Les coûts de l’énergie augmentent. Il est naturel de rechercher des de solutions moins polluantes, plus vertes et économes pour l’électricité.

Intéressons-nous au concept d’autoconsommation et de stockage de l’énergie solaire, dans des batteries Lithium Ion.

Pourquoi opter pour un groupe électrogène solaire pour alimenter une maison ?

Combinant panneaux solaires, batterie, onduleur et transformateur, le groupe électrogène solaire est un gage d’autonomie électrique.

Le principe est simple : les panneaux solaires récupèrent l’énergie photovoltaïque, puis cette énergie est stockée dans une batterie que vous pouvez utiliser au besoin, même des mois plus tard. C’est à la fois une précaution et un outil pratique et peu cher pour alimenter vos appareils (en voyage, en camping, etc.)

En cas de panne de courant due à un réseau électrique défaillant, une tempête ou même une catastrophe naturelle, vous pouvez compter sur votre batterie et vos panneaux pour alimenter votre foyer en électricité, au moins pour les besoins essentiels à la survie.

Exploitant une source d’énergie inépuisable, silencieux, compact et non polluant pour l’environnement, le groupe électrogène solaire a tout pour plaire !

Ces groupes électrogènes solaires ne sont adaptés qu’à l’autoconsommation : il ne s’agit pas, contrairement aux installations photovoltaïques, de revendre l’électricité en surplus à un opérateur, mais bel et bien de la stocker pour l’utiliser plus tard.

Un kit solaire, c’est un ensemble de :

des panneaux solaires

des câbles

une batterie électrique (désormais quasiment lithium-ion, oublions le plomb)

Le principe est simple :

Vous chargez votre batterie avec les panneaux solaires OU sur le secteur OU sur une borne de rechargement de véhicule électrique

Vous utilisez votre électricité plus tard, quand vous en aurez besoin.

A la manière d’un groupe électrogène, votre batterie vous fournira une électricité verte et gratuite, au bon moment.

Vous serez autonome en électricité pour bénéficier d’une autonomie totale en électricité.

Où installer les panneaux solaires ?

Vous pouvez installer vos panneaux :

au sol

contre un mur

sur le toit

sur une toiture de garage, voiture, camping-car…

L’essentiel à retenir,c’est que les panneaux sont mobiles. Vous pouvez les déplier quand vous en avez envie, pour capter le soleil une journée ensoleillée et faire le plein d’énergie solaire que vous réutiliserez plus tard, l’hiver, ou en voyage, trek, camping…

Est-ce difficile à installer ?

Non, vous n’avez pas à être bricoleur ou à contacter des installateurs. Rappelez-vous, les panneaux d’un kit sont censés être mobiles : vous devez pouvoir les emporter avec vous en déplacement. Cependant, si vous souhaitez les fixer sur un toit par exemple, l’installation vous prendra environ 1 heure, deux heures si vous êtes peu bricoleur.

Quelle puissance pour le groupe solaire ?

La puissance désigne l’énergie que peut stocker votre groupe électrogène. Elle s’exprime en Watts.heures (Wh).

1000 watts.heure, cela signifie que vous pouvez alimenter un appareil qui consomme :

60 watts pendant 166 heures

100 watts pendant 10 heures

Exprimé en Watts, cela influencera sur ce que vous pourrez recharger ensuite.

Les plus modestes se connecteront d’alimenter vos smartphones et tablettes, votre ordinateur fixe ou portable, mais les plus puissants iront jusqu’à s’occuper de l’intégralité de vos besoins.

Les batteries les plus performantes peuvent charger une Tesla !

Selon le modèle de groupe électrogène solaire et la compatibilité de ses sorties (prise électrique, port USB, allume cigare) l’usage peut être encore plus diversifié.

Hormis le confort électrique que permet un groupe électrogène exploité pour une maison, cet appareil, portable, est tout aussi bénéfique lors d’activités en extérieurs de type camping, bateau ou même randonnée. Il vous alimentera en électricité où que vous soyez, même si aucun réseau électrique n’est présent sur les lieux.

L’exemple des groupes électrogènes solaires Ecoflow

Plutôt que de discuter dans le vide, rien de tel qu’un exemple concret. Ecoflow fait partie des leaders est des marques les plus recommandées, alors intéressons-nous à quelques-uns de ces groupes électrogènes solaires.

Modèle 1 : le Ecoflow Delta – 1260 Wh

Mise à jour du 19 novembre 2026 : Ecoflow a renouvelé sa gamme. Voici les modèles équivalents actuellement en stock sur Amazon.fr.

Le même, mais vendu sous forme de kit avec panneaux solaires

Si l’on résume :

Il lui faut 4 heures de plein ensoleillement pour faire le plein, ou 8 heures si le soleil est peu présent

Alternativement, on peut aussi stocker l’énergie du secteur, dans ce cas 1 heure 1/2 – 2 heures suffisent

Cela permet d’alimenter un ordinateur portable 20 fois , ou le téléphone de 100 personnes !

, ou Il est aussi possible de distribuer du courant aux appareils en même temps que la batterie se recharge.

Cela correspond à une capacité de 1 260 Wh. Autrement dit, elle peut alimenter un appareil qui consomme 12 Watts pendant 100 heures, ou 60 watts pendant 20 heures, etc.

Mais n’oubliez pas qu’il est tout à fait possible de charger la batterie grâce au soleil pendant qu’elle se décharge !

Vous l’aurez compris, c’est une solution alternative aux groupes électrogènes au gasoil, écologique.

Modèle 2 : le Ecoflow Delta Pro – Capacité extensible de 3600 Wh à 25 000 Wh

Pour alimenter une maison, votre groupe électrogène solaire devra être mieux dimensionné.

Allons donc voir la fiche technique de ce modèle :

… modèle qui peut bien sûr être vendu avec ses panneaux

Il fonctionne avec des extensions : vous choisissez la capacité selon vos besoins. Vous pouvez les brancher et les débrancher à la demande.

L’Ecoflow en Video

Voici une galerie de vidéos qui vous expliqueront comment elle fonctionne.

Il n’y a pas qu’Ecoflow sur le marché…

Voici Les kits solaires les plus populaires du moment (faites défiler le carrousel) :

On récapitule : pourquoi investir dans un kit panneau solaire autonome avec batterie ?

Investir dans un kit panneau solaire autonome avec batterie est une excellente idée pour plusieurs raisons. En France, le soleil est présent toute l’année et il est possible de profiter de cette source d’énergie gratuite pour alimenter votre maison en électricité. De plus, les kits solaires sont de plus en plus performants et fiables, ce qui vous permettra de faire des économies sur votre facture d’électricité.

Les kits solaires autonomes avec batterie sont composés de panneaux solaires, d’un onduleur et d’une batterie. Le panneau solaire capte l’énergie du soleil et la convertit en électricité, que l’onduleur transforme en courant continu. La batterie stocke l’énergie et permet de fournir de l’électricité même en cas de couverture nuageuse ou de faible luminosité.

Les kits solaires autonomes avec batterie sont particulièrement adaptés aux maisons isolées ou aux endroits où l’accès à l’électricité est difficile. Ils vous permettent de produire votre propre électricité et de ne plus dépendre des réseaux publics.

Pourquoi choisir un groupe électrogène solaire pour une maison ?

Il exploite une énergie gratuite

Vous l’aurez compris, un groupe électrogène solaire est gage de pérennité pour ce qui est de l’autonomie de votre foyer en électricité. À utiliser en cas d’urgence, il alimente vos différents appareils électriques grâce à son stock d’énergies solaires, même si le soleil n’est pas au rendez vous !

Le principal avantage du groupe électrogène est qu’il vous permet de faire des économies non négligeables sur vos factures énergétiques.

Exploitant l’énergie solaire, provenant d’une source inépuisable et gratuite, il vous alimente en électricité quand vous le souhaitez, sans que cela ne vous coûte un euro ! On peut considérer que c’est un investissement dont le rendement est indexé sur le prix de l’électricité, possiblement orienté à la hausse…

Une production d’énergie silencieuse et propre

Les générateurs à combustible fossile émettent des gaz polluants (dioxyde de carbone) dans l’environnement, lors de la production d’énergie.

Alors que non seulement les groupes électrogènes solaires sont économiques et e****xploitent des énergies renouvelables, mais sont aussi très silencieux dans la production d’énergie, qui est en passant propre et durable.

Un stock d’énergie à utiliser en cas d’urgence

Contrairement aux idées reçues, un groupe électrogène solaires peut alimenter votre foyer en électricité, même si le soleil ne brille pas ! Ayant le pouvoir de stocker de l’énergie grâce à sa batterie intégrée, il vous garantit une sécurité supplémentaire en cas de panne de courant, qu’il fasse nuit ou jour. C’est une tranquillité d’esprit qui n’a pas de prix.

Et les limites du groupe électrogène solaire

Malgré tous les atouts que présente un groupe électrogène solaire pour alimenter votre maison, ce dernier n’est pas sans inconvénients. Mais qui restent minimes face aux performances qu’offre ce petit bijou de la technologie.

Voici les points faibles des kits électrogènes solaires :

Un stockage d’énergies solaires limité

Selon les performances de la batterie que compose votre groupe électrogène solaire, le stockage en énergie a ses limites. Même si votre appareil est très pratique pour vous alimenter en courant électrique en cas de panne, son efficacité reste limitée dans le temps.

De plus, un groupe électrogène n’est efficace que pour charger ou alimenter de petits appareils électroniques à faible consommation. Pour ce qui est des équipements plus énergivores, l’efficacité du groupe électrogène reste faible.

Kit panneau solaire autonome avec batterie

L’énergie solaire est une source d’énergie renouvelable et propre, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreux foyers et entreprises. Les kits panneaux solaires autonomes avec batterie sont une option particulièrement intéressante, car ils peuvent vous permettre de produire votre propre électricité et de vous déconnecter du réseau électrique.

Le kit panneau solaire autonome avec batterie est un excellent choix pour ceux qui veulent économiser de l’argent et de l’énergie. Les panneaux solaires sont une source d’énergie renouvelable et propre, ce qui signifie que vous pouvez aider à réduire votre empreinte carbone tout en faisant des économies. De plus, les kits solaires autonomes sont faciles à installer et à utiliser, ce qui les rend parfaits pour les débutants.

Les kits panneau solaire autonome avec batterie sont disponibles dans une gamme de tailles et de prix, ce qui signifie qu’il y a un kit parfait pour tout le monde. Les kits les plus populaires sont généralement les plus chers, mais ils contiennent tout ce dont vous avez besoin pour commencer à produire votre propre électricité. Si vous cherchez à économiser de l’argent, il existe des kits moins chers qui ne contiennent pas tous les composants nécessaires, mais ils peuvent toujours vous permettre de produire une certaine quantité d’électricité.

Une fois que vous avez acheté votre kit panneau solaire autonome avec batterie, vous devrez l’installer. La plupart des kits sont assez simples à installer, mais si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder, il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous aider. Une fois que votre kit est installé, vous devrez le brancher sur votre réseau électrique domestique afin que vous puissiez commencer à produire de l’électricité.

Il existe de nombreuses entreprises différentes qui vendent des kits panneau solaire autonome avec batterie et il peut être difficile de savoir quel kit acheter. Heureusement, il existe quelques endroits où vous pouvez trouver des avis fiables sur les différents types de kits disponibles sur le marché. De plus, si vous savez où chercher, il est possible de trouver des offres spéciales et des rabais sur certains types de kits.

Kits combinés solaire et éolienne ?

Les kits solaires autonomes avec batterie sont disponibles en différentes tailles et puissances, selon vos besoins. Il existe même des kits hybrides, qui combinent panneaux solaires et éolienne. Mais ils sont peu avantageux par rapport aux kits purement solaires, le rendement de l’eolien étant trop difficile à optimiser.

Les avantages d’un kit panneau solaire autonome avec batterie

Les avantages d’un kit panneau solaire autonome avec batterie sont nombreux. En France, de plus en plus de foyers s’équipent de ce type de kit, notamment en raison des nombreux avantages qu’il offre. Parmi ces avantages, on peut citer le fait que ce type de kit est particulièrement adapté aux besoins des foyers français. En effet, les foyers français ont besoin d’une source d’énergie fiable et peu coûteuse. Or, un kit panneau solaire autonome avec batterie permet justement de réduire les factures d’électricité. De plus, ce type de kit est très facile à installer et à utiliser. Enfin, il permet de bénéficier d’une énergie propre et renouvelable.

Quel est le meilleur kit panneau solaire autonome avec batterie ?

Le kit panneau solaire autonome est une solution idéale pour ceux qui souhaitent produire leur propre énergie. Il est possible de l’installer soi-même et de le brancher sur une batterie, ce qui permet de stocker l’énergie produite. Il existe différents types de kits, avec ou sans onduleur, mono ou hybride. Choisir le bon kit est essentiel pour profiter au maximum des avantages du panneau solaire autonome.

Quelques marques reconnues :

Ecoflow

Victron Energy propose des kits solaires autonomes avec batteries de haute qualité, performants et fiables. Les onduleurs Victron MultiPlus sont équipés d’un maximum power point tracking (MPPT), qui permet de maximiser la production d’électricité des panneaux solaires. Les batteries Victron Phoenix sont conçues pour une longue durée de vie et une performance optimale.

UPS Systems propose également des kits solaires autonomes avec batteries de haute qualité. Les onduleurs UPS Hybrid sont équipés d’un MPPT, tout comme les onduleurs Victron MultiPlus. Les batteries UPS Powerpack sont spécialement conçues pour fonctionner avec les onduleurs UPS Hybrid, pour une production d’énergie optimale.

Les points d’attention à éviter lorsque l’on achète un kit panneau solaire autonome avec batterie

Le kit panneau solaire autonome est un excellent moyen de fournir de l’électricité propre et renouvelable à votre maison ou à votre entreprise. Il est facile à installer et à utiliser, et il est très économique. Le kit est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer, y compris les panneaux solaires, une batterie, un contrôleur de charge, un câble d’alimentation et des instructions.

Lorsque vous achetez un kit panneau solaire autonome avec batterie, il y a quelques erreurs à éviter.

Les branchements doivent être compatibles avec votre installation électrique existante.

Choisissez un kit de qualité supérieure qui utilise des batteries lithium et un onduleur hybride.

N’oubliez pas de vérifier que le câble solaire est inclus dans le kit.

On récapitule ?

Les 4 kits solaires présentés dans cet article :

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