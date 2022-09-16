L’eau est un élément indispensable au quotidien, tant pour un être humain, que pour tous les organismes vivants. En effet, tous les dix jours, environ 20 litres d’eau se renouvellent dans le corps humain, selon une étude scientifique. L’eau est celle qui permet à l’organisme de se nettoyer en éliminant les résidus et les bactéries. Selon l’avis des médecins, boire 1,5, voire 2 litres, d’eau potable par jour est une bonne alternative pour rester en bonne santé. En ce moment, beaucoup hésitent encore à faire le choix sur les filtres à eau par gravité, car ils ne savent pas comment et pourquoi le choisir. En outre, avant d’investir, il faut à tout prix comprendre le fonctionnement des filtres à eau par gravité.

Quels sont les différents types de systèmes de filtration d’eau ?

Avant d’investir sur n’importe quel modèle, il est impératif de prendre en compte les différents types de systèmes de filtration d’eau. Sur le marché, les systèmes de filtration les plus populaires sont :

Carafe filtrante ;

Filtre à eau sous l’évier du robinet ;

Filtre à eau par gravité.

En premier lieu, les carafes filtrantes sont des appareils qui utilisent un système de filtration capable de retenir le chlore et le plomb contenu dans l’eau du robinet. Cependant, ce système ne permet pas d’éliminer les contaminants dans l’eau du robinet. En outre, si vous choisissez un modèle qui possède une capacité de 1500 litres, ce dernier peut vous offrir un 1 litre d’eau filtrée par minute.

Quant au filtre à eau sous l’évier, ce système de filtration peut vous offrir un débit plus élevé. Grâce à ce débit, ce filtre à eau peut purifier et filtrer 2 litres d’eau par minute et cet appareil s’avère plus performant que le système de filtration qui se pose directement sur le robinet. Toutefois, la capacité de ce filtre est plus grande.

Enfin, les modèles par gravité sont les filtres à eau les plus utilisés dans le monde. En effet, Berkey et Doulton sont les marques les plus connues lorsqu’on parle des filtres à eau par gravité. Si vous souhaitez éviter les problèmes de débit limité pendant la filtration, n’hésitez pas à choisir un filtre par gravité, car cet appareil peut offrir plusieurs cuves pour filtrer l’eau.

Le principe est simple : le poids de l’eau suffit à la faire passer à travers l’élément filtrant. Il n’y a ni pompe, ni pression du réseau, ni électricité. L’eau versée dans la cuve du haut traverse lentement un ou plusieurs filtres (céramique, charbon actif ou autre média selon les modèles), puis s’écoule dans la cuve du bas où vous la récupérez.

Plus les pores du filtre sont fins, mieux il retient les particules, mais plus l’eau passe lentement. C’est pour cela qu’un filtre par gravité n’a pas le débit d’un filtre sur robinet, et qu’on le remplit en avance plutôt qu’au moment d’avoir soif.

Avant de savoir comment fonctionne ce type de filtre à eau, vous devez à tout prix être capable de distinguer le meilleur produit parmi les modèles disponibles sur le marché. Que ce soit un produit de la marque Berkey ou Doulton, les critères à vérifier lors de l’achat d’un filtre à eau par gravité sont :

Capacité ;

Nombre de filtres.

En fonction du nombre de personnes qui souhaitent boire de l’eau filtrée à la maison, vous devez à tout prix bien définir la capacité de la cuve de votre filtre à eau. À titre d’exemple, vous pouvez choisir un produit de la marque Berkey qui possède une capacité maximale de 12 litres si vous n’êtes que 4 à 6 personnes à la maison. En outre, cette capacité est idéale si vous envisagez d’emmener votre système de filtration en voyage.

Quant au nombre de filtres, veuillez noter que plus les systèmes sont dotés de plusieurs filtres, plus la durée de la filtration sera longue. En revanche, Berkey propose d’innombrables modèles par gravité dotés d’un filtre unique, mais capable de filtrer efficacement l’eau et de fournir un produit liquide potable le plus rapidement possible.

En premier lieu, veuillez noter que les filtres à eau par gravité, comme ceux de Berkey, sont conçus à l’aide de 2 cuves superposées. Afin de fonctionner, la première cuve, voire celle du haut, doit être remplie d’eau. Puis, l’appareil passe l’eau à travers les filtres pour qu’elle puisse atteindre la cuve du bas, goutte par goutte. Par heure, cet appareil peut filtrer 6 à 7 litres d’eau et vous pouvez récupérer l’eau filtrée à l’aide d’un robinet fonctionnel.

Les filtres à eau par gravité sont dédiés pour une résidence familiale, une maison non connectée au réseau public, et pour un particulier qui souhaite collecter et filtrer l’eau de pluie.

Toutefois, la quantité de l’eau que vous buvez est tout aussi importante que la qualité. Dans ce cas, pour que l’organisme puisse éliminer efficacement les résidus et les contaminants, la meilleure solution est de boire de l’eau filtrée. Pour ce faire, vous devez à tout prix utiliser un filtre à eau.

Sur le marché, les filtres à eau sont disponibles en plusieurs modèles et la version « par gravité » figure dans la liste des produits les plus vendus. Souvent, lorsqu’on parle des filtres à eau par gravité, Berkey et Doulton sont les premières marques qui nous viennent à l’esprit. Afin de pouvoir profiter d’une eau de qualité et potable, n’hésitez pas à choisir un filtre à eau par gravité.

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Filtre à gravité : avantages et limites

Les avantages

Il fonctionne sans électricité : maison hors réseau, camping, coupure de courant, kit de survie.

Il ne demande aucune installation, contrairement à un filtre sous évier.

Le coût d’usage se limite en général au remplacement des cartouches.

Les limites

Le débit est lent et il faut remplir la cuve à la main.

Il prend de la place sur un plan de travail.

Surtout, un filtre ne retient pas tout. Selon le média filtrant, il retient les particules, certaines bactéries ou le chlore et les mauvais goûts, mais pas forcément les virus, les sels dissous ni tous les métaux. Vérifiez ce que le fabricant annonce et sur quels essais il s’appuie avant de lui confier une eau dont vous n’êtes pas sûr.

Suivez la notice du fabricant : certains modèles demandent une phase d’amorçage avant la première utilisation.

Nettoyez les cuves régulièrement et ne laissez pas l’eau stagner pendant des jours.

Remplacez les cartouches selon la durée indiquée par le fabricant : elle dépend de la qualité de l’eau que vous filtrez, plus chargée elle use plus vite le filtre.

Questions fréquentes sur le filtre à eau par gravité

Un filtre à gravité rend-il l’eau potable ?

Cela dépend du filtre et de l’eau d’origine. Pour de l’eau du robinet, il améliore surtout le goût. Pour de l’eau de pluie, de source ou de rivière, choisissez un modèle prévu pour retenir bactéries et protozoaires, voire un purificateur, et en cas de doute faites bouillir l’eau.

Faut-il de l’électricité pour un filtre par gravité ?

Non, c’est son principal intérêt : la gravité fait tout le travail.

Quelle est la différence avec une carafe filtrante ?

Une carafe filtrante est conçue pour le robinet (chlore, goût) et reste petite. Un filtre par gravité a des cuves plus grandes et peut, selon le modèle, filtrer une eau de qualité plus incertaine, ce qui le rend adapté aux maisons hors réseau et aux situations de crise.

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