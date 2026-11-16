Un tas de vieux papiers, un incinérateur de jardin dans l’abri : la tentation est grande de tout faire partir en fumée. Mais a-t-on le droit de brûler du papier dans son jardin ? En France, la réponse est non pour un particulier, et l’incinérateur n’y change rien.

Ce que dit la règle

Le brûlage à l’air libre des déchets des particuliers est interdit. Les déchets verts (tonte, feuilles mortes, taille de haies) sont les plus souvent cités, mais l’interdiction vaut aussi pour les autres déchets ménagers, dont le papier. Elle vise également les incinérateurs de jardin, comme le rappellent des préfectures.

Les textes sont locaux : c’est le règlement sanitaire départemental, parfois un arrêté préfectoral ou municipal, qui s’applique chez vous. Une commune peut, dans certains cas, accorder une dérogation pour certains résidus, comme la taille de haies, mais peu de communes le font : en cas de doute, demandez à votre mairie.

Quelle amende ?

Le montant le plus souvent cité est de 450 €, soit une contravention de 3e classe. Certaines sources plus récentes évoquent une contravention de 4e classe, avec une amende pouvant aller jusqu’à 750 € : renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître la règle applicable chez vous.

À l’amende peut s’ajouter un trouble de voisinage : un voisin gêné par la fumée peut engager une procédure (Que Choisir détaille la règle pour les feux de jardin).

Et dans une cheminée ou un poêle ?

L’interdiction vise le brûlage à l’air libre. Brûler quelques feuilles dans une cheminée n’est pas concerné, mais le papier n’est pas un bon combustible : cendres abondantes, braises qui s’envolent, et un volume vite ingérable.

Que faire de vos papiers à la place ?

Questions fréquentes

Peut-on brûler du papier dans un incinérateur de jardin ?

Non, pour un particulier le brûlage à l’air libre est interdit, y compris dans un incinérateur de jardin.

Quelle est l’amende pour avoir brûlé des déchets dans son jardin ?

Le montant le plus souvent cité est de 450 €. Certaines sources évoquent un montant plus élevé, pouvant atteindre 750 € : vérifiez auprès de votre mairie.

Où peut-on faire brûler ses papiers confidentiels ?

Pas à l’air libre. Détruisez-les chez vous avec un destructeur de documents ou une déchiqueteuse, puis triez les confettis dans le bac jaune.

Peut-on brûler du papier dans une cheminée ?

L’interdiction vise le brûlage à l’air libre, mais le papier est un mauvais combustible : cendres, braises qui s’envolent, volume ingérable.