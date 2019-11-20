La gourde à eau filtrante, c’est quoi ?

Gourdes et pailles filtrantes fonctionnent quasiment de la même manière. Le même produit se décline même souvent suivant les deux versions : c’est surtout une histoire d’encombrement et de choix personnel.

Il existe aussi d’autres moyens de purifier l’eau : filtres à pompe, filtre à pression, pastilles de purification et lampes UV, qui feront l’objet d’un prochain article !

Si vous n’avez pas d’eau potable, cela peut vous éviter la dysenterie ou une grosse diarrhée.

Pour qui ?

Pour les voyageurs

C’est avant tout un accessoire pour voyageurs. La paille ou la gourde filtrante sont les bons accessoires pour les voyageurs qui partent dans des pays où l’eau n’est pas potable. Elle permet de boire l’eau du robinet ou l’eau d’un puits sans risque de contamination par des bactéries, parasites ou particules en suspension.

Pour les trailers / campeurs / trekkeurs

Gourdes et pailles filtrants sont aussi utiles en trail, camping, randonnée ou trek : elles évitent de transporter des bouteilles d’eau. et permettent de boire l’eau des les ruisseaux et lacs.

Pour les survivialistes / preppers

C’est enfin un accessoire de survie : on peut vivre assez longtemps sans manger mais pas sans eau. La paille filtrante de survie permet de boire l’eau de n’importe quel cours d’eau, flaque, lac, eau de mer…

Avec toutefois des réserves, que je préciserai en fin d’article.

Les meilleures gourdes et pailles filtrantes

La gourde filtrante Lifestraw

Elle existe aussi en version paille, plus petite et ultra-légère, utilisant le même système de filtration de l’eau.

Lifestraw est sans doute la marque la plus populaire de produits de filtration de l’eau pour voyageurs. C’est une marque du groupe Vestergaard, qui produit également des moustiquaires, des produits de soin, et divers produits (sacs de stockage imprégné d’insecticides…) qui améliorent la vie des populations vivant dans des zones à grande pauvreté.

La gourde filtrante Befree Katadyn

Katadyn est une marque suisse spécialisée dans les produits d’approvisionnement en eau en milieu difficile. Le Groupe Katadyn est un groupement international d’entreprises qui sont spécialisées dans l’approvisionnement autonome en nourriture et en eau potable.

Elle produit des filtres à eau, mais aussi des comprimés Micropur qui ont fait leurs preuves et des dessalinisateurs manuels très compacts à utiliser en mer.

La gourde filtrante Water-to-Go

En version City : contenance 50cl, filtre remplaçable durée de vie 130L ou deux mois (il y a un indicateur d’usure pour savoir quand remplacer le filtre)

En version outdoor : contenance 75 cl, filtre remplaçable avec durée de vie 200 litres ou trois mois.

Filtre 99,9 % des contaminants dangereux (métaux et produits chimiques, virus, bactéries, parasites…) avec une technologie développée par la NASA.

Pour l’utiliser, il suffit de tremper le filtre pendant 10 minutes avant le tout premier usage, puis il n’y a rien à faire. Juste remplir l’eau et boire par la paille

On peut aussi le visser sur un goulot

La bouteille est évidemment sans bisphénol A et sans contaminant pouvant entrant dans l’eau.

On peut choisir sa couleur et son design

Filtres de remplacement achetables à part

Le Sawyer Mini

Filtration céramique ou ultrafiltration ?

La filtration céramique

La filtration par céramique permet de filtrer à environ 0,2 µm (200 nanomètres). C’est assez large, et présente le risque de micro-fissures sur le filtre céramique. Des fissures créeraient des ouvertures qui laisseraient les indésirables passer. Or, ces micro-fissures sont forcément invisibles à l’oeil nu…

L’ultrafiltration 0,01 micron

Les pailles et gourdes filtrantes comme la Lifestraw filtrent grâce à une membrane à fibres creuses (ultrafiltration), un procédé plus récent qui filtre à à 0,01 µm (0,01 micron soit 10 nanomètres).

Sans être parfaite, cela permet de bloquer toutes les bactéries, même les plus petites. L’ultrafiltration est une meilleure sécurité pour dans des régions où l’eau risque d’être contaminée.

Paille ou gourde avec filtre ?

Il existe deux technologies. Le filtre par paille ou le filtrage dans une gourde.

Avec une paille, c’est vous qui aspirez. Avec une pompe, vous pompez, elle aspire et stocke l’eau. Vous pouvez ensuite stocker cette eau dans une bouteille, dans un poche fournie ou boire directement sur le filtre.

Alors, paille ou filtre ? Le bon choix dépend de vos usages : partez-vous dans des lieux où l’eau est facilement accessible, ou est-elle plutôt rare ? Si vous trouvez facilement de l’eau, la paille vous conviendra. Vous devrez néanmoins vous accroupir et aspirer.

Sinon, si vous avez accès a des robinets ou fontaines, il faudra opter pour une gourde, légèrement plus encombrante mais plus adaptée au stockage.

La contenance

C’est ce qui vous permet de stocker l’eau pour la transporter, un peu à la manière d’une bouteille. Ici encore, elle dépend des zones que vous visiterez. Les modèles standard ont une contenance de 0,6 litre.

Le débit

Mesuré en litres par minute, il est évidemment un facteur de confort. Mais honnêtement, c’est un critère mineur. Même si vous êtes baroudeur, vous n’allez pas pester si chaque recharge d’eau prend 10 minutes à se purifier.

Initialisation

En général, c’est très simple, il suffit de récolter l’eau avec la gourde, et d’aspirer par la paille. Certaines gourdes demandent de tremper le filtre dans l’eau un moment avant usage.

Pour les pailles, il suffit de boire à la paille soit directement dans la source d’eau (il faut aspirer fort), soit dans un récipient.

Remplacement des filtres

Sur certains modèles, le filtre peut se remplacer. Il y a alors un témoin d’usure. La capacité du filtre est exprimée en litres filtrés : cela vous donne une bonne idée de la durée de vie en nombre de sorties. Néanmoins, cette mesure n’est pas standardisée : plus vous filtrez de l’eau sale, plus le filtre s’usera rapidement.

Enfin, il est conseillé de nettoyer les filtres pour éviter qu’ils se bouchent et que les contaminants biologiques s’y développent. Dans de rares cas, ils contiennent aussi des charbons actifs ou de l’argent qui empêchent le développement des contaminants, mais ce n’est pas une généralité.

Les pailles, gourdes et pompes filtrantes fonctionnent avec des filtres. Ces filtres retiennent tout ce qui est au-dessus de leur seuil de rétention : particules, éléments, cellules (bactéries) de taille supérieure à 0,1 micron (millionième de mètre) (variable selon les modèles) sont bloquées.

C’est en général suffisant pour supprimer plus de 99,99% des bactéries et 99,9% des parasites protozoaire, dont la taille est typiquement de l’ordre de 1 micromètre, donc 10 fois plus gros que les « mailles du filet ». Le filtre retiendra évidemment tous les solides : cristaux, poussières… et qui réduira ainsi la turbidité de l’eau (l’aspect trouble).

On peut aussi comparer ce standard de filtration à celui appliqué dans l’industrie pharmaceutique. Une filtration dite « stérilisante » dans le milieu de la santé se fait à 0,22 micromètre. Ici le filtre est deux fois plus fin.

Ces produits sont sans produits chimiques, à l’opposé des pastilles d’eau ou des charbons actifs qui apportent une purification différente.

Questions fréquentes

L’eau obtenue par filtration est-elle 100% pure ?

Non, ce serait mentir de dire que vous pouvez voire absolument toute l’eau que vous trouverez. L’eau n’est pas 100 % sûre : attention à la fausse impression de sécurité que vous pouvez avoir avec ces produits filtrants !

Les gourdes et pailles laissent aussi passer des contaminants organiques : urée, pesticides, engrais, ammoniaque… Pour les bloquer, il faudrait ajouter un filtre à charbon actif qui absorbera/adsorbera ces composants. Il ne faut donc pas tenter de boire dans une eau croupie, proche de bétails/animaux/ polluants de l’agriculture,… sans traitement complémentaire.

Le virus sont plus petits que les bactéries : il passent à travers des mailles. Pour les filtrer, vous devez utiliser une nanofiltration, des désinfectants chimiques, ou faire bouillir l’eau pour la purifier.

Ces gourdes et pailles laisses aussi passer les métaux lourds et la radio-activité (évidemment !).

Voici les tailles indicatives des différentes indésirables du plus grand au plus petit :

Protozoaire (amibes, eucaryotes) : de 15µm à 1 µm

Bactéries (légionelles, choléra, salmonelles, ecoli) : de 5µm à 0,2µm

Virus (Hépatite A, grippe, polio, rotavirus) : de 0,2µm à 0,02µm

En Europe, les infections sont surtout virales. Ces pailles sont donc plutôt adaptées pour l’eau prétraitée mais qui passent pas des tuyauteries mal entretenues et dont la qualité peut varier.

Dans les zones plus à risque, les infections sont surtout bactériologiques et ces pailles ont un grand intérêt.

Les virus sont trop petits et passent à travers la filtration mécanique des pailles et gourdes. Même en ultrafiltration, ils peuvent passer. Pour les éliminer, vous devez utiliser des comprimés désinfectants tels que les Micropur fabriqués par Katadyn :

Ces comprimés détruiront les virus mais ne permettent pas de filtrer mécaniquement les sédiments tels que poussières, boues, sable…

La gourde filtrante / paille filtrante peut-elle désaliniser l’eau de mer ?

Non, les filtres bloquent les particules inférieure à la taille de leurs mailles, mais le seul dissous ou les minéraux dissous sont évidemment passants, car ils ont une taille d’une molécule ou d’un atome ce qui est minuscule.

Les ions, le calcium, le magnésium… ne sont pas filtrés. Ce n’est pas très grave pour la santé.

Pour éliminer tout les minéraux, il faut distiller l’eau et obtenir de l’eau déminéralisée. Néanmoins, cela a peu de sens de boire de l’eau déminéralisée : nous avons besoins de minéraux, et boire régulièrement de l’eau déminéralisée va vous déminéraliser ! Vous n’avez pas besoin de filtrer les minéraux. Boire de l’eau pure constitué à 100% de molécules d’eau est utopique.

En revanche, vous pouvez tout à fait boire l’eau de pluie.

Tout d’abord, sachez que les pailles et gourdes peuvent filtrer jusqu’à 1000 litres d’eau avant de devoir être remplacées. Vous avez de quoi tenir. Mais la question est bonne.

Lorsqu’elle s’use, la paille ne perd pas pour autant ses propriétés filtrantes : c’est juste qu’elle se bouche et que l’eau est plus difficile à monter. On sent les difficultés avant la perte de qualité de filtration : pas de risque de boire de l’eau mal filtrée. Enfin, selon les modèles, il y a tout de même des alertes qui préviennent qu’il faut changer le filtre (Water to Go) ou elle se bloque d’elle-même (Lifestraw).

Que faire si je veux une gourde personnalisée ?

Si vous partez en voyage ou en randonnée, vous n’avez pas toujours besoin d’une gourde filtrante. La gourde ou paille filtrante sont une bonne solution de secours pour les zones sans eau potable, mais vous préférerez souvent avoir une gourde ou bouteille pour simplement emporter de l’eau du robinet ou d’une fontaine.

Pour éviter le plastique, optez pour une gourde ou bouteille en métal, que vous pouvez personnalisez selon le motif de votre choix avec des tarifs dégressifs selon la quantité. Vous avez facilement un large choix de gourdes aux couleurs et inscriptions que vous choisirez : idéal pour personnaliser des bouteilles et gourdes aux couleurs d’une équipe sportive, d’une association, d’une entreprise lors d’un événement par exemple… mais aussi des thermos, gourdes réfrigérantes, gourde presse-agrumes !