feuilles coupe croisée : fait le boulot correctement

La destruction Dimensions et volume Capacité : 10 feuilles simultanément

Cycle de fonctionnement : 15 minutes avant repos

Niveau de sécurité : DIN P-3

Niveau sonore : 70 dB (entre ventilateur et sèche cheveux) Hauteur du destructeur : 398 mm

Largeur du destructeur : 317 mm

Profondeur du destructeur : 226 mm

Volume de la corbeille : 18 litres

Poids à vide : 5,7 kg

Autres infos à savoir :

Fonction marche arrière

Démarrage/arrêt automatique

Garantie 1 ans

L’avantage de cet appareil d’entrée de gamme est principalement le prix. Il est assez léger dans ses finitions, garanti un an seulement, et le risque de bourrage est assez fort si on place les 10 pages d’un coup dans la fente (alors que c’est pourtant ce qui est mis en avant).

En pratique, dans la même gamme de prix, on a le Fellowes M7-C qui ne prend pas autant de pages d’un coup, mais qui est bien plus fiable.

Fellowes Powershred 62Mc : le meilleur destructeur pour particulier du marché ?

Mise à jour du 19 novembre 2026 : je ne retrouve plus ce modèle en stock sur Amazon.fr. Les Fellowes actuellement disponibles sont dans la sélection ci-dessus.

La destruction Dimensions et volume Capacité de destruction : 10 feuilles simultanément

Cycle de fonctionnement : 7 minutes avant repos

Niveau de sécurité : DIN P-4

Niveau sonore : 75 dB (équivalent à un aspirateur) Hauteur du destructeur : 476 mm

Largeur du destructeur : 348 mm

Profondeur du destructeur : 265 mm

Contenance de la corbeille : 19 litres

Poids à vide : 9,3 kg

Autres infos à savoir :

Fonction marche arrière pour récupérer un document envoyé par erreur ou débloquer la machine

Garantie 2 ans pour la machine, 5 ans pour les lames

Les points forts du Fellowes Powershred 62Mc

Permet de détruire en micro-confettis (1 feuille de papier A4 = 2000 confettis)

Peu bruyant

Verrouillage manuel pour éviter une utilisation accidentelle

Fonctionne jusqu’à 7 minutes sans période de refroidissement

Lames garanties 5 ans (lubrification reste nécessaire évidemment)

Fellowes Powershred M-7C : la coupe croisée au meilleur rapport qualité/prix

Mise à jour du 19 novembre 2026 : ce modèle n’apparaît plus en stock sur Amazon.fr non plus ; voir la sélection en haut de l’article pour des équivalents.

La destruction Dimensions et volume Capacité : 7 feuilles simultanément

Cycle de fonctionnement : 5 minutes avant repos

Niveau de sécurité : DIN P-4

Niveau sonore : 75 dB (équivalent à un aspirateur) Hauteur du destructeur : 45 cm

Largeur du destructeur : 37,6 mm

Profondeur du destructeur : 19,8 mm

Volume de la corbeille : 14 litres

Poids à vide : 4 kg

Autres infos à savoir :

Garantie 1 an pour la machine, 3 ans pour les lames

Le nombre de feuilles

Le nombre de feuilles définit la capacité du destructeur de papier à absorber en même temps plusieurs documents. Plus il est élevé, moins vous passerez de temps devant la machine 🙂

Il est à mettre en parallèle avec la vitesse de destruction, qui s’exprime en mètres par seconde. Certains destructeurs absorbent beaucoup de feuilles mais sont lents, ce qui vous force à attendre si vous devez détruire de nombreux documents !

Un destructeur domestique accepte en général 6 à 10 feuilles, tandis que les destructeurs de bureaux peuvent monter jusqu’à une trentaine et les destructeurs industriels, adaptés pour les imprimeries, jusqu’à l’équivalent d’une ramette de papier !

Le temps de refroidissement

Un destructeur, ça chauffe ! Et il a besoin de refroidir après un usage important. La notion de « important » est ici importante : les destructeurs pour particuliers auront souvent besoin de repos après 5 à 10 minutes d’usage intensif. Ce repos dure en général de 30 minutes à une heure et il est impossible d’utiliser l’appareil pendant cette période. C’est une sécurité qui évite aux pièces de trop monter en température et d’enflammer le papier.

Le type de documents acceptés (CD, CB, agrafes)

On ne détruit pas que des papiers personnels. Parfois, on a besoin d’une solution pour détruire définitivement une carte bancaire (les ciseaux ne suffisent pas !).

Certains destructeurs acceptent aussi les CD. C’est utile notamment pour détruire des CD de sauvegarde, même s’il suffit en général de les rayer et de les casser pour rendre les informations qui s’y trouvent assez illisibles. Pour les disques durs, il faut au préalable les démonter et détruire le disque lui-même sans l’électronique qui est autour.

Enfin, parfois on doit détruire des documents agrafés. Pour ne pas perdre de temps à les retirer, il peut être utile de vérifier que le destructeur accepte les documents agrafés.

Certains acceptent aussi le carton. Pour recycler ces bandelettes de carton, vous pouvez l’utiliser comme « fourrage » dans vos envois.

Les coupes : coupe droite ou coupe croisée ? La norme DIN66399.

Il y a deux types de destructeurs : ceux à coupe droite et ceux à coupe croisée. Lorsqu’on y ajoute la coupe croisée à microcoupures, cela fait trois mais cette dernière est très spécifique et il est rare que vous la rencontriez si vous ne travaillez pas dans des secteurs hyper sensibles.

La coupe droite est très commune, c’est celle que vous trouvez dans les bâtiments administratifs ouverts au public, les écoles… C’est le modèle le plus adapté à un usage particulier. La coupe droite consiste à découper les documents en fines bandelettes qui ressemblent à des spaghettis. En conséquence, ils peuvent être réassemblés par quelqu’un qui a de la patience. Ils sont donc adaptés pour des documents confidentiels, mais ont davantage un effet dissuasif que destructeur

est très commune, c’est celle que vous trouvez dans les bâtiments administratifs ouverts au public, les écoles… C’est le modèle le plus adapté à un usage particulier. La coupe droite consiste à découper les documents en fines bandelettes qui ressemblent à des spaghettis. En conséquence, ils peuvent être réassemblés par quelqu’un qui a de la patience. Ils sont donc adaptés pour des documents confidentiels, mais ont davantage un effet dissuasif que destructeur La coupe croisée est la plus sûre. Elle découpe les documents en confettis de forme rectangulaire, plus ou moins grands selon le modèle du destructeur. C’est le type de coupe à privilégier pour les documents les plus sensibles.

est la plus sûre. Elle découpe les documents en confettis de forme rectangulaire, plus ou moins grands selon le modèle du destructeur. C’est le type de coupe à privilégier pour les documents les plus sensibles. La coupe croisée à micro coupures ajoute une nouvelle coupure sur les morceaux de coupe croisée. Les découpes de papiers qui en résultent font, dans leur largeur, moins d’un millimètre ! Ces tout petits morceaux sont quasiment de la poussière et rendent la récupération totalement impossible.

La norme DIN 66399 a défini différents niveaux de sécurité, qui permettent à chaque utilisateur ou chaque entreprise de créer des normes et procédures adaptées à son niveau de risque.

Confidentialité Type de documents à détruire Coupe Taille du bloc de coupe Taille des particules P1 Généraux, confidentialité quasi nulle Droite 12 mm ≤ 2000 mm2 P2 Données internes qui doivent être difficiles (mais pas impossibles) à reconstituer Droite 4 ou 6 mm ≤ 800 mm2 P3 Données sensibles qui doivent devenir totalement illisibles Croisée 4 x 60 mm ou 6 x 50 mm ≤ 320 mm2 P4 Données sensibles qui doivent devenir totalement illisibles Croisée 4 x 40 mm ou 3 x 25 mm ≤ 160 mm2 P5 Données secrètes qui doivent devenir totalement illisibles Croisée 2 x 15 mm ≤ 30 mm2 P6 Données secrètes qui doivent devenir totalement illisibles et non reconstituables Croisée Micro-coupures 0,8 x 12 mm ≤ 10 mm2 P7 Données secrètes qui doivent être totalement détruites Croisée Micro-coupures 0,8 x 5 mm ≤ 5 mm2

Les niveaux de confidentialité P1 à P7 selon la norme DIN 66399

La capacité

La capacité est définie par la taille du bac. Les destructeurs de documents personnels pour particulier ont en général un bac de 10 à 15 litres. C’est l’équivalent d’une petite corbeille de bureau, et c’est suffisant pour une utilisation occasionnelle. On considère que 10 litres = 30 feuilles A4.

Il est conseillé de mélanger les documents pour davantage de confidentialité : donc plus la corbeille est grande, plus la reconstitution sera difficile !

Les sécurités

Un destructeur, même adapté à un usage domestique, est un objet dangereux.

Concernant la sécurité, les points d’attention sont les suivants :

Verrou : pour éviter qu’un utilisateur imprévu utilise le destructeur (enfant, animal de compagnie…)

Détecteur d’objets imprévus, qui arrête immédiatement la machine si un objet imprévu est inséré (main, cravate…)

Marche arrière, qui permet de « remonter » les documents ou les objets qui seraient tombés

Disjoncteur thermique, qui arrête le destructeur lorsqu’il chauffe trop.

Choisissez les sécurités qui vous mettent le plus à l’aise.

Marque et garantie

Achetez une marque réputée !

Les principaux noms à regarder sont : DestroyIt, Fellowes, Formax, GBC, Intimus, Martin Yale, MBM, Rexel, Standard… Mieux vaut oublier la marque Amazon Basics, qui n’offre qu’une garantie d’un an et pour qui la durabilité n’est pas terrible : chacun son métier !

L’absence de garantie signale en général une mauvaise qualité : un destructeur de documents doit durer au moins 4-5 ans en utilisation normale ! Tout fournisseur qui n’offre pas une garantie d’un an est à éliminer.

Le prix

Le prix est évidemment un critère de choix. Les destructeurs de papiers pour particulier tournent autour de 50 euros, tandis que le matériel destiné aux pros, à grande capacité, atteint facilement les 200 euros, voire plus.

Plutôt que d’économiser quelques euros, il est préférable de choisir un bon destructeur. À partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez et vous vous cantonnez à une marque de la liste, vous ne ferez pas de mauvais choix. Il faut en revanche éviter les produits « no-name », malgré un prix souvent très bas, car vous avez de fortes chances d’être déçu et de devoir le remplacer rapidement !

Destructeurs de papiers en promotion

Les prix des destructeurs bougent souvent, en particulier autour du Black Friday et des soldes. Comparez le prix du jour des modèles de la sélection ci-dessus sur Amazon.fr, et rapportez-le au nombre de feuilles et à la durée de fonctionnement avant de vous décider : un modèle un peu plus cher mais plus endurant évite de s’énerver devant un moteur qui chauffe.

Destruction d’archives professionnelles

Les enjeux de la destruction de papier en milieu professionnel

Dans le milieu professionnel, les enjeux changent. La destruction des documents a alors plusieurs composantes :

le côté pratique, les salariés aiment pouvoir détruire leurs documents tout simplement

le côté réglementaire : certaines archives ont trait à la confidentialité des personnes ou des biens, et l’entreprise doit assurer qu’elle met en place les moyens de répondre à ses obligations de destruction confidentielle

le côté commercial et concurrentiel : l’entreprise peut avoir des contrats confidentiels, informations sur ses marchés, ses tarifs, etc. qu’un concurrent pourrait chercher à obtenir en fouillant dans les poubelles. Nous sommes ici dans un délit, mais cela n’empêche pas certains…

le côté écologique : à l’heure où les entreprises sont en plus en plus sommées de répondre aux exigences sociales et environnementales, la destruction et le recyclage du papier figurent en bonne place parmi les actions susceptibles d’améliorer le profil RSE d’une entreprise.

Dès lors, lorsque les destructeurs de papier pour particulier ne conviennent plus, il faut se tourner vers une entreprise spécialisée.

Les entreprises spécialisées dans la destruction de documents confidentiels et d’archives

Elle prendra généralement en charge la collecte, le transport vers un site de destruction sécurisée ou de recyclage. Parfois, la destruction peut être opérée sur le site même de l’entreprise cliente à l’aide d’un camion broyeur afin d’assurer une plus grande sécurité (aucun risque de perte de document pendant le transport). Un certificat de destruction est alors remis sur place.

Pour la destruction d’archives, qui survient notamment pendant les opérations de désarchivage, les entreprises collectent sur site en camionnette ou camion benne selon le volume, ou en camion broyeur pour broyage sur place. Elles peuvent aussi déposer un conteneur sécurisé qu’elles viendront chercher ultérieurement.

Le service de base consiste donc à la destruction totale des papiers confidentiels de bout en bout : collecte, tri sélectif le cas échéant, destruction en norme P6 (coupe croisée micro coupures), mise en balle et expédition pour réutilisation de la matière papier.

À lire aussi : Que faire du papier broyé ? 6 usages (et ce qu’il ne faut pas en faire)