Comment démarrer dans le zéro déchet ?

Dans un précédent article, je vous avais déjà fait un petit topo (premiers pas dans le zéro déchet). pour ceux qui préfèrent les listes, voici 12 conseils, à utiliser partiellement, ou en totalité, mais sans se stresser !

Je privilégie les produits frais et de saison, si possible sans emballage. Ils évitent les déchets liés au conditionnement et au transport. Et s’ils doivent être transformés, je privilégie le fait maison. Je privilégie les produits à la coupe (plutôt que prédécoupés). Et je peux même emmener mes contenants dans de plus en plus de magasins ! Je choisis d’acheter en vrac quand c’est possible (riz, pâtes, huile, café…) … y compris pour les produits d’entretien (liquide vaisselle, gel douche…) Je privilégie le réutilisable : cotons démaquillants réutilisables plutôt que jetables, torchon plutôt qu’essuie-tout… Je fais moi même mes cosmétiques maison ou mes produits d’entretien (tablette vaisselle…) Je privilégie les produits qui ont un emballage réutilisable, ou estampillés réemploi J’utilise des contenants réutilisables à la maison (pot de confiture, bocal type Le Parfait…) Pour l’hygiène et l’entretien, je choisis des produits solides ou en poudre : ils ont été vendus sans avoir à transporter une grande quantité d’eau. Et pourquoi pas les noix de lavage ? Je repense mes achats en fonction de mes réels besoins pour éviter le gaspillage et faire des économies J’adopte une poule ! Une poule c’est environ 150 kg de déchets consommés par an, et des oeufs frais presque à volonté ! J’utilise un lombricomposteur pour les déchets organiques. Aucun intérêt à envoyer à l’incinérateur des déchets humides, qui demandent plus d’énergie qu’ils n’en produisent en brûlant, car gorgés d’eau.

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