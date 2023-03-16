Pour aménager votre rez-de-jardin ou un fond de jardin sans trop dépenser, optez pour le mobilier, la décoration et l’agencement. Voici nos idées déco !

Trouver le style qui vous correspond

Avant de vous lancer dans l’aménagement de votre rez-de-jardin, il est essentiel de déterminer le style qui vous plaît et qui s’harmonisera avec le reste de votre décoration intérieure. Voici quelques idées pour vous inspirer :

Le jardin romantique

Le jardin romantique est caractérisé par des couleurs douces, des meubles en fer forgé et des plantes grimpantes. Pour créer cette ambiance, choisissez des meubles de jardin aux lignes courbes, des pots de fleurs en céramique et des accessoires en dentelle ou en macramé.

Le jardin moderne ou jardin contemporain

Le jardin moderne mise sur des lignes épurées et des matériaux contemporains comme le béton, l’acier ou le verre. Optez pour des meubles design, des pots de fleurs géométriques et des luminaires d’extérieur minimalistes. Allez lire nos conseils pour un jardin contemporain.

Le jardin bohème

Le jardin bohème est un savant mélange d’objets de récupération, de couleurs vives et de matières naturelles. Pour créer ce style, misez sur des meubles en bois, des tapis et coussins colorés, et des accessoires ethniques.

Choisir le bon mobilier pour votre rez-de-jardin

Adapter le mobilier à l’espace disponible

Choisissez des meubles de jardin adaptés à la taille de votre espace extérieur. Si vous avez une terrasse ou un balcon, optez pour un salon de jardin compact et modulable, qui pourra être facilement rangé en cas de besoin.

Privilégier des matériaux résistants et faciles d’entretien

Privilégiez les matériaux résistants aux intempéries et aux UV, comme le teck, l’aluminium ou le plastique recyclé. Votre mobilier de jardin extérieur doit être durable et facile à entretenir.

Choisir des meubles confortables et ergonomiques

Le confort est essentiel pour profiter pleinement de votre rez-de-jardin. Pour le fauteuil de jardin, misez sur des assises avec des coussins et des dossiers ergonomiques, et n’hésitez pas à ajouter des poufs et des coussins d’extérieur pour plus de confort.

Aménager un coin salon et détente

Un rez-de-jardin bien aménagé doit comporter un espace dédié à la détente et à la convivialité. Voici quelques astuces pour créer un coin salon accueillant :

Installer un abri pour se protéger du soleil et des intempéries

Pensez à installer un abri pour vous protéger du soleil et des intempéries, comme une pergola, un parasol ou une voile d’ombrage. Cela vous permettra de profiter de votre rez-de-jardin même par temps incertain.

Ajouter des luminaires pour prolonger les soirées en extérieur

Pour profiter de votre rez-de-jardin jusqu’à la tombée de la nuit, n’oubliez pas d’installer des luminaires d’extérieur. Choisissez des éclairages solaires ou LED pour économiser de l’énergie et créer une ambiance chaleureuse.

Créer un espace repas convivial

Si vous avez suffisamment d’espace, aménagez un coin repas dans votre rez-de-jardin pour partager des repas en famille ou entre amis.

Choisir une table adaptée à vos besoins

La taille et la forme de la table dépendront du nombre de personnes que vous souhaitez accueillir et de l’espace dont vous disposez. Préférez une table extensible ou modulable si vous recevez souvent.

Décorer la table avec des accessoires colorés et originaux

N’hésitez pas à personnaliser votre table avec des sets de table, des serviettes de table, des portes-serviettes et des accessoires de table originaux et colorés. Cela ajoutera une touche d’originalité à votre espace repas.

Prendre soin de son jardin

Choisir des plantes adaptées

Lors de la sélection de vos plantes, tenez compte de l’exposition de votre rez-de-jardin, du type de sol et du climat de votre région. Optez pour des plantes locales et résistantes pour limiter l’entretien et l’arrosage.

Entretenir régulièrement votre jardin

Pour garder un espace vert en bonne santé, il est important de tailler régulièrement les arbustes et les haies, de désherber et de nettoyer les allées et les terrasses, et de veiller à l’arrosage et à la fertilisation des plantes.

Déco d’un rez-de-jardin : personnalisez votre espace

Outre le mobilier, les éléments décoratifs sont essentiels pour donner du caractère et du style à votre rez-de-jardin. Voici quelques suggestions pour créer une atmosphère unique et harmonieuse :

Apporter de la couleur avec des textiles et des accessoires

Les couleurs vives contribuent à créer une ambiance chaleureuse et accueillante dans votre jardin. Pour cela, vous pouvez utiliser des coussins, des tapis d’extérieur ou encore des parasols aux teintes chatoyantes. N’hésitez pas à mélanger les motifs et les textures pour apporter du dynamisme à votre espace extérieur.

Décorer avec des objets d’art et de récupération

Pour personnaliser votre aménagement jardin, pensez à intégrer des objets d’art ou de récupération. Vous pouvez par exemple accrocher des tableaux résistants aux intempéries, installer des sculptures en terre cuite ou en bois, ou encore utiliser des objets détournés comme des pots de fleurs originaux.

Installer des pots et jardinières pour mettre en valeur vos plantes

Les pots et jardinières sont indispensables pour aménager un jardin, qu’il soit grand ou petit. Variez les formes, les matériaux (terre cuite, résine tressée, bois composite) et les tailles pour créer une composition harmonieuse et esthétique.

Optimiser l’éclairage pour sublimer votre rez-de-jardin

Un éclairage bien pensé peut transformer l’atmosphère de votre rez-de-jardin et le rendre encore plus accueillant. Voici quelques conseils pour bien éclairer votre espace extérieur.

Créer différentes ambiances avec des luminaires variés

Pour apporter de la profondeur et du relief à votre jardin, il est important de jouer avec les sources de lumière et les intensités. Associez des appliques murales pour éclairer les façades, des lampadaires pour les allées et des guirlandes lumineuses pour les zones de détente et de repas.

Opter pour des éclairages solaires ou LED

Les éclairages solaires et LED présentent de nombreux avantages : ils sont économiques, écologiques et faciles à installer. De plus, les LED offrent une grande variété de teintes et d’intensités lumineuses, vous permettant ainsi de créer différentes ambiances selon vos envies. Pensez par exemple aux animaux solaires pour jardin, qui donneront une ambiance féérique à votre jardin.

Mettre en valeur les éléments-clés de votre rez-de-jardin

N’oubliez pas de mettre en lumière les éléments décoratifs et végétaux qui font la particularité de votre rez-de-jardin. Utilisez des projecteurs d’extérieur pour mettre en valeur les sculptures, les arbres remarquables ou les massifs de fleurs.

Aménager un rez-de-jardin demande du temps, de la créativité et une bonne dose de patience. En suivant nos conseils et en vous laissant guider par vos envies et vos besoins, vous pourrez créer un espace extérieur qui vous ressemble et dans lequel vous prendrez plaisir à vivre. N’hésitez pas à consulter des magazines spécialisés, à visiter des maisons du monde ou à échanger avec des amis pour trouver l’inspiration et les idées qui feront de votre jardin un lieu unique et convivial.

Enfin, rappelez-vous que l’aménagement d’un rez-de-jardin est un projet évolutif : n’hésitez pas à modifier, ajouter ou retirer des éléments au fil du temps, en fonction de vos goûts et de l’évolution de votre jardin.

À lire aussi : Permaculture : Comment aménager l’intérieur d’une serre de jardin ?