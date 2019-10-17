Faire la lessive sans lessive

Je vous avais déjà donné des recettes de lessive écolo. Et si réduisait la consommation de lessive, voire (soyons fous), si arrivait à laver le linge sans lessive, ni détergent, ni savon, ni adoucissant grâce à des balles de lavage ?

C’est un article en 4 parties.

Je vais évoquer, dans l’ordre :

les balles de lavage. En effet, le linge pas trop sale peut être lavé simplement à l’eau chaude en le tapant. Vous pouvez utiliser des balles de tennis mais aussi des balles de lavage dédiées à cela les boules de lavage en céramique. D’après les fabricants, les céramiques produisent un champ magnétique qui libère des ions, ce qui augmente le pouvoir lavant. Enquêtons… les balles magnétiques contre le calcaire. Ici aussi, les fabricants leur donnent des vertus magiques. Voyons voir. les balles anti poils pour machine à laver. Idéal si vous avez un chien, un chat… ou des cheveux longs qui tombent. Ces boules attrapent les poils dans la machine à laver.

En revanche, je ne vais pas parler de :

noix de lavage indiennes celles qui secrètent de la saponine, car je leur ai déjà dédié un article.

de recettes de lessive écolo (au lierre, aux cendres…) qui ont aussi un article dédié.

Maintenant que le décor est posé, commençons !

1. Les balles de lavage : pour battre le linge

Lavandière qui étend du linge blanc

Dans le temps, les lavandières se rassemblaient au lavoir du village. Elles lavaient le linge avec des cendres et de l’eau chaude, puis à la main ou dans un battoir. Le battoir en bois servait à taper le linge pour l’essorer.

Aujourd’hui encore, on doit tremper puis brasser le linge. C’est évidemment le lave-linge qui s’en charge : si vous observez par le hublot, vous constaterez qu’une grande partie du temps du lavage du linge est passé à le tourner et le retourner.

Malgré cela, il n’est souvent pas assez brassé. Une machine ne peut que tourner à différentes vitesses et s’arrêter. Le lave-linge fait ce qu’elle peut pour mélanger le linge, mais l’idéal serait de pouvoir le séparer et le taper de temps en temps pendant le lavage.

C’est justement le rôle des balles de lavage : aérer et séparer le linge pendant le cycle machine.

Elles ont des petits picots qui permettent de mieux aérer le linge.

Les avantages des balles de lavage

Les balles de lavage sont économiques et écologiques :

on économise de la lessive (on peut en mettre 30 % à 50 % moins)

on économise de l’électricité (on peut faire un programme court ou éco)

on a besoin de moins d’eau (on peut rincer en demi-charge car les balles tapent le linge, ce qui contribue au rinçage. En outre, on a utilisé moins de lessive, donc moins besoin de rincer)

Le linge peut être plus facile à repasser aussi (car moins de plis liés à l’agglomération des vêtements les uns contre les autres pendant l’essorage).

Balles de lavage : quelques précautions à prendre

Taper le linge, c’est bien pour le linge courant, idéalement les torchons, draps épais, taies d’oreiller, ou un jean… Mais c’est à éviter pour le linge délicat : n’allez pas utiliser des balles de lavage avec de la lingerie fine, de la dentelle ou des collants !

Laver son linge avec des balles de tennis ?

Vous avez déjà entendu ce conseil je parie. Oui, vous pouvez utiliser des balles de tennis. Mais elles risquent de laisser des peluches et de s’user, ce qui déposera les petits morceaux de caoutchouc dans la lessive. À moins de ne laver que du linge qui ne craint absoluement rien, autant utiliser des balles spécifiquement fait pour, en élastomère increvable.

Quelles balles de lavage choisir ?

Je vous ai sélectionné celles-ci. Colorées, elles font partie selon moi des moins chères et du meilleur rapport qualité/prix.

Combien de boules de lavage mettre par lessive ?

Beaucoup ! Mettez-en 6 pour une lessive normale, jusqu’à 10 si elle est très chargée. N’hésitez pas à en mettre beaucoup car certaines resteront coincées contre le hublot.

Les balles de lavage, ça marche ?

Oui ! Lisez les commentaires en-dessous de la fiche produit si vous n’êtes pas encore convaincu(e). C’est vraiment un moyen pas cher de faire des économies. Elles sont presque gratuites quand on voit qu’elles font économiser sur la lessive.

Aussi pour les peluches, les poils, les cheveux et les couleurs

En bonus : les balles qui ont des picots attrapent aussi les peluches et les cheveux, et empêchent la décoloration en absorbant les couleurs qui dégorgent. Même si je ne vous conseille pas de monter aussi haut dans votre lave-linge, sachez aussi qu’elles résistent à 90 degrés.

Bref, c’est le standard à acheter pour économiser sur la lessive et sur l’adoucissant.

Et contrairement aux autres boules, pas d’histoire de magnétisme, de rotation de céramique ou d’ions : l’effet est uniquement mécanique sur le linge : ça brasse le linge en répliquant des gestes naturels.

Balle de lavage ou battoir ?

On trouve aussi des battoirs à linge. Plutôt qu’une boule, ils sont en forme de soucoupe. À vous de voir si vous avez envie de varier. Cela n’est pas très important : Le plus gros de l’effet est acquis lorsque vous passer d’une situation sans balles à avec balles, après c’est du raffinement 🙂

2. Les boules de lavage en céramique : pour remplacer la lessive (ou pas)

Composition et fonctionnement des boules de lavage céramique

Ces boules se présentent sous la forme de sphères évidées. Elles existent en différents matériaux, mais le standard est la céramique et le plastique. On les trouve aussi sous l’appellation « perles de lavage ».

À l’intérieur de la boule de lavage se trouve un aimant diffusant des champs magnétiques pendant la rotation de la boule dans le tambour de la machine. Selon les fabricants, le champ magnétique attire à lui les résidus qui se trouvent sur le linge, dans le tambour, et en suspension dans l’eau de lavage.

Les boules de lavage sont donc censées remplacer la lessive ou les produits détergents.

Évidemment, si cela fonctionne, cela présente des avantages évidents : économie financière, pas de traces sur le linge, pas d’allergie, moins polluant…

Est-ce que cela fonctionne ?

Greenball de Hometech : ça fonctionne ?

Hometech, qui a développée une gamme de produits pour le linge nettoyant sans lessive et notamment la boule « GreenBall », prétend la chose suivante :

Lorsque les billes de céramiques se frottent entre elles, des rayons infrarouges sont libérés. Cette action physique agit directement sur les propriétés des molécules d’eau. Une libération d’ions négatifs s’opère alors, conférant ainsi à ces molécules d’eau une meilleure pénétration dans les fibres textiles et par conséquent, un détachement naturel de la saleté.

Sciences et Avenir pas convaincu

Est-ce que ça marche ? Peut-on laver son linge sans lessive, sans savon, sans produit d’entretien, simplement avec une boule céramique ?

Le magazine Sciences et Avenir est loin d’être convaincu.

Il a étudié la boule magique « Biowashball » et tenté de vérifier l’affirmation de Gérard Imbert, l’un des dirigeants de la société, qui déclarait :

Les céramiques émettent de puissants rayons infrarouges lointains qui cassent les molécules d’eau pour en faire des ions négatifs qui augmentent son pouvoir lavant.

Le détail de l’étude est dans cet article: https://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/le-biowashball-la-lessive-perd-la-boule\_37016

Voici un extrait :

Pour casser des molécules d’eau [par des radiations], il faut utiliser un accélérateur de particules de très grande énergie. Or, les rayons infrarouges ont des niveaux d’énergie très faibles, explique José Teixeira, physicien au CNRS

Cependant, les avis Amazon (que je vous invite à lire) sont très bons.

Alors je vous laisse juge.

Les effets réels des boules en céramique

Laver son linge avec des boules, qu’elles soient céramique ou magnétique, a tout de même des effets. Comme on l’a vu plus haut, le linge gagne à être tapé pendant le lavage. On peut donc en partie faire la lessive sans lessive… mais pas besoin de céramique ou d’effet ionisant magique pour cela !

Enfin, bien évidemment, le linge lavé avec une boule de lavage sera mieux toléré par la peau : pas d’éléments allergisants, polluants et toxiques, pas de phosphates… Mais parler d’une boule hypoallergénique et antibactérienne, cela ne me semble pas fondé. En revanche, elles font du bruit dans le tambour 🙂

3. Les balles magnétiques contre le calcaire

Vous connaissez évidemment les effets du calcaire si vous vivez dans une région où l’eau est dure : le linge est un peu rêche, des plaques blanches s’accumulent dans les éviers, au fond des bouilloires, et forcément dans votre lave-linge et lave-vaisselle, même si vous ne le voyez pas !

Il y a la solution des tablettes anti-calcaire, mais elles laissent souvent des dépôts sur le linge. Le vinaigre blanc est très efficace, évidemment, et tout aussi écologique et biodégradable, même si c’est un consommable.

Qu’en est-il des boules magnétiques anti-calcaire ? (et leurs déclinaisons : anneaux anti-calcaires, disques pour lave-vaisselle…)

Les effets supposés des balles magnétiques contre le calcaire

Selon les fabricants, les balles magnétiques ont deux effets :

lutter contre le calcaire

rendre le linge plus souple

Pour le deuxième, on le croit volontiers : c’est simplement lié à l’effet « battage » du linge, que l’on peut aussi obtenir avec une balle de tennis. Le linge est plus souple, on économise l’assouplissant et évite les allergies et grattements liés à certaines lessives, même vertes (on peut être allergique à des produits naturels…)

Peut-on lutter dissoudre le calcaire avec des aimants ?

Si l’on écoute Hometech, fabriquant de la Greenball anti calcaire, voici le fonctionnement de la boule :

La boule contient des aimant qui créent un champ magnétique. Ce champ va adoucir l’eau, assouplir le linge et protéger la machine à laver. Une eau calcaire est caractérisée essentiellement par du carbonate de calcium dissout qui se dépose sous forme de tartre. Lorsque l’eau passe dans un champ magnétique, le carbonate de calcium se transforme en calcite. Peu soluble dans l’eau, celui-ci reste en suspension.

La presse en ligne est assez complaisante, voici par exemple ce que j’ai trouvé sur un site dont je ne donnerai pas le nom :

Les boules anticalcaires sont de toutes petites sphères faites à partir de polyéthylène sans chlore. Chaque boule renferme un électroaimant qui produit des champs magnétiques pendant qu’il est en mouvement dans la machine de lavage. Ces champs transforment pendant un court instant la structure du calcaire contenu dans l’eau et diminuent fortement la formation d’agrégats ainsi que les dépôts de calcaire.

À titre personnel, je considère bien sur que c’est un attrape nigaud. J’attends que l’on me démontre qu’un aimant soit assez puissant pour détruire le calcaire. Le seul moyen que je vois revient à jeter l’aimant assez fort sur la plaque de calcaire pour la casser, mais ce n’est sans doute pas l’effet que les auteurs ont en tête…

Ma conclusion : oui pour l’effet battage, non pour l’anti-calcaire

Rien ne vaut le vinaigre blanc contre le calcaire ! Ajouter un acide sur une base produit une réaction chimique qui dégage du dioxyde de carbone et de l’eau… C’est aussi simple que cela ! Mais cela fonctionnerait aussi avec du bicarbonate de soude ou des cristaux de sodium…

Si vous achetez des boules magnétiques, achetez avant tout des boules qui pétrissent le linge, mais vous pouvez oublier leur effet contre le calcaire. Et évitez les anneaux anti-calcaires pour WC : il n’y a rien à battre dans le réservoir !

4. Les balles anti-poils pour lessive (et vêtements, et canapé)

C’est une pièce de plastique collante (en boule mais pas forcément) qui récupère les poils et les cheveux. Vous pouvez l’utiliser pour enlever les poils sur un canapé, une couverture, les vêtements, un manteau… ou dans la machine à laver.

Ça marche ? Oui : pas de pseudo science ici, la boule anti poils est simplement un petit objet collant.

Je l’ai inclus dans cette sélection de boules de lavage car, insérée dans le lave-linge, elle attrape poils, fibres, cheveux, etc.

Ils faut les laver régulièrement pour qu’elle conserve le côté visqueux qui fait leur efficacité. À combiner avec le gant de toilettage en silicone pour le côté préventif 🙂

En conclusion sur les balles de lavage…

En conclusion, taper le linge a un effet bénéfique indéniable. Cela peut être fait avec des balles de tennis ou des boules de lavage. Il est alors totalement possible de remplacer la lessive si le linge est propre (sans tache, avec juste de la transpiration).

Pour le calcaire, faisons confiance aux réactions chimiques connues depuis des siècles : une base et un acide. Le vinaigre blanc combiné au calcaire produit du dioxyde de carbone et de l’eau. C’est le moyen sain et naturel de détruire le calcaire.

Pour les poils d’animaux, n’importe quoi de collant convient.

En revanche, aucune magie ou pseudo-science : la céramique ou les électro-aimants ne vous aideront pas dans votre lessive !

Enfin, puisqu’on parle de vêtements, je vous invite aussi à essayer le rasoir à bouloches : c’est remarquable pour les pulls qui ont accumulé des « peluches » à cause des frottements. L’efficacité de ces accessoires est discutée (voir plus haut). Si vous voulez tout de même essayer, voici quelques modèles en stock :