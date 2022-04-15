Vous prévoyez un voyage en zone tropicale? Votre maison est envahie par les moustiques et vous souhaitez-vous en débarrasser ? Les produits vendus dans les surfaces sont trop toxiques et vous empêchent de bien respirer?

En effet, les raisons qui peuvent vous pousser à faire un piège à moustique ne manquent pas. Si vous faites face à l’une des situations précédentes, sachez que cet article est fait pour vous. Découvrons ensemble comment faire un piège à moustique naturel et sans danger pour votre santé.

Une bouteille de soda pour fabriquer un piège à moustique fait maison

Le moustique fait partie des bestioles les plus nuisibles. Ils nous piquent, grattent et surtout, nous réveillent pendant le sommeil. L’astuce que nous allons vous présenter ici vous débarrassera sainement de ces bestioles.

Les ingrédients

Pour un piège à moustique fait maison, vous aurez besoin de :

Une bouteille de coca cola vide de 2L

200 ml d’eau

1g de levure de bière ou levure de boulangerie déshydratée

50g de sucre brun

Les étapes de fabrication

Pour réussir votre piège à moustiques, suivez scrupuleusement les étapes ci-après :

Commencez par couper la bouteille de coca-cola en deux en vous servant des ciseaux ou d’un couteau ; coupez légèrement au-dessus du milieu pour avoir assez de place pour le liquide Portez 200 ml d’eau en ébullition dans une casserole Ajoutez 50g de sucre brun dans la casserole placée au feu Enlevez la casserole du feu une fois que le sucre est complètement dissous dans l’eau Laissez votre mélange (sirop) refroidir en dessous de 30°C

Astuce: vous pouvez mettre votre sirop au frigo pour gagner en temps

Versez le sirop dans la partie inférieure de la bouteille Ajoutez ensuite 1g de levure de bière sans mélanger l’ensemble Emboîtez le haut de la bouteille vers la partie inférieure Collez les deux moitiés de la bouteille à l’aide d’un scotch

En respectant ces étapes, vous aurez fabriqué un piège à moustique efficace. Pour l’utiliser, vous n’avez qu’à le placer dans une pièce où il y a des moustiques.

Si vous souhaitez maintenir l’efficacité de cette solution, pensez à changer le sirop après 2 semaines; ou alors lorsque vous aurez remarqué qu’il n’y a plus de bulles à la surface.

Lorsque nous dormons, nous rejetons du dioxyde de carbone (CO2), et c’est cette substance qui attire les moustiques vers nous. La solution anti-moustiques que nous présentons ici produit elle aussi du dioxyde de carbone. Cela est dû à la fermentation du sirop et de la levure de bière. C’est ainsi qu’elle va attirer les moustiques dans ce contenant piège à moustiques naturel grâce au gaz émis lors de la fermentation.

Les bestioles qui entrent dans la bouteille par le goulot se retrouvent alors prises au piège, car ne parvenant plus retrouver la sortie. Elles finissent par mourir et tombent dans le sirop.

Vous souhaitez obtenir un résultat encore plus efficace ? Fabriquez plusieurs pièges identiques et dispatchez-les dans la maison. Voici d’ailleurs une autre solution anti-moustiques efficace et accessible.

Ce qu’il faut faire pour que le piège fonctionne

Le piège à moustiques présenté dans cet article est facile à réaliser. Cependant, il y a certains points importants sur lesquels il faut mettre l’accent si vous voulez qu’il fonctionne parfaitement.

Premièrement vous devez exclusivement utiliser du sucre brun. Si vous optez pour du sucre blanc, le fait qu’il soit trop raffiné fera que votre sirop fermente rapidement.

Ensuite, obtenez votre sirop en faisant dissoudre du sucre brun dans une eau bouillante.

Ne surtout pas oublier d’ajouter la levure de bière. Cet élément est indispensable, car c’est lui qui favorise la fermentation. Toutefois, vous devez patienter jusqu’à ce que le sirop soit bien refroidi avant d’ajouter la levure de bière. Si vous le faites, alors que le sirop est encore trop chaud, elle perdra son pouvoir et votre piège ne fonctionnera pas efficacement.

Vous n’avez pas besoin d’envelopper le piège avec dans un plastique ou dans un papier noir. Cela n’améliore pas son efficacité.

Pour terminer, vous devez privilégier les bouteilles de coca cola, car leur forme est idéale pour la fabrication de ce piège.

En résumé, il n’est pas bien compliqué de se débarrasser naturellement des moustiques dans une maison ou dans une chambre. Le piège présenté ici en est la parfaite illustration. Si vous voulez qu’il soit très efficace, faites-en plusieurs et dispersez-les partout dans la maison. Toutefois, pour qu’il fonctionne à merveille, il faut utiliser précisément les ingrédients cités en sus. En outre, il faut respecter scrupuleusement le processus de fabrication.