Tout le monde aime l’ambiance de Noël, la nuit qui tombe tôt, les lumières, la magie dans les rues, le rush dans les magasins… Et l’indispensable sapin !

Mais, ces dernières années, la tendance est de moins en moins à l’épicéa coupé dans les forêts et emballé dans un filet, que l’on remonte dans les escaliers et qui laisse ses épines partout.

Trop cher, trop destructeur de l’environnement.

Et le sapin en plastique ? Il en existe des très beaux, mais… le plastique n’est plus à la mode non plus, surtout pour les fêtes de fin d’année où l’on préfère le naturel.

Arrive alors le sapin en bois. Acheté dans le commerce ou construit DIY , il se prête à toutes les personnalisations : minime ou démesuré, en bois noble ou en palettes, il apporte la touche nordique qui manquait peut-être à l’événement !

Guirlandes et boules de Noël peuvent être conservées ou retransformées elles aussi : libre à vous ! Couronne de Noël, neige artificielle et pommes de pin peuvent trouver leur place à la table de Noël, mais votre imagination peut vous emmener aussi beaucoup plus loin.

À vous de créer l’ambiance féériques avec ces sapins de bois, auxquels vous pourrez ajouter des éléments de déco habituels, guirlandes lumineuses, Père-Noël qui chante, rennes et chaussettes rouges !

Le sapin en bois naturel minimaliste en branche

Parfois, l’essentiel est dit en peu de mots… C’est la même chose pour le sapin le plus simple : une belle branche récupérée dans la forêt mise en valeur dans un vase, posé sur un meuble, et voici votre sapin. Quelques décorations légères suffisent à exprimer sa fonction dans la pièce.

Parfait pour : créer un élément de déco que l’on pourra conserver toute l’année

Le sapin de Noël en cône de papier

Léger et écologique, il se prête à toutes les décorations et peut jouer le rôle de rappel sur une table ou un meuble, pour complémenter un sapin principal en bois.

Le sapin en bois façon tipi

Trois belles branches droites reliées par un peu de corde en haut, quelques barres transversales et des jolis rubans, et voici un sapin en bois qui rappelle la forme d’origine sans les épines de son ancêtre.

Parfait pour : pouvoir déposer les cadeaux au pied du sapin !

Les sapins en bois du commerce en ligne

Parfait pour : installer un sapin si l’on habite pas à la campagne. Passer son temps à autre chose que de chercher des branches de sapin dans les bois.

Les sapins en bois de Cultura

Maintenant que vous avez connaissance des modèles de sapin en bois sur le marché, ainsi que des modèles présents dans la plupart des commerces, on peut vous parler des modèles de sapin en bois de Cultura. En choisissant d’acheter votre ou vos sapins en bois au sein de la marque, vous pourrez acheter des sapins minimalistes, simples et traditionnels, à monter en seulement deux étapes simples et rapides. Si vous aviez dans l’idée de fabriquer votre propre sapin en bois, mais que vous n’avez aucune connaissance en bricolage, on peut donc vous conseiller d’opter pour cette option.

Les sapins en bois proposés par l’enseigne sont tous très minimalistes, certes, mais ils sont tous très différents également. Vous pourrez retrouver des modèles de sapins pleins ou avec des trous, à poser sur une table pour décorer ou à accrocher dans votre véritable sapin de Noël. Vous aurez l’embarras du choix sur le site internet et dans les magasins de l’enseigne, vous n’aurez qu’à faire une sélection parmi les différents sapins en bois proposés. De plus, les prix affichés défient toute concurrence, de ce fait, si vous désirez acheter plusieurs sapins en bois, vous ne serez pas restreint par le prix.

De ce fait, que vous désiriez acheter un modèle de sapin en bois unique pour le disposer au milieu de votre décoration de Noël, en acheter quelques-uns pour décorer votre sapin ou encore acheter une forêt entière de sapin en bois afin de décorer votre table pour les fêtes de fin d’année, nous ne pouvons que vous conseiller de vous diriger vers le magasin Cultura. En parcourant les pages du site internet, vous devriez normalement trouver votre bonheur au sein de la sélection de sapin en bois proposés par le magasin.