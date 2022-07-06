Si vous avez quelques problèmes avec les mauvaises herbes, vous pouvez utiliser une toile spéciale afin de désherber rapidement. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations nécessaires à ce sujet.

Le désherbage avec les toiles de paillage

La toile ou bâche permet de lutter contre les mauvaises herbes. Cette technique est très utilisée pour sa fonction anti-herbes. En effet, quand elle est bien posée, la bâche occulte complètement la pousse des mauvaises herbes, tout en permettant à l’eau de pluie d’atteindre le sol, car elle est perméable.

C’est donc une solution intéressante afin de lutter contre les mauvaises herbes.

Le grammage de votre toile de paillage, c’est sa densité. Plus la toile est épaisse, plus il empêche les plantes de pousser. Tout dépend de l’usage que vous allez en avoir.

Si vous souhaitez empêcher la pousse des mauvaises herbes sur votre sol, il est préférable d’opter pour une toile de paillage de 130 grammes (au mètre carré), cela permettra d’étouffer complétement les adventices.

En outre, si vous habitez dans une région peu pluvieuse, il est conseillé de choisir une bâche de 90 grammes. Cette toile de paillage absorbera moins l’eau qu’une bâche de 130 grammes, mais elle sera tout de même très résistante.

Par contre, pour un potager avec des cultures courtes comme les fraises, vous pouvez choisir des toiles de paillage moins épaisses, entre 30 et 50 grammes.

Le désherbage avec la solarisation

Un sol laissé libre est souvent envahit par les mauvaises herbes et lorsqu’elles deviennent un peu grosses, ça devient compliquer de les détruire avec des méthodes traditionnelles, mis à part les désherbants chimiques. En outre, il existe une technique, qui n’est pas connue du grand public, mais qui est très efficace et 100 % naturelle, c’est la technique de la solarisation.

Une bâche plastique noire est très efficace afin de désherber avec peu d’effort une grande zone de culture. Cela peut prendre un peu de temps, mais vous n’aurez besoin pas besoin d’outils et aucun travail du sol n’est nécessaire. La technique est simple, elle consiste à occulter le sol avec la bâche pour tuer les plantes en dessous.

Afin de mettre en pratique cette technique, vous devez absolument acheter des bâches plastiques noires. Au préalable et avant d’acheter ce matériel, n’oubliez pas de mesurer la surface que vous voulez désherber.

Comment désherber avec la technique de la solarisation ?

Tout d’abord, vous devez couvrir l’espace que vous souhaitez désherber avec la bâche, en là positionnant correctement. Par la suite, vous devez attendre en 2 et 3 semaines que la chaleur du soleil fasse son effet sur votre sol. Le principe est simple, sous la bâche, les mauvaises herbes vont s’affaiblir par manque de lumière et vont être détruites par la chaleur accumulée.

Le désherbage avec des cartons

Si vous souhaitez désherber une partie de votre jardin, le carton peut sûrement vous aider. Il constitue une excellente matière afin d’enlever les mauvaises herbes sans effort. Cette méthode est souvent utilisée avant la mise en place d’un nouveau massif ou d’un coin potager.

Comment désherber avec du carton ?

Pour mettre en place cette méthode, c’est très simple. Vous devez poser le carton sur une partie de votre jardin qui a été tondue à moins de 5 centimètres d’épaisseur, car il doit être plaqué contre le sol. En outre, il est préférable de poser 2 à 3 couches de cartons.

Ne pas utiliser de désherbants chimiques

De nombreuses personnes utilisent des produits chimiques qui sont très nocifs pour la terre et pour les plantes. Il est préférable de prendre soin de votre terrain avec des produits naturels. Il est tout à fait possible d’utiliser un désherbant naturel, en plus de ça, il sera sûrement moins cher qu’un produit chimique et nocif pour la culture de votre potager.

Quel est le désherbant naturel le plus efficace ?

Si vous souhaitez trouver une solution naturelle et peu coûteuse afin d’éliminer les mauvaises herbes, c’est possible.

Voici la liste des solutions naturelles les plus efficaces :

Le bicarbonate de soude

L’eau bouillante

Le vinaigre blanc

La cendre de bois

La chaux

L’huile de coude

Ces solutions sont très économiques et très écologiques.

En bref, vous l’aurez compris, si vous mettre fin aux mauvaises herbes dans votre jardin, il existe de nombreuses techniques afin de les éliminer.