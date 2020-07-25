Organiser un pique-nique, c’est toujours une bonne idée, que ce soit en famille ou entre amis. Cependant, c’est avec regret que l’on remarque que certaines personnes ont toujours cette fâcheuse habitude de jeter les détritus où bon leur semble. Pourtant, il existe désormais des alternatives qui pourront vous permettre de passer d’agréables moments à l’extérieur tout en protégeant l’environnement. Parcourez tout au long de cet article nos quelques conseils pour faire de vos pique-niques un instant de plaisir éco-friendly.

Sortie zéro déchet : quels sont les indispensables ?

Pour une sortie pique-nique réussie, l’important ne se limite pas seulement au choix de l’endroit idéal pour déballer ses affaires. Les outils dont vous allez vous équiper sont aussi une étape primordiale dans la préparation, surtout si vous voulez avoir un comportement plus écologique vis-à-vis de la nature. Cela dit, vous devez emporter avec vous des ustensiles et accessoires qui seront aussi profitables pour l’environnement comme de la vaisselle réutilisable en bambou ou en inox.

Autrement dit, pour pique-niquer de façon écolo, il est très conseillé d’éviter les plastiques à usage unique. Ceux-ci mettraient des centaines d’années pour se décomposer… Vous devez donc impérativement rayer de votre liste :

Les verres et gobelets en plastique ;

et gobelets en plastique ; Les bouteilles en plastique ;

en plastique ; Les assiettes en plastique ;

en plastique ; Les couverts en plastique ;

en plastique ; Tout autre plastique superflu ou remplaçable (pailles en plastique…)

La plupart sont d’ailleurs bientôt interdits ! Préférez plutôt des accessoires comme les couverts en bambou ou en inox, les pailles réutilisables en bambou, les assiettes en carton ou vos assiettes de la maison lavables et une glacière isotherme. De même, optez pour l’usage d’une serviette en tissu plutôt que des serviettes jetables. Pour conserver la température des aliments (sandwiches, fruits, apéritifs, etc.) vous pouvez vous munir de paniers pique-nique en osier avec compartiment isotherme.

Même les emballages et sachets en plastiques sont aussi à éviter. Il serait préférable de choisir des produits emballés dans des matériaux biodégradables pour mieux réussir votre pique-nique. Il existe aussi des emballages alimentaires lavables et réutilisables, comme les bee wraps, couvercles en papier hermétique à la cire d’abeille.

Que faire pour éliminer les mauvaises habitudes ?

Pendant un pique-nique, vous pouvez aussi transporter un sac poubelle ou un sac cabas pour faciliter le zéro déchets. Invitez vos enfants ou proches à mettre les ordures dans ses sacs à la fin du repas en plein-air.

De même, préférez l’achat de produits biodégradables recyclés pour organiser une sortie en harmonie avec l’environnement. D’ailleurs, si le recyclage faisait partie de nos priorités de tous les jours, la nature n’en souffrirait pas autant.

Pour pique-niquer de façon écologique, il faut aussi prioriser la consommation de produits frais bio de saison. Vous devez nécessairement suivre cette consigne et commencer à oublier les emballages jetables en plastique des plats surgelés. Vous avez aussi le choix de vous servir des récipients recyclables en inox, une autre manière de préserver l’environnement.

Autrement dit, si vous voulez organiser un pique-nique écologique, vous devez opter pour l’usage d’emballage 100 % compostable, biodégradable ou réutilisable. En fin de compte il le faut, pour qu’on vive dans un environnement plus sain et plus propre pour tous.

Normalement, dès lors qu’on organise un pique-nique c’est pour être en adéquation avec la nature. Il faudrait alors se rappeler cette question : pourquoi devrait-on faire l’opposé en utilisant les produits jetables ? Au contraire, vous devez prôner la consommation responsable et locale pendant ce moment de divertissement afin de concilier toute la famille et les amis à l’écologie et à l’enjeu environnemental.