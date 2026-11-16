« Isolation à 1 € », chaudière « offerte », panneaux solaires « sans frais » : la rénovation énergétique attire les démarcheurs, et pas toujours les plus honnêtes. Voici les signes qui doivent vous alerter, ce que dit la règle aujourd’hui et ce qu’il faut faire si vous avez déjà signé.

Ce qui a changé : le démarchage est interdit

Selon le ministère de l’Économie, le démarchage pour la rénovation énergétique est interdit, que ce soit par téléphone, SMS, e-mail ou réseaux sociaux. Cette règle a été renforcée par une loi du 30 juin 2025. Et un service public ne vous démarche jamais : une entreprise qui prétend agir pour le compte d’un organisme public doit vous mettre la puce à l’oreille (les conseils du ministère pour éviter les arnaques).

Autrement dit, si c’est vous qui n’avez rien demandé, la conversation commence mal.

8 signes qui doivent vous alerter

On vous contacte sans que vous ayez rien demandé : appel, SMS, e-mail, message sur les réseaux sociaux ou passage à la porte. L’interlocuteur se dit mandaté par l’État ou se présente comme un « centre de prévention de l’habitat » ou un organisme officiel. La DGCCRF a relevé ce type de fausse allégation dans son enquête sur l’isolation à 1 €. L’offre est « gratuite » ou « à 1 € » : le dispositif du coup de pouce qui permettait l’isolation à 1 € a été arrêté, une offre qui s’en réclame aujourd’hui ne vient pas de là. On vous presse de signer : « offre valable aujourd’hui », « dernier jour de la prime », signature sur une tablette dès la première visite. On refuse de vous laisser comparer : pas de devis détaillé à emporter, pas de temps de réflexion. L’entreprise est difficile à identifier : pas de raison sociale claire, pas d’adresse, pas d’assurance présentée. Les aides sont présentées comme acquises : « vous êtes éligible d’office », sans que l’on vous demande vos revenus ni la nature de votre logement. Les aides dépendent de votre situation. On vous demande un acompte ou un paiement avant d’avoir eu le temps de vérifier quoi que ce soit.

Un seul de ces signes ne prouve rien, mais plusieurs ensemble doivent vous faire arrêter la discussion.

Les chiffres des contrôles

Dans son enquête sur l’isolation à 1 €, la DGCCRF a relevé des anomalies chez 54 % des professionnels contrôlés. Les pratiques vont du démarchage sans respect de Bloctel à des fausses déclarations sur le statut du professionnel (le détail de l’enquête).

Que faire si on vous démarche

Ne signez rien et ne donnez ni numéro de compte, ni avis d’imposition, ni facture d’énergie.

et ne donnez ni numéro de compte, ni avis d’imposition, ni facture d’énergie. Raccrochez ou refermez la porte : vous n’avez rien à justifier.

: vous n’avez rien à justifier. Signalez-le sur SignalConso, le service de l’État pour signaler une pratique abusive.

Et si j’ai déjà signé ?

Pour un contrat signé à votre domicile, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter. Faites-le par courrier recommandé avec accusé de réception, sans attendre, et conservez une copie. Passé ce délai, signalez le problème sur SignalConso et demandez conseil à une association de consommateurs.

C’est vous qui contactez les professionnels, et vous en consultez plusieurs pour comparer des devis écrits et détaillés.

les professionnels, et vous en consultez plusieurs pour comparer des devis écrits et détaillés. Choisissez un artisan RGE quand vous voulez bénéficier d’aides : la mention RGE se vérifie sur l’annuaire de France Rénov’.

quand vous voulez bénéficier d’aides : la mention RGE se vérifie sur l’annuaire de France Rénov’. Faites calculer vos aides par un conseiller France Rénov’ ou avec le simulateur officiel plutôt que sur la parole d’un vendeur.

par un conseiller France Rénov’ ou avec le simulateur officiel plutôt que sur la parole d’un vendeur. Ne payez pas sous la pression et lisez les conditions avant de signer.

Pour aller plus loin sur l’isolation, lisez notre article sur l’isolation à 1 € et ses arnaques, le guide pour isoler ses combles soi-même et les conseils pour obtenir des devis sans arnaque.

Questions fréquentes

Le démarchage pour la rénovation énergétique est-il légal ?

Non : selon le ministère de l’Économie, il est interdit, par téléphone, SMS, e-mail ou réseaux sociaux, et la règle a été renforcée par une loi du 30 juin 2025.

Où signaler une arnaque à la rénovation énergétique ?

Sur SignalConso, le service officiel de signalement. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par France Rénov’ ou une association de consommateurs.

Puis-je annuler un devis signé chez moi ?

Pour un contrat signé à domicile, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter. Envoyez votre demande par courrier recommandé.

L’isolation à 1 € existe-t-elle encore ?

Non, le dispositif du coup de pouce qui la permettait a été arrêté. Une offre qui se présente comme telle doit vous inciter à la prudence.